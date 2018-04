Migrants: 65 000 passeurs dans le viseur d’Europol

Photo: Mahmud Turkia Agence France-Presse

Bruxelles — Les autorités européennes ont actuellement dans leur viseur quelque 65 000 passeurs de migrants, un nombre deux fois plus élevé qu’il y a trois ans au plus fort de la crise migratoire, illustrant l’explosion de cette activité. Malgré la baisse considérable depuis 2016 du nombre de migrants réussissant à traverser la Méditerranée, la « demande » de passeurs reste « énorme », explique Europol, l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité. Quelque 63 % des individus dont la nationalité est connue d’Europol viennent d’Europe, la plupart des pays des Balkans, selon l’agence européenne. La contrebande est « une activité en plein essor », dont la valeur se chiffre en milliards de dollars, malgré la baisse des arrivées de migrants depuis 2016 sur les côtes grecques et depuis 2017 sur les côtes italiennes. La Libye, qui a sombré dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, est actuellement la principale plaque tournante des traversées vers l’Europe.