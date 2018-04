Une panne technique rarissime chez Eurocontrol a perturbé le trafic aérien européen

Bruxelles — Une panne technique rarissime chez Eurocontrol, l’organisme européen assurant la sécurité du trafic aérien, a entraîné mardi des retards au décollage et perturbé des vols commerciaux sur tout le continent. La panne a eu pour conséquence la perte de quantité de plans de vol déposés par les compagnies aériennes. Plusieurs grandes plateformes aéroportuaires d’Europe ont fait état d’un trafic aérien ralenti par rapport à la normale. Eurocontrol est une organisation intergouvernementale dont le siège se trouve à Bruxelles et qui regroupe 41 États membres, dont les pays de l’UE, mais aussi l’Ukraine, la Turquie et la Norvège.