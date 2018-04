Une «défaillance» technique risque de retarder la moitié des vols européens

Une « défaillance » technique risque de provoquer des retards pour la moitié environ des près de 30 000 vols prévus mardi dans l'espace aérien européen, a prévenu Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne.

« Nous regrettons vivement les désagréments causés aujourd'hui aux voyageurs à travers l'Europe, mais la sécurité est notre priorité absolue en toutes circonstances », a indiqué l'organisation en fin d'après-midi sur son compte Twitter.

We very much regret the inconvenience caused to passengers across Europe today however safety is our number 1 priority at all times. We are working hard to ensure the network returns to normal operations over the coming hours.