Les célébrations pascales sous le signe d’un appel à la paix

Des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés dimanche sur la place Saint-Pierre, à Rome, pour assister à la messe de Pâques célébrée par le pape François. Les pèlerins ont dû se soumettre à des mesures de sécurité très strictes pour entrer sur le site, dont des détecteurs de métal, des fouilles et la fermeture de plusieurs rues. Du balcon de la basilique Saint-Pierre, le Saint-Père a donné sa bénédiction « Urbi et orbi », et a livré son message de Pâques. Le souverain pontife a souhaité « la paix dans un monde marqué par les conflits et les guerres », faisant allusion entre autres à la Syrie, dont le peuple « souffre depuis longtemps ». Ses voeux visaient aussi les régions du Moyen-Orient et les Corées, de même que les pays d’Afrique minés par « la famine, les conflits endémiques et le terrorisme ».