Carles Puigdemont devant la justice allemande

Le chef indépendantiste catalan Carles Puigdemont attendait lundi de savoir si la justice allemande allait le maintenir en détention, le temps de décider d’une éventuelle remise à l’Espagne qui l’accuse de « rébellion ».

Son arrestation surprise en Allemagne avait entraîné des heurts entre des militants indépendantistes catalans et la police dimanche à Barcelone.

L’intéressé est détenu depuis dimanche dans la prison de Neumünster, ville du nord de l’Allemagne, selon l’agence allemande DPA.

Il doit y comparaître devant un juge dans l’après-midi de lundi. Celui-ci doit formellement établir son identité et décider s’il doit rester en prison pendant que la justice examine le mandat d’arrêt européen émis par l’Espagne à son encontre.

L’avocat de l’indépendantiste Jaume Alonso-Cuevillas s’est dit « prudent », à l’antenne de la radio catalane Rac1, tout en évoquant « beaucoup d’éléments qui incitent à l’optimisme ».

Sur le fond, il faudra attendre jusqu’à 60 jours pour que la justice allemande tranche sur la remise de Carles Puigdemont à Madrid.

Le gouvernement allemand a souligné qu’il s’agissait là d’une procédure normale dans l’Union européenne.

« C’est entre les mains des tribunaux compétents », a souligné Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière Angela Merkel.

La justice aura à décider si des infractions similaires à celles pour lesquelles M. Puigdemont est poursuivi en Espagne existent en droit allemand.

Il est inculpé, avec douze autres responsables indépendantistes de « rébellion », crime passible de 30 ans de prison, et de détournements de fonds public. En cause, la tentative ratée de sécession par référendum de l’automne 2017.

Elsa Artadi, une députée du parti de Carles Puigdemont, a estimé sur Twitter que M. Puigdemont s’opposerait à son extradition, car « l’Espagne ne garantit pas un procès équitable, seulement la vengeance et la répression ».

Seguint al minut l'evolució del president @KRLS a Alemanya i en contacte permanent amb el seu equip allà i els seus advocats. El tracte rebut és bo. Espanya no garanteix un judici just; només revenja i repressió.

Per fer seguiment: la font oficial és @JaumeAlonsoCuev