Perquisition au siège londonien de Cambridge Analytica

Londres — Une perquisition était en cours vendredi soir dans les bureaux londoniens de la société Cambridge Analytica (CA), accusée d’avoir acquis les données de millions d’utilisateurs de Facebook sans leur consentement. L’Information Commissionner’s Office (ICO), chargé de protéger les données personnelles, avait obtenu un peu plus tôt un mandat de perquisition délivré par un juge de la Haute Cour de Londres. L’ICO avait réclamé cette mesure pour « fouiller les serveurs » de Cambridge Analytica et « effectuer une vérification des données ». CA est accusée d’avoir récupéré à leur insu les données de 50 millions d’utilisateurs de Facebook et de les avoir utilisées pour développer un outil informatique permettant de cibler des électeurs afin de peser dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. La presse britannique s’interroge également sur son rôle pendant la campagne référendaire sur le Brexit, également en 2016.