Manifestations en Catalogne après l’incarcération de dirigeants indépendantistes

Photo: Lluis Gene Agence France-Presse

Barcelone — Des milliers de manifestants sont descendus vendredi dans les rues de Catalogne après que la justice espagnole a incarcéré cinq dirigeants indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de la région et lancé des mandats d’arrêt internationaux contre six autres en fuite à l’étranger. Les manifestations avaient été convoquées la veille par la puissante Assemblée nationale catalane et les Comités de défense de la République, plus radicaux, avant l’annonce des décisions de justice. Le juge de la Cour suprême chargé de l’enquête a inculpé formellement 13 dirigeants indépendantistes pour « rébellion », une infraction passible de 30 ans de prison. Il a écroué cinq d’entre eux, dont Jordi Turull, le candidat à la présidence qui devait tenter de se faire élire au second tour par le Parlement catalan samedi. Quatre autres sont déjà en prison depuis des mois.