Trump attendu devant un tribunal de New York pour un procès civil pour fraude

Alors que le contrôle de certains de ses biens immobiliers les plus prisés est menacé, l’ancien président des États-Unis Donald Trump affirme qu’il se rendra volontairement au tribunal lundi pour le début d’un procès civil dans une affaire qui a déjà abouti à la décision selon laquelle il a commis des fraudes dans ses relations d’affaires.

« Je me rendrai au tribunal demain matin pour défendre mon nom et ma réputation », a écrit M. Trump dimanche soir sur sa plateforme Truth Social.

Dans son message, M. Trump s’en est pris à la procureure générale de New York, Letitia James, qui le poursuit, et au juge Arthur Engoron, qui préside le procès sans jury et qui a rendu la décision de fraude la semaine dernière.

« TOUTE CETTE AFFAIRE EST UNE IMPOSTURE !!! » a écrit M. Trump. « On se voit au tribunal lundi matin. »

Le procès est l’aboutissement d’une enquête de plusieurs années menée par Mme James, qui a accusé M. Trump et son entreprise de mentir régulièrement sur sa fortune dans les états financiers.

La semaine dernière, le juge Engoron a résolu la principale revendication de l’action en justice avant même le début du procès, en statuant que M. Trump avait régulièrement trompé les banques, les assureurs et d’autres personnes en exagérant la valeur des actifs sur les documents utilisés pour conclure des transactions et obtenir des prêts.

L’ancien président et son entourage — ses deux fils aînés, les dirigeants de la Trump Organization et l’ancien avocat devenu ennemi Michael Cohen — figurent parmi les dizaines de témoins potentiels.

M. Trump ne devrait pas témoigner avant plusieurs semaines. Son passage au tribunal lundi marquera un changement remarquable par rapport à ses pratiques antérieures.

M. Trump ne s’est pas présenté au tribunal en tant que témoin ou spectateur lorsque sa société et l’un de ses principaux dirigeants ont été condamnés pour fraude fiscale l’année dernière. Il ne s’est pas non plus présenté au procès qui s’est tenu au début de l’année et au cours duquel un jury l’a reconnu responsable d’avoir agressé sexuellement l’écrivaine E. Jean Carroll dans la cabine d’essayage d’un grand magasin.

À certains égards, cependant, ce nouveau procès comporte des enjeux plus importants.

La procureure James, une démocrate, réclame 250 millions $ US de pénalités et l’interdiction de faire des affaires à New York.

La décision rendue la semaine dernière par le juge Engoron, si elle est confirmée en appel, confierait également le contrôle de certaines de ses sociétés à un administrateur judiciaire et pourrait l’obliger à renoncer à des propriétés new-yorkaises prisées telles que la Trump Tower, un immeuble de bureaux de Wall Street, des terrains de golf et un domaine de banlieue.

M. Trump a qualifié cette décision de « peine de mort pour les entreprises ».

« J’ai un juge dérangé, qui déteste Trump, qui A FAIT PASSER EN FORCE cette FAUSSE AFFAIRE par un tribunal du New Jersey à une vitesse jamais vue auparavant », a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social.

Dans son message de dimanche soir, M. Trump a dit que M. Engoron est « injuste, déséquilibré et vicieux dans sa POURSUITE de moi ».

M. Engoron se prononcera sur les six plaintes restantes dans le procès de Mme James, y compris les allégations de complot, de falsification de documents commerciaux et de fraude à l’assurance.

Mme James accuse M. Trump et son entreprise d’une longue liste de mensonges dans les états financiers qu’il a remis aux banques. Dans un récent document déposé au tribunal, le bureau de Mme James affirme que M. Trump a exagéré sa richesse de 3,6 milliards $ US.

Il a notamment affirmé que son appartement de la Trump Tower à Manhattan — un penthouse de trois étages doté d’accessoires plaqués or — était presque trois fois plus grand qu’il ne l’était en réalité et valait la somme stupéfiante de 327 millions $ US. Aucun appartement de la ville de New York n’a jamais été vendu pour un montant aussi élevé, a relevé Mme James.

M. Trump a évalué Mar-a-Lago à 739 millions $ US, soit plus de dix fois une estimation plus raisonnable de sa valeur, selon Mme James. Le chiffre avancé par M. Trump était établi sur l’idée que la propriété, aujourd’hui un club privé, pourrait être aménagée à des fins résidentielles, mais les termes de l’acte de propriété l’interdisent, selon Mme James.

M. Trump a nié avoir commis des actes répréhensibles, affirmant dans son témoignage sous serment que ce qu’il avait mis dans ses états financiers n’avait pas d’importance puisqu’ils comportaient une clause de non-responsabilité indiquant qu’il ne fallait pas s’y fier.

Lui et ses avocats ont également affirmé que personne n’avait été lésé par quoi que ce soit dans les états financiers. Les banques auxquelles il a emprunté de l’argent ont été entièrement remboursées. Les partenaires commerciaux ont gagné de l’argent. Et l’entreprise de M. Trump a prospéré.

L’action en justice intentée par Mme James est l’un des nombreux maux de tête juridiques auxquels est confronté M. Trump alors qu’il fait campagne pour revenir à la Maison-Blanche lors des élections de l’année prochaine. Il a été inculpé quatre fois depuis mars, accusé de comploter pour renverser sa défaite électorale de 2020, d’accumuler des documents classifiés et de falsifier des documents commerciaux liés à des pots-de-vin versés en son nom.

Le procès pourrait durer jusqu’en décembre, a déclaré M. Engoron.

Avec des informations de Jill Colvin