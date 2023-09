L’empire de Trump menacé par la justice new-yorkaise

Sale temps pour les affaires de Donald Trump à New York. Lundi, l’ex-président américain va devoir faire face à la justice de l’État qui l’accuse, lui et ses deux fils, d’avoir gonflé la valeur de ses propriétés pour tromper les banques, les assureurs et d’autres partenaires d’affaires.

Le procès doit s’ouvrir dans la mégalopole américaine au terme d’une semaine compliquée pour le populiste qui, jeudi, a échoué dans sa tentative devant une cour d’appel de repousser cette échéance judiciaire. Il réclamait la tête du juge chargé de présider la cause, juge qui, dans une ordonnance émise mardi, a confirmé que l’empire du magnat de l’immobilier avait bel et bien été construit sur plusieurs décennies de « fraude généralisée ».

Dans la foulée, Arthur Engoron — c’est son nom — du tribunal de l’État de New York à Manhattan a également ordonné l’annulation des licences commerciales de Donald Trump et de ses enfants dans l’État de New York, une décision qui menace de faire s’écrouler l’empire de l’ex-président, tout comme l’image qui a contribué à son incroyable ascension, des pages des tabloïds jusqu’à la Maison-Blanche.

« Donald Trump n’est plus en affaires », a écrit cette semaine dans les pages numériques du DC Report David Cay Johnston, auteur de plusieurs essais cinglants sur le politicien. « Pire, le multimilliardaire autoproclamé pourrait bientôt se retrouver personnellement en faillite, dépouillé de presque tout pour s’être livré pendant des années à des fraudes bancaires et des fraudes à l’assurance ».

Et il ajoute : « À moins d’un renversement très improbable d’une cour d’appel, les actifs commerciaux de Trump seront éventuellement liquidés puisqu’il ne peut pas les exploiter sans licence commerciale. [...] D’ailleurs, les chances de Trump de l’emporter en appel sont entre zéro et rien ».

Le sort de l’empire de l’ex-président, traqué par la justice sur une multitude de fronts depuis le début de l’année, n’est pas encore totalement scellé. « Mais si le contrôle [sur l’empire] est retiré aux Trump, cela va signifier que les entreprises ne vont plus pouvoir être géré de manière à maximiser leurs bénéfices personnels », résume en entrevue au Devoir Lynnette Purda, professeur en finances et spécialiste des questions de fraudes commerciales à l’Université Queen, jointe à Kingston en Ontario.

Gonfler ses actifs

Les déboires judiciaires du politicien, en quête d’un nouvel adoubement des républicains pour reconquérir la Maison-Blanche, ont été mis en marche par la procureur générale de l’État de New York, Letitia James, qui a intenté un procès au civil contre Donald Trump. Son instruction du dossier lui a permis de mettre à jour des manipulations d’états financiers annuels de l’empire de l’ancienne vedette de la téléréalité afin de tromper banques et compagnies d’assurances.

Selon elle, la valeur nette des actifs de ses compagnies aurait été gonflée de 2,23 à 3,6 milliards pour obtenir des gains, comme des prêts plus généreux à des taux plus bas. Mme James réclame le versement d’une amende de 250 millions. L’exemple de Mar-a-Lago, en Floride, la résidence iconique du populiste, est criant : la justice évalue la propriété à 18 millions de dollars, alors que la division immobilière de Trump en parle comme d’un joyau valant un demi-milliard, soit 25 fois plus. Cette semaine, l’ex-président en colère sur son réseau social a même poussé la surévaluation de cette propriété encore plus loin : à 1,8 milliard.

Mercredi, il s’en est également pris directement au juge Arthur Engoron qui, selon lui, « devait être arrêté » pour ce qu’il a qualifié « piratage politique » ciblant injustement sa personne.

L’ordonnance du juge appelle dans le détail à la dissolution des entités juridiques utilisées par Donald Trump pour contrôler ses actifs new-yorkais. Elle pourrait, à terme, forcer l’ex-président à liquider plusieurs de ces propriétés, dont la célèbre Trump Tower sur la cinquième avenue de New York, son club de golf du comté de Westchester et l’imposante tour à bureaux située au 40 Wall Street, au coeur du quartier financier de la ville.

Autre scénario possible : son empire pourrait être placé sous tutelle de la justice, avec la nomination d’un directeur général chargé de gérer ses actifs.

Peu importe le chemin que les tribunaux vont imposer à Donald Trump, le magnat de l’immobilier n’est pas sorti du bois, estime Lynnette Purda, qui rappelle que « lorsque les actifs sont surévalués, en particulier dans l’immobilier, il y a des conséquences sur les dettes et sur les hypothèques que ces actifs soutiennent ».

« Cela devrait être préoccupant pour lui, dit-elle. Vous pouvez facilement imaginer un scénario dans lequel les prêteurs pourraient demander un remboursement important [des prêts], ce qui pourrait mettre une pression très forte sur Trump et sa famille qui vont alors devoir rendre disponible des fonds importants dans un laps de temps très serré ».

Elle ajoute : « Le prêt repose avant tout sur la confiance et lorsque cette confiance n’est plus là, les banques deviennent alors nerveuses ».

Début de la fin ?

Mercredi, sur les ondes de CNN, l’ancien avocat de la Maison-Blanche à l’époque de Donald Trump, Ty Cobb, a assuré que l’ex-président n’avait « aucun argument pour se défendre » face au procès civil intenté contre lui par Letitia James, tout en parlant de « preuves accablantes » accumulées contre lui par la justice de New York. L’homme tire depuis des mois à boulet rouge sur le populiste qu’il compare à un chef d’une mafia.

En poursuivant son développement lundi devant un tribunal de New York, la procédure judiciaire intentée par Letitia James va être la première à aboutir à un procès. Un premier jalon sur une longue route tracée par la justice américaine pour Donald Trump dans les prochains mois.

L’ancien président va devoir franchir la porte de plusieurs autres tribunaux pour avoir cherché à renverser le résultat du vote de 2020 en Géorgie, pour avoir incité à l’insurrection contre le Capitole le 6 janvier 2021 et pour avoir conservé illégalement et refuse de rendre à l’État des documents secrets dans sa résidence privée de Mar-a-Lago, après son départ de la Maison-Blanche. Entre autres.