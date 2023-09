La juge au procès fédéral de Trump pour l’élection de 2020 refuse de se récuser

La juge Tanya Chutkan, qui présidera les débats au procès fédéral de Donald Trump pour ses tentatives d’inverser le résultat de l’élection présidentielle américaine de 2020, a rejeté mercredi sa demande de se récuser, réaffirmant son impartialité.

Les avocats de l’ex-président lui avaient demandé le 11 septembre de se récuser, invoquant des propos de la magistrate lors d’audiences de condamnations de participants à l’assaut du Capitole, siège du Congrès, le 6 janvier 2021.

Ce jour-là, des centaines de partisans de Donald Trump chauffés à blanc avaient violé ce sanctuaire de la démocratie américaine afin de tenter d’y empêcher la certification de la victoire de son adversaire Joe Biden.

« La juge Chutkan a, en relation avec d’autres affaires, suggéré que le président Trump devrait être poursuivi et emprisonné », affirmaient-ils.

Mais la juge fait valoir que ses observations lors de ces audiences, notamment que les participants à l’assaut du Capitole avaient agi « par loyauté aveugle envers une personne qui, soit dit en passant, reste libre aujourd’hui », relevaient de constatations de fait et répondaient aux arguments des prévenus pour réclamer la clémence du tribunal.

Aucune de ses déclarations dans ce cadre, ajoute-t-elle, ne traduit « un favoritisme ou antagonisme viscéral qui rendrait impossible un jugement équitable », condition fixée par la jurisprudence de la Cour suprême pour motiver une récusation, qui doit rester une décision exceptionnelle, souligne-t-elle.

Donald Trump avait déjà accusé la juge Chutkan de le « détester », lorsqu’elle avait fixé le début du procès au 4 mars, au grand dam des avocats du favori des primaires républicaines qui demandaient qu’il se tienne en avril 2026, soit bien après l’élection présidentielle de novembre 2024.

Avant même sa comparution le 3 août pour plaider non coupable, il avait affirmé que son seul tort était d’« avoir contesté une élection truquée » et dénoncé une « juge injuste », apparemment en référence à Mme Chutkan.

En campagne pour reprendre la Maison Blanche, Donald Trump attribue ses tracas judiciaires à l’administration démocrate du président Biden, qu’il pourrait retrouver sur sa route en 2024 pour une revanche de l’élection de 2020.