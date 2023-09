Le gouvernement des États-Unis à nouveau menacé de fermeture

Dure semaine en perspective à Washington, où la frange la plus radicale des républicains à la Chambre des représentants, des fidèles de l’ex-président Donald Trump pour la plupart, semble déterminée à provoquer un arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis, à compter du 1er octobre prochain à minuit. Un scénario catastrophe pour des millions d’employés de l’État comme pour des millions de familles, pris ainsi en otage par des courants politiques polarisés s’affrontant depuis des mois au Congrès. Autopsie d’une crise en cours de développement.

Qu’est-ce qui pourrait provoquer cet arrêt ?

La paralysie des activités du gouvernement se produit lorsque le Congrès n’arrive pas à adopter les projets de loi portant sur le financement des agences du gouvernement, ou à s’entendre sur une prolongation temporaire du financement en cours. Il s’agit d’une formalité, sauf quand la procédure se retrouve au coeur de tempêtes politiques, comme en ce moment.

En effet, au sein du Parti républicain, une minorité d’élus extrémistes, dont Marjorie Taylor Greene, émule de Donald Trump en Géorgie, ou Matt Gaetz, de la Floride, font partie, cherchent à exploiter la faible majorité du Parti républicain à la Chambre, d’à peine dix voix, pour imposer leur programme politique ultraconservateur. Ce noyau dur, composé d’une vingtaine de représentants, s’oppose régulièrement aux projets de loi portés par le leader républicain à la Chambre, Kevin McCarthy, ou exige d’importantes modifications et concessions avant d’y apposer leur signature.

Depuis 1976, il y a eu 21 arrêts des activités du gouvernement, sur fond de crise législative. Ils ont duré de quelques heures à plus d’un mois.

Que réclament les radicaux pour éviter l’arrêt des activités gouvernementales ?

Le 12 septembre dernier, le chef des républicains à la Chambre a lancé une enquête en destitution contre Joe Biden afin de répondre en partie à leurs nombreuses demandes. En vain. Le groupe en veut encore plus et réclame entre autres d’importantes réductions dans les dépenses du gouvernement, et particulièrement dans des programmes sociaux créés ou renforcés depuis le retour des démocrates à la Maison-Blanche. Les secteurs de l’aide alimentaire, de l’éducation, de la santé, de l’immigration, mais également la lutte contre les overdoses d’opioïdes sont dans leur ligne de mire.

Pour plusieurs de ces radicaux, l’approbation du plan de financement des activités du gouvernement est aussi devenue conditionnelle à la défense de leur régime idéologique — qui attaque, entre autres, la liberté d’expression, l’art et la culture ou le respect des différences — et à la baisse de l’aide financière envoyée par les États-Unis à l’Ukraine.

Donald Trump joue-t-il un rôle dans cette crise politique ?

En coulisse, oui ! Depuis plusieurs mois, l’ex-président et candidat favori des républicains en vue de la prochaine présidentielle attise les divisions dans son propre camp au Congrès dans l’espoir d’en profiter. L’enquête en destitution sur son successeur est une victoire pour lui. Donald Trump cultive l’impasse législative sur le financement du gouvernement pour mieux faire avancer ses demandes de réduction du budget du ministère fédéral de la Justice. Il accuse régulièrement ce ministère de mener une charge politique contre lui.

Rappelons que le populiste fait face à 91 chefs d’accusation pour fraudes économiques, tentative de corruption et incitation à une insurrection visant à le maintenir en poste à la Maison-Blanche, contre la volonté des urnes, en 2020.

Lundi, le populiste a clamé que Joe Biden serait tenu responsable par les Américains d’une paralysie du gouvernement, et ce, même si elle va être provoquée par des dissensions au sein des républicains. Une affirmation aux relents de vengeance pour Donald Trump, qui a dû faire face à trois arrêts des activités du gouvernement durant sa présidence, dont un de 35 jours, soit le plus long dans l’histoire du pays. C’était entre décembre 2018 et janvier 2019. Le financement de son mur à la frontière sud des États-Unis était au coeur du litige. Ironiquement, les deux chambres du Congrès étaient alors à majorité républicaine. C’est l’arrivée d’une majorité démocrate à la Chambre, mi-janvier, qui a permis de sortir de la crise.

Tard dimanche soir, sur son réseau social, l’ex-président a d’ailleurs appelé en lettres capitales ses loyaux sujets au Congrès à « fermer Washington […] jusqu’à ce [qu’ils obtiennent] tout » ce qu’ils réclament.

Qui va être affecté par cette paralysie de l’appareil gouvernemental ?

À partir du 1er octobre, à minuit, des millions d’employés fédéraux risquent d’être exposés à des retards de paie, dont au moins deux millions de militaires au pays. L’arrêt du gouvernement va atteindre tant les enquêteurs du FBI et les autres policiers que les fonctionnaires de la justice, des transports, de l’éducation, de la santé, des services sociaux, y compris le personnel de la Maison-Blanche. Lors du dernier arrêt, 1100 des 1800 personnes employées par le siège du pouvoir exécutif avaient été mises au chômage technique.

La NASA, les instances de surveillance des marchés financiers, les services des parcs, les services de délivrance de plusieurs permis et des passeports vont également être touchés, tout comme plusieurs travailleurs jugés essentiels, comme ceux des services des postes, du contrôle aérien ou des mesures d’urgence. Ces derniers ne seront toutefois pas mis en congé forcé, mais vont être obligés de travailler sans salaire.

Le seul secteur du voyage estime à 140 millions de dollars américains par jour les pertes induites par un arrêt des activités du gouvernement. Il y a quelques jours, Goldman Sachs a évalué qu’une fermeture réduirait la croissance économique des États-Unis de 0,2 % chaque semaine.

Existe-t-il une porte de sortie ?

Si oui, elle est très difficile à voir. Les radicaux républicains ont de nombreuses demandes, qui vont de la réduction de la dette à la fin de l’aide en Ukraine, mais cherchent surtout à mettre des bâtons dans les roues du gouvernement Biden, coûte que coûte, pour faire la démonstration de son dysfonctionnement et ainsi en tirer profit politiquement.

La semaine dernière, Kevin McCarthy n’a pas réussi à faire adopter une prolongation temporaire du financement. À deux reprises, il a échoué à faire passer un projet de loi sur les dépenses en matière de défense, qui est généralement approuvé sans problème.

Dilemme pour lui : une coalition formée de démocrates et de républicains plus modérés, qui craignent qu’un arrêt du gouvernement induit par leur camp ne compromette leur réélection en 2024, pourrait permettre facilement l’adoption d’une loi sur la prolongation du budget de l’État et ainsi éviter la paralysie. Mais les partisans de la ligne dure au sein du Parti républicain l’ont prévenu : si Kevin McCarthy autorisait un tel scénario, tout serait mis en oeuvre par la frange radicale du parti pour le faire tomber de son siège, qu’il a obtenu difficilement, au prix de compromis avec les élus qui désormais tiennent le bon fonctionnement du pays entre leurs mains.