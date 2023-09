Le passage de Zelensky à Washington attise la division des républicains

Contrairement à ce qui a été fait à sa dernière visite à Washington, en décembre dernier, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, n’a pas pris la parole jeudi lors d’une séance conjointe du Congrès. La demande, faite par la diplomatie ukrainienne, a été rejetée par le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy.

Selon le réseau NBC, le chef des troupes républicaines a justifié sa décision en parlant d’un « manque de temps » dans une « semaine législative chargée ». Il a rappelé que le traitement réservé cette semaine à M. Zelensky, soit une réunion en privé avec des députés de la Chambre puis avec des sénateurs, était le même que celui offert aux premiers ministres du Royaume-Uni et de l’Italie récemment.

Une explication simple, mais qui n’arrive pas à masquer la réalité. La visite en grande pompe du président ukrainien au coeur du pouvoir législatif américain, après son passage remarqué mardi à la tribune des Nations unies, à New York, met au jour l’effritement de l’appui politique américain à l’Ukraine, un effritement qui se joue principalement dans la frange radicale du Parti républicain.

Cette division opportuniste, exprimant l’opposition habituelle de la droite conservatrice américaine à toute politique provenant de la Maison-Blanche et du camp démocrate, ne peut pas être sans conséquence sur la suite du conflit en cours en Ukraine.

Derrière des portes closes et devant les sénateurs, Volodymyr Zelensky a d’ailleurs résumé l’enjeu en déclarant que « si l’Amérique faiblit dans son soutien, le reste du monde le fera aussi », a rapporté le sénateur indépendant du Maine, Angus King, qui était présent à cette rencontre. Le leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a pour sa part assuré citer textuellement Zelensky, qui a dit aux élus : « Si nous n’obtenons pas l’aide, nous perdrons la guerre. »

Jeu dangereux

Certains républicains jouent désormais à un jeu dangereux, au moment même où les forces ukrainiennes poursuivent une contre-offensive difficile sur la partie de leur territoire occupée par les Russes, elles qui auraient, dimanche, percé pour la première fois la ligne de défense de l’agresseur sur le front oriental, dans la région de Bakhmout.

Or, jeudi matin, en prévision de la visite du président ukrainien à Washington, 29 élus républicains, dont le sénateur de l’Ohio J. D. Vance et le député de l’Arizona Paul Gosar — deux proches de l’ex-président Donald Trump —, ont rendu publique une lettre dans laquelle ils expriment leur réticence à poursuivre l’aide à l’Ukraine. Selon eux, le Congrès est placé face à « un engagement illimité à soutenir la guerre » « sur la base d’une stratégie qui n’est pas claire ». « Le peuple américain mérite de savoir à quoi sert son argent », écrivent-ils.

Depuis le début du conflit, les États-Unis ont envoyé plus de 112 milliards de dollars en aide militaire, économique et humanitaire. Mercredi, la Maison-Blanche a annoncé ajouter 325 millions pour soutenir l’action militaire de l’Ukraine contre la violation de son territoire par les forces russes, et ce, après avoir soumis au Congrès dans les derniers jours une nouvelle demande, pour un supplément de 24 milliards en aide à destination de Kiev.

« Si nous laissons l’Ukraine être démembrée, l’indépendance des nations est-elle encore garantie ? a demandé Joe Biden, mardi, devant l’Assemblée générale des Nations unies. La réponse est non. »

« Aujourd’hui, n’importe quelle guerre peut devenir une guerre mondiale, a dit M. Zelensky à la même tribune. Nous avons besoin d’une unité mondiale pour garantir qu’une telle agression ne se reproduira plus. »

N’empêche, l’opposition de plusieurs républicains au maintien de l’aide à l’Ukraine n’a plus peur de s’exprimer, dans un congrès où les divisions au sein du parti républicain, elles, deviennent de plus en plus apparentes.

Jeudi, au sortir de sa rencontre avec le président ukrainien, le plus haut représentant républicain de la Chambre des représentants et président de son comité sur les affaires étrangères, l’élu texan Michael McCaul, a assuré que le Congrès allait fournir davantage de fonds à l’Ukraine, malgré les réticences au sein de son parti. « Nous devons lui donner tout ce dont elle a besoin », a-t-il dit en parlant des demandes d’armes présentées une nouvelle fois par Zelensky aux élus américains. Kiev dit avoir besoin d’avions de chasse F-16 et de missiles tactiques à longue portée pour consolider son avance sur le front.

Petite politique, gros enjeux

La visite de Volodymyr Zelensky à Washington s’est malheureusement déroulée alors même que le Congrès est en tension avec la Maison-Blanche sur la question du financement du gouvernement, une situation qui met également les divisions des républicains au jour. Le contexte est difficile pour le leader républicain à la Chambre, Kevin McCarthy, placé sous une double menace. D’abord, celle de devoir assumer une paralysie possible de l’État — le terrible shutdown, situation qui s’est produite la dernière fois en 2019. Et puis celle de perdre son siège, à l’autorité fragile, sous l’effet d’une opposition influente dans ses rangs. Et ce, même si toute cette petite politique nationale peut, elle, avoir des répercussions énormes à l’autre bout du monde.

« C’est un message terrible », a dit plus tôt cette semaine le sénateur républicain Jerry Moran, du Kansas, partisan de l’aide à l’Ukraine, cité par le site Politico. Les divisions sur l’aide à Kiev « portent atteinte à la vision de la stabilité des États-Unis et à leur statut d’allié » sur la scène internationale.

Faisant fi de la Journée internationale de la paix des Nations unies, la Russie a fait tomber jeudi des rafales de missiles et lancé des attaques de drones sur plusieurs villes de l’est et de l’ouest de l’Ukraine, à une intensité parmi les plus fortes observées depuis le 15 août dernier, a précisé l’état-major ukrainien. À Kiev et à Kharkiv, 12 personnes ont été blessées et 2 sont mortes.

« Nous sommes forts et unis » face à l’agression russe, a dit Zelensky aux sénateurs, selon les propos rapportés sur le réseau X (anciennement Twitter) par le sénateur démocrate Richard Blumenthal. « Vous devez l’être aussi. »