Des républicains inquiets de la résistance de Donald Trump aux scandales

L’ex-président américain ne semble pas perdre d’appuis, dans la foulée de ses quatre dernières mises en accusation, et surtout au lendemain de l’annonce du début prévu le 4 mars prochain de son procès pour avoir contribué aux émeutes du 6 janvier 2021 contre le dôme de la démocratie américaine. Mais l’épais vernis qui l’entoure commence doucement à se fissurer.

Depuis 24 heures, plusieurs voix républicaines n’ont plus peur de se faire entendre pour souligner le risque de sa candidature à plusieurs mois de la prochaine présidentielle de 2024. L’ancien lieutenant-gouverneur de la Géorgie, le républicain Geoff Duncan, va même jusqu’à appeler les siens à se choisir un autre candidat que Donald Trump, dont le « sens moral ressemble plus à celui d’un tueur à la hache que d’un président », a-t-il dit lundi sans tourner autour du pot sur les ondes de CNN.

« Nous devons faire quelque chose ici et maintenant. C’est soit notre point décisif, soit notre dernier souffle en tant que républicains », a-t-il dit, dans la foulée de la décision prise lundi par la justice fédérale de mettre en marche le procès historique de l’ex-président pour sa tentative de corrompre le vote de 2020, un jour avant le « Super Tuesday », en mars prochain. Ce moment est charnière dans les primaires aux États-Unis avec des votes qui se jouent alors dans une douzaine d’États en même temps, offrant ainsi aux candidats à l’investiture de chaque parti la possibilité d’aller chercher un grand nombre de délégués. Le « Super Tuesday » peut faire ou défaire des ambitions présidentielles.

« Désastreux »

« C’est désastreux pour le parti républicain, a dit pour sa part l’ex-gouverneur du New Jersey, Chris Christie, opposant à Donald Trump dans l’investiture républicaine en cours. Nous pourrions avoir un candidat à la présidence qui, à partir du 4 mars probablement et pendant les quatre à six semaines suivantes, va devoir être présent tous les jours dans une salle d’audience à Washington, D.C., et ne va pas pouvoir faire campagne contre Joe Biden ».

Le politicien, critique du populiste, a réitéré d’ailleurs les critiques qu’il formule depuis son entrée dans la course électorale américaine en estimant que Donald Trump ne « peut tout simplement pas être notre candidat », en raison de « sa conduite personnelle ».

Signe d’inquiétude dans les rangs républicains, dimanche, un groupe de républicains critiques de l’ex-président, le Republican Accountability Project, a pour sa part lancé une campagne publicitaire invitant les électeurs de leur parti à s’éloigner d’un candidat pas seulement néfaste pour les républicains, mais aussi pour la démocratie américaine, selon lui.

« Il est important que Donald Trump soit confronté aux conséquences de ses actes », expose le message de 60 secondes qui est actuellement diffusé, et pour toute la semaine, sur les ondes de Fox News dans les régions de Phoenix, Milwaukee et Atlanta, des villes clefs en Arizona, au Wisconsin et en Géorgie lors de la prochaine échéance électorale américaine. Pour lui, « rien n’a d’importance. Mais ce n’est pas acceptable, parce qu’aux États-Unis, l’État de droit est encore important », poursuit le message en soulignant les 91 chefs d’accusation auxquels l’ex-président fait face « dans quatre affaires distinctes pour tentative de vol d’élections, falsification de dossiers commerciaux et mauvaise gestion d’informations classifiées ».

« Donald Trump a passé les sept dernières années à agir comme si l’État de droit ne s’appliquait pas à lui », a résumé Gunner Ramer, directeur politique du Republican Accountability Project, par voie de communiqué, pour justifier cette campagne. « Nous rappelons au peuple américain que personne dans ce pays n’est au-dessus des lois, pas même un ancien président. »

Le meilleur candidat

Mardi, l’ex-président a bombé une nouvelle fois le torse en dénonçant les poursuites et l’avancement des procédures judiciaires contre lui, qu’il continue de dépeindre comme un « plan de campagne de [ses] opposants politiques », a-t-il écrit sur son réseau social Truth. Il s’y est fait aussi menaçant, incitant les « démocrates » à « faire attention » à ce qu’ils étaient en train de faire.

Les déboires judiciaires de l’ex-président ne semblent pas affecter sa campagne électorale, selon le dernier coup de sonde Morning Consult qui indique que 62 % des électeurs républicains le considèrent toujours comme le meilleur candidat pour affronter Joe Biden en novembre 2024. La question a été posée au lendemain de la prise d’une photo d’identification judiciaire du populiste, un événement historique qui s’est tenu dans une prison de la Géorgie la semaine dernière où il s’est rendu à la justice. Il fait face à 13 chefs d’accusation dans cet État du sud pour avoir cherché à « faire apparaître » des électeurs en sa faveur, et ce, pour y voler la victoire à Joe Biden en 2020.

Geoff Duncan, alors lieutenant-gouverneur de la Géorgie, s’est retrouvé aux premières loges de cette tentative de corruption du processus électoral par un président défait, mais toujours en poste à la Maison-Blanche. Les républicains sont désormais placés devant « un tableau de bord où s’allument des lumières, où s’activent des sonneries et des alarmes » qui leur indiquent les nombreux problèmes et menaces qui pèsent sur eux, a-t-il dit, en espérant que tous ces signaux finissent rapidement par être pris en considération pour éviter au parti et au pays d’affronter le pire, selon lui.