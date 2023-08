Biden et Trump décrits en termes peu élogieux par les Américains

Vieux. Confus. Corrompu. Malhonnête.

Ce sont parmi les termes les plus utilisés par les Américains lorsqu’on leur demande de décrire le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump, le républicain le mieux placé pour lui faire face lors de l’élection de l’année prochaine.

Des portraits peu flatteurs des deux apparaissent clairement dans un nouveau sondage réalisé par l’Associated Press et le NORC Center for Public Affairs Research, qui posait une question ouverte sur ce qui vient à l’esprit lorsque les gens pensent à eux.

Pour Joe Biden, la plus grande partie des adultes américains – y compris les démocrates et les républicains – ont mentionné son âge. À 80 ans, le président démocrate n’a que trois ans de plus que Donald Trump, mais de nombreux Américains ont exprimé de réelles inquiétudes quant à sa capacité à rester président.

M. Trump, quant à lui, a été inculpé dans quatre dossiers totalisant 91 chefs d’accusation et suscite des mots tels que « corrompu » et « véreux » (nommés par 15 %), ainsi que « mauvais » et d’autres commentaires généralement négatifs (11 %). Juste derrière, on trouve des mots comme « menteur » et « malhonnête » (8 %). Cependant, 8 % d’entre eux ont formulé des commentaires généralement positifs comme « bien ».

Un examen plus approfondi n’améliore pas beaucoup les choses pour MM. Biden ou Trump. Et même si de nombreuses critiques reflètent une division partisane familière, le sondage montre qu’aucun des deux hommes n’est à l’abri des critiques au sein de son propre parti.

« Il a l’air d’avoir besoin d’être le gentil grand-père avec quelqu’un à son bras, pas quelqu’un au volant du pouvoir », a témoigné Justin Campbell, un démocrate de 27 ans et agent de sécurité de la région de Brookhaven, dans le Mississippi, à propos de M. Biden.

Mais il s’est montré encore plus négatif à l’égard de M. Trump, affirmant que l’ancien président « se comporte comme un enfant de maternelle lorsque les gens lui disent “non” ».

De tels sentiments sont répandus. Au moins 26 % des personnes interrogées utilisent des mots comme « vieux » ou « dépassé » pour décrire Joe Biden, et 15 % mentionnent des termes comme « lent » et « confus ».

Par ailleurs, 10 % font des commentaires généralement négatifs sur le président, et 6 % utilisent des mots comme « corrompu » et « véreux ». Seulement 6 % proposent des mots comme « président » et « leader », et 5 % utilisent ceux comme « fort » et « compétent » – les principaux commentaires positifs faits à propos de M. Biden.

L’âge de M. Biden a été fréquemment évoqué, même parmi les démocrates, dont 28 % le mentionnent – un pourcentage nettement plus élevé que ceux qui évoquent la présidence ou le leadership (11 %) ou la force et les capacités (11 %).

Les commentaires négatifs sur M. Trump ne se concentrent pas sur son âge, mais sur sa position morale et sa conduite. Des expressions comme « grande gueule » et « en colère » (6 %) sont évoquées, d’autres parlent de lui comme un « fou » et « dangereux » (6 %) et « narcissique » (6 %). Environ 5 % utilisent des mots comme « fort » et « compétent ».

Rami Marsha, p.-d.g. d’une entreprise manufacturière d’Agoura Hills, en Californie, âgé de 58 ans, est un démocrate enregistré qui a voté pour M. Trump en 2016 et pour M. Biden en 2020. Et il dit qu’il ne remplira pas son bulletin de vote pour l’élection présidentielle si les deux politiciens s’affrontent à nouveau en 2024.

« Je pense qu’il souffre peut-être d’une certaine démence, et je ne pense pas qu’il ait le pouvoir de diriger le pays », a déclaré M. Marsha à propos de Joe Biden. Mais il a été tout aussi direct à propos de Donald Trump : « J’en ai assez de lui. »

Il n’est pas le seul à penser cela. Le sondage montre que seulement 24 % des Américains souhaitent voir Joe Biden se présenter à nouveau, tandis que 30 % disent la même chose à propos de Donald Trump – et la majorité se dit réticente à le soutenir s’il est à nouveau investi.

Par ailleurs, 62 % des Américains déclarent avoir une opinion défavorable de M. Trump et 52 % disent la même chose à propos de Joe Biden.

Le sondage auprès de 1165 adultes a été mené du 10 au 14 août 2023, à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,8 points de pourcentage.