Le surprenant éclat de Vivek Ramaswamy au débat républicain

Il a comblé le vide. En l’absence de Donald Trump, c’est finalement un des nombreux outsiders dans la course à l’investiture républicaine, Vivek Ramaswamy, qui a attiré tous les regards mercredi soir à Milwaukee, lors du premier débat des candidats de la droite américaine qui rêvent d’expulser Joe Biden de la Maison-Blanche en 2024.

Un moment de grâce pour le jeune entrepreneur de 38 ans, novice en politique, mais alter ego de l’ex-président, dont l’ascension dans les sondages, perceptible depuis quelques semaines déjà, pourrait désormais s’amplifier au lendemain de cette première joute électorale.

Qui est Vivek Ramaswamy ? Mercredi soir, sur les ondes de Fox News, l’étoile montante des républicains s’est amusée à répondre à la manière d’un Barack Obama en lançant à l’assistance : « Qui diable est ce type maigre avec un drôle de nom de famille ? Que diable fait-il au milieu de cette assemblée ? » La formulation reprend en substance celle que le premier président afro-américain avait utilisée pour se mettre en lumière lors de la convention de son parti en 2004, amorçant ainsi une ascension qui allait finir par marquer l’histoire quatre ans plus tard.

« Je suis la seule personne sur scène qui n’a pas été achetée ni payée », a ajouté Vivek Ramaswamy en raillant ses adversaires, qu’il a qualifiés de « marionnettes des super PAC », soit les « political action committees », ces outils d’influence et de collecte de dons fortement ancrés dans la politique américaine. Le ton était donné.

Inconnu des électeurs républicains il y a quelques mois à peine, éclipsé par la rivalité entre Donald Trump et le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, ce fils d’immigrés indiens, de religion hindoue, né en 1985 dans l’État ouvrier de l’Ohio, est en train de déjouer les pronostics, à en juger autant par les acclamations du public mercredi soir lors de ses interventions que par la troisième place qu’il a rapidement acquise dans les sondages d’opinion depuis son entrée dans la course en février dernier.

Cette position inattendue dans la course n’est d’ailleurs sans doute pas pour déplaire à Vivek Ramaswamy, qui cultive minutieusement son caractère « à part », en rupture avec l’élite du parti. « Pendant longtemps, nous avons eu des politiciens professionnels au sein du Parti républicain, qui fuyaient quelque chose. C’est maintenant le moment pour nous de commencer à courir vers quelque chose », a-t-il lancé mercredi, en parlant de donner un souffle plus jeune et dynamique à un parti qui serait en quête d’un renouveau. « Si vous avez une voiture en panne, vous n’en remettez pas les clés aux personnes qui l’ont endommagée. »

Un émule du trumpisme

Sorte de Trump « nouvelle vague », l’élève n’est d’ailleurs jamais très loin du maître — qu’il admire et défend, d’ailleurs.

En juin dernier, alors que l’ex-président se livrait à la justice fédérale à Miami pour répondre à plusieurs chefs d’accusation dans l’affaire des documents secrets illégalement conservés dans sa résidence privée de Mar-a-Lago, le candidat s’était placé à l’avant-scène, devant le tribunal, pour appeler ses adversaires dans la course à l’investiture républicaine à soutenir le populiste et à s’engager à lui accorder une grâce présidentielle — en cas de condamnation —, s’ils avaient bien sûr l’occasion de le faire. Un pardon éventuel que Vivek Ramaswamy s’est à nouveau engagé à offrir à Donald Trump, mercredi soir, depuis Milwaukee.

Le jeune politicien ne manque pas d’optimisme, d’ambition ni de confiance en lui après s’être extirpé du milieu modeste dont il est issu. Ses parents — des immigrants pauvres, aime-t-il rappeler — se sont établis dans un pays, les États-Unis, qui lui a ouvert les portes du succès, martèle-t-il souvent.

L’année de ses 28 ans, Vivek Ramaswamy, après des études en biologie à l’Université Harvard, puis un diplôme en droit décroché à Yale, a mis au monde une compagnie pharmaceutique spécialisée en biotechnologies, Roivant Science, qui a posé les bases de la fortune personnelle dont il dispose désormais pour faire plus qu’une campagne politique, selon lui. L’homme affirme en effet être au commencement d’« un mouvement culturel » qui vise à « construire un nouveau rêve américain ». Rien de moins.

La vente d’un bloc considérable d’actions au début de l’année lui a d’ailleurs permis de constituer un trésor de guerre de plus de 32 millions de dollars pour mener à bien ce projet et, surtout, s’offrir une liberté de parole dont il abuse souvent, en dérapant parfois.

Il y a quelques jours, dans une entrevue accordée à The Atlantic, il a embrassé les théories complotistes avançant que des agents du gouvernement sont derrière les attentats du 11 septembre 2001 et à l’origine des émeutes du Capitole le 6 janvier 2021.

Mais, d’ordinaire, c’est surtout la gauche progressiste et libérale — ces « wokes », selon ses mots — qu’il préfère pourfendre sur le terrain, comme dans son essai Woke Inc., écrit en 2021, qui résume une pensée plaçant ses opposants politiques à l’origine d’un « cancer culturel » qui rongerait le pays.

Le bouquin, tout comme ses prises de position contre l’engagement des États-Unis en Ukraine, contre l’idée d’un réchauffement climatique ou pour une diminution de 75 % de la « bureaucratie » fédérale au cours de son premier mandat, l’ont d’ailleurs propulsé devant les projecteurs, particulièrement ceux du réseau conservateur Fox News.

Car ces perspectives aux accents radicaux et populistes séduisent. « C’est un grand orateur, il a une intelligence vive et beaucoup de connaissances », a déclaré Margarite Goodenow, une retraitée de l’Iowa, où l’investiture républicaine va faire face à sa première échéance électorale en janvier prochain. Elle a été citée il y a quelques jours par l’Associated Press. « C’est comme s’il avait les idéaux de Trump, mais dans une version plus éloquente. Pas comme un oncle fou qui parle », a ajouté une autre résidente de l’État, Amy Pieper. « C’est ce dont nous avons besoin. »

Et c’est aussi un peu ce qui commence à inquiéter les autres candidats dans la course, dont plusieurs, mercredi soir, n’ont pas hésité à décocher plusieurs flèches en direction du jeune aspirant président, cantonné à un rôle de « débutant » par Mike Pence. « Ce n’est pas le temps de suivre une formation sur le terrain », a-t-il dit.

« J’en ai marre, du gars qui se tient ici et qui ressemble à ChatGPT », a pour sa part dit Chris Christie, alors que Nikki Haley a souligné le risque que le jeune entrepreneur plein d’entrain, mais sans expérience, risque de faire peser sur le pays. « Sous votre direction, vous rendriez l’Amérique moins sûre. Vous n’avez aucune expérience en politique étrangère et cela se voit », lui a-t-elle dit droit dans les yeux.