Donald Trump, absent déjà remarqué du premier débat des républicains

À la veille du premier débat des candidats à l’investiture républicaine en vue de la présidentielle américaine de 2024, Donald Trump, le meneur dans la course, a annoncé qu’il ne se présenterait pas ce mercredi soir à Milwaukee, au Wisconsin, pour y participer. Il estime être assez connu de l’électorat et assez en avance sur les autres dans les sondages pour ne pas avoir à se plier à ce genre d’exercice.

Cette absence va être remarquée. Mais pour une poignée de conservateurs américains, l’ex-président, qui fait face à 91 accusations criminelles dans quatre poursuites lancées contre lui à travers les États-Unis, devrait surtout la pousser encore plus loin. Comment ? En se retirant totalement de la course, ont lancé plusieurs d’entre eux ces derniers jours.

Ils estiment aussi que le couronnement espéré par le milliardaire, sans confrontation d’idées avec les autres candidats, risque une fois de plus de nuire au Parti républicain le jour des élections générales. Ainsi, pour le sénateur républicain de la Louisiane Bill Cassidy, Donald Trump doit abandonner, a-t-il admis dimanche sur les ondes de CNN. « Évidemment, la décision lui revient. Mais il va perdre contre Joe Biden, si vous regardez les sondages actuels. » Et d’ajouter : « Je suis républicain. Je pense que n’importe quel républicain sur la scène à Milwaukee va faire un meilleur travail que Joe Biden. »

Dimanche, l’équipe éditoriale du Wall Street Journal, quotidien plutôt conservateur de l’empire de Rupert Murdoch, magnat des médias qui a soutenu la candidature de Trump en 2016, puis sa présidence par l’entremise de son réseau Fox News, a ajouté sa voix au concert de critique en dénonçant la décision du populiste de ne pas débattre.

Donald Trump « croit que les républicains vont le choisir pour la troisième fois [comme candidat à la présidentielle] sans véritable course », écrit le quotidien financier, en ajoutant que l’ex-président va amener « plus de bagages aux élections générales que la famille royale britannique » lors de ses voyages. L’image fait référence aux accusations pénales qui désormais planent au-dessus du candidat pour sa contribution à l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021, pour le versement de pot-de-vin dans une histoire de moeurs, pour sa mauvaise gestion de documents secrets après sa présidence et pour avoir tenté de renverser les résultats du scrutin en Géorgie en 2020.

« Les électeurs républicains disent souvent qu’ils aiment M. Trump parce qu’il est un battant. Mais pour qui se bat-il ? Pour eux ou pour lui-même ? » demande le quotidien.

Asa Hutchinson, ex-gouverneur de l’Arkansas et candidat dans la course à l’investiture républicaine qui va prendre part au débat de mercredi, a de son côté dénoncé le triomphalisme précoce de l’ex-président — et sa décision de ne pas débattre — en remettant en question la capacité du milliardaire de se présenter à nouveau. « Je ne suis même pas sûr qu’il soit qualifié pour être le prochain président des États-Unis », a-t-il commenté sur CNN dimanche. « Vous ne pouvez donc pas nous demander de soutenir quelqu’un qui n’est peut-être même pas qualifié selon les termes de notre Constitution. Et je fais référence ici au 14e amendement. »

Selon cet amendement, Donald Trump pourrait être exclu de la course pour avoir pris part à une « une insurrection ou une rébellion » alors qu’il était en poste à la Maison-Blanche et pour avoir « apporté aide ou réconfort » à des assaillants ciblant le gouvernement. Ce point de droit constitutionnel fait l’objet d’un vif débat au sein de la communauté de juristes depuis que la justice américaine a mis en accusation l’ex-président en juillet dernier pour sa contribution à l’insurrection du 6 janvier 2021.

Attirer l’attention

Pas là, mais là, Donald Trump devrait toutefois chercher à attirer l’attention mercredi sans être présent au débat des candidats républicains, et ce, avec une entrevue préenregistrée qu’il a accordée à l’ex-animateur de Fox News et chantre du trumpisme Tucker Carlson. Sa publication est prévue mercredi soir, mais son canal de diffusion n’avait toujours pas été précisé mardi.

Son équipe de campagne a également envoyé plusieurs personnes pour le représenter devant les médias qui seront présents à Milwaukee mercredi pour couvrir l’avant et l’après-débat. Parmi eux se trouvent son fils Donald Trump Jr, ainsi que l’ultraconservatrice Marjorie Taylor Greene, élue de la Géorgie et fidèle du populiste.

Hasard ou coïncidence, l’ex-président risque également d’occuper une bonne partie de l’espace médiatique jeudi, au lendemain du débat entre huit candidats rêvant de décrocher l’investiture républicaine. C’est le jour que l’ex-vedette de la téléréalité a choisi pour se rendre à la justice de la Géorgie, qui a lancé un mandat d’arrêt contre lui la semaine dernière. Il fait face à plusieurs accusations pour avoir tenté de renverser le résultat du vote de la présidentielle dans cet État remporté par Joe Biden.

Même s’il a conduit les républicains à la défaite en 2020 et a contribué à plusieurs échecs lors des élections de mi-mandat de 2022, Donald Trump est toujours en avance dans la course à l’investiture républicaine, et ce, malgré les affaires judiciaires qui pèsent actuellement sur sa campagne. Un récent sondage CBS News-YouGov, diffusé dimanche, lui crédite l’appui de 62 % des électeurs républicains dans la primaire en cours, contre 16 % pour le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, son plus proche rival.

À 15 mois de la présidentielle, le dernier coup de sonde lancé par Morning Consult accorde une avance de 2 points à Joe Biden dans l’éventualité d’un autre scrutin le plaçant face à Donald Trump.