La droite chrétienne, grande gagnante des primaires républicaines américaines

Ils ont permis à Trump d’être élu et tous les candidats républicains misent aujourd’hui sur eux en vue des primaires. Les croyants et militants de la droite religieuse chrétienne sont si influents que plusieurs experts couronnent déjà le mouvement « grand vainqueur » de la course. « Ils ont déjà gagné, ils ont eu ce qu’ils voulaient », déclare André Gagné, professeur titulaire à l’Université de Concordia.

Une prestation musicale et une prière ouvrent la conférence politico-religieuse Road to Majority, organisée par la coalition Faith & Freedom à Washington à la fin du mois de juin et retransmise sur le Web. Une occasion rêvée pour les candidats républicains de séduire cet électorat ultraconservateur nécessaire à leur victoire.

« Ensemble, nous sommes des guerriers […] et nous restaurons notre république en tant que nation unique sous l’égide de Dieu, avec la liberté et la justice pour tous », lance le candidat Donald Trump devant une foule conquise.

Tour à tour, les candidats défilent sur scène, livrant leur discours galvanisé rempli de promesses électorales entrecroisées de métaphores bibliques judéo-chrétiennes auxquelles la foule réagit fortement. « C’est le moment de défendre la vérité. C’est le moment de revêtir fièrement l’armure de Dieu », s’exclame le candidat Ron DeSantis.

Ralph Reed, fondateur de la coalition Faith & Freedom, ne laisse planer aucun doute quant à ses intentions de voir la droite religieuse reprendre la Maison-Blanche. « Après 50 ans de prières et de jeûnes, de porte à porte, d’élections de candidats et de changement de la culture de notre pays, le décret Roe v. Wade a été invalidé, clame-t-il. Ce n’est pas la victoire ultime, car il nous reste encore beaucoup à faire. »

Électorat incontournable

« La droite chrétienne est organisée. C’est une machine huilée à la perfection, explique le professeur André Gagné. Ils ont les réseaux, l’argent et une capacité de mobilisation absolument phénoménale. [Elle] réussit à définir des objectifs clairs afin de défendre les valeurs judéo-chrétiennes, malgré la présence de divers courants. On ne retrouve pas cette cohésion au sein de la gauche. »

Le professeur d’histoire au cégep de Trois-Rivières Francis Langlois parle aussi d’un bloc d’électeurs incontournables et facilement mobilisables. « Ils ont démontré qu’ils sont capables d’aller chercher une masse importante de l’électorat. Avant, on les voyait peu, maintenant, ils sont partout », renchérit-il.

L’influence de la droite chrétienne sur la société américaine est aujourd’hui indéniable. « [Elle] a réussi à rendre [son] idéologie relativement mainstream », mentionne M. Langlois. L’invalidation du jugement Roe v. Wade en juin 2022 témoigne de cette influence, mais également de l’efficacité de cette coalition politico-religieuse. La droite religieuse chrétienne est bel et bien en selle pour continuer sa croisade contre les valeurs progressistes qui frayent leur chemin depuis les années 1960.

Trump l’élu

Malgré ses démêlés avec la justice et tous les scandales qui l’entourent, le président sortant jouit toujours d’un soutien indéniable de la droite chrétienne. Les actions posées défendant les valeurs de la droite religieuse durant sa présidence sont hautement significatives : la nomination de trois juges ultraconservateurs à la Cour suprême et près de 300 juges fédéraux, la facilitation du transfert de l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem ou encore sa présence dans des marches contre l’avortement.

« Trump a respecté ses promesses. Il a protégé leurs droits », explique le professeur Gagné. Selon lui, renier Trump pour aller vers un autre candidat républicain est donc une stratégie peu probable pour ce bloc d’électeurs.

Nul doute pour les deux experts rencontrés par Le Devoir : la course se joue essentiellement pour déterminer lequel d’entre Trump et DeSantis sera le plus grand porte-parole de cette droite religieuse. Comme l’explique M. Gagné : « On ne peut pas envisager un candidat qui ne prendrait pas en compte les éléments, les inquiétudes des chrétiens américains, c’est absolument inconcevable. »

Montée de la droite chrétienne C’est en 1980 qu’émerge ce bloc d’électeurs connu aujourd’hui sous l’appellation « The Christian Right ». La droite religieuse chrétienne a pour mission de revenir aux « valeurs fondamentales » sur lesquelles l’Amérique aurait été construite. « C’est dans l’idée que l’Amérique a été fondée sur des valeurs judéo-chrétiennes et que l’on assiste à l’érosion de ces valeurs-là. Essentiellement, leur mission est de restaurer et ramener l’Amérique à Dieu », estime le professeur André Gagné. Cette force politique facilite l’élection de Ronald Reagan en 1980 et de George W. Bush en 2000, selon M. Gagné. La présidence de Barack Obama a cependant refroidi les ardeurs de cette coalition politico-religieuse en raison des valeurs pluralistes et progressistes du premier président afro-américain. « On avait même prédit la mort de la droite chrétienne à ce moment-là », indique-t-il. L’arrivée de Trump en 2016 donne l’occasion à la droite chrétienne de refaire surface en s’alliant au nouveau candidat républicain dans son ascension à la tête du pays. Cette coalition, qui s’est avérée fructueuse pour les deux parties, permet à la droite chrétienne de ramener au coeur des débats politiques américains la question de l’avortement et de l’enseignement du créationnisme dans les écoles ainsi que de mener la lutte contre les communautés LGBTQ+.