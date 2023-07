Ron DeSantis, victime collatérale des troubles judiciaires de Trump

Il aurait pu le faire dimanche soir, dans les heures qui ont suivi la réception d’une lettre confirmant, selon lui, qu’il est bel et bien la cible d’une enquête de la justice américaine pour son implication dans les émeutes du Capitole, le 6 janvier 2021.

Il aurait même pu le faire lundi, mais c’est finalement mardi matin qu’a choisi Donald Trump pour se plaindre publiquement d’être à nouveau la victime d’une « chasse aux sorcières », le jour où son opposant politique Ron DeSantis se préparait, lui, à donner un nouveau souffle à sa campagne électorale en accordant une entrevue au réseau CNN.

La chose était loin d’être banale pour le gouverneur de la Floride, qui préfère d’ordinaire parler au canal ultraconservateur et prorépublicain Fox News et qui ressent désormais le besoin de s’adresser à un auditoire plus large dans l’espoir de se hisser au sommet du ticket républicain, en vue de la présidentielle de 2024.

Mais l’éclipse médiatique provoquée par la sortie calculée de Donald Trump lui a été une nouvelle fois fatale. Les médias américains n’en ont eu mardi que pour l’ancien président républicain et sa possible troisième arrestation pour, cette fois, une tentative de coup d’État manquée. CNN a même retardé la diffusion de son entrevue avec le plus proche rival de Donald Trump dans l’investiture républicaine pour parler des nouveaux travers judiciaires de l’ex-vedette de la téléréalité et habile capteur d’attention. Un coup dur pour DeSantis qui, depuis son entrée officielle dans la course en mai dernier, peine à tirer profit des « affaires » qui s’accumulent sur le dos de l’ancien président, pour prendre les devants dans la course. En plus d’en devenir régulièrement la victime collatérale.

Zone de turbulence

Hasard des calendriers : cette énième rupture de faille dans la sismologie politique trumpienne intervient alors que la campagne électorale de Ron DeSantis semble battre de l’aile. Dimanche, le média Politico révélait en effet que le jeune politicien, démagogue lui aussi et fier représentant de l’ultradroite américaine, a dû se départir de plusieurs membres de son équipe pour réduire des dépenses, peinant à rencontrer les revenus récoltés par ses collectes de fonds. Une dizaine d’employés auraient été mis à la porte.

À la fin de la semaine dernière, deux des meilleurs conseillers de Ron DeSantis, Dave Abrams et Tucker Obenshain, ont également annoncé qu’il quittait l’équipe de campagne du gouverneur de la Floride, laissant le candidat face à la réalité de chiffres qui confirment régulièrement son incapacité à se poser dans l’opinion publique en successeur de Donald Trump, comme il en rêve.

Depuis le début de l’année, l’élu conservateur n’a pas gagné de terrain sur l’ex-président et meneur de la course. Pis, il ne cesse d’en perdre. En janvier, il n’était que 20 points derrière le milliardaire, contre près de 33 aujourd’hui, selon l’agrégation de sondages effectuée par le site RealClearPolitics. C’est à peine 1 point de moins que le jour du lancement officiel de la campagne présidentielle de DeSantis, il y a deux mois.

À l’approche des primaires républicaines, qui doivent prendre leur envol au départ de l’Iowa au début l’an prochain, Donald Trump tient toujours le fort républicain, avec 55 % des électeurs de ce parti se disant prêts à lui rouvrir les portes de la Maison-Blanche, selon le plus récent coup de sonde de Morning Consult. Ron DeSantis, lui, récolterait 20 % de voix, et ce, malgré les deux inculpations de l’ex-président. À New York, Trump devra répondre à des accusations de versement de pot-de-vin dans une histoire de moeurs. En Floride, il fait face à la justice pour conservation illégale de documents secrets et refus de collaborer avec le FBI pour les restituer.

La lettre qu’il a reçue dimanche laisse croire que des accusations pourraient être prochainement portées contre lui pour son implication dans l’attaque par ses partisans du dôme de la démocratie. L’insurrection, motivée par des accusations non fondées de fraude électorale, cherchait à entraver la certification du vote accordant la victoire à Joe Biden et à maintenir le populiste illégalement au pouvoir. Un crime qui, pour le moment, ne semble pas avoir une grande influence sur l’électorat républicain et son intention de reconduire pour une deuxième fois le politicien aux inclinaisons autoritaristes et antidémocratiques au sommet de l’État américain.

Rien n’est encore joué

La campagne de Ron DeSantis doit composer avec cette réalité. Mais, les jeux ne sont peut-être pas encore totalement faits pour le gouverneur de la Floride, à en croire l’histoire récente des primaires aux États-Unis. Autant dans le camp démocrate que dans le camp républicain.

À presque six mois du début de la campagne présidentielle, ses trajectoires restent encore nombreuses : l’une pourrait bien sûr suivre celle d’un Jeb Bush qui a été gouverneur de Floride, tout comme lui, puis a espéré mettre un frein à la candidature de Donald Trump en 2016. Son retrait de la course en février, cette année-là, avait été précédé par des coupes dans son équipe de campagne, accompagnée de sondages à la baisse et de dettes à la hausse.

Autre chemin pour Ron DeSantis : marcher sur les traces de Barack Obama qui, en 2008, a démontré que la présence dans une primaire d’une adversaire forte n’est pas toujours un obstacle insurmontable. Au début de la course, il était 20 points en arrière sur Hillary Clinton dans les sondages. Une distance qui s’est même maintenue après la victoire du jeune politicien lors des caucus de l’Iowa, et qui a fini par s’éroder seulement après une série de victoires subséquentes, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Illinois, au Texas… Obama est devenu alors le candidat démocrate choisi pour affronter le républicain John McCain.

Deux scénarios placés toutefois, tout comme Ron DeSantis, face à l’incertitude d’un nouveau temps : celui où les candidats à la présidentielle font désormais l’objet de poursuites criminelles — une première aux États-Unis — et arrivent à en tirer profit pour éclipser leurs opposants.