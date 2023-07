Trump affirme être directement visé par l’enquête judiciaire sur l’assaut du Capitole

Concordance des temps : alors que la conférence préparatoire du procès de Donald Trump pour conservation illégale de documents secrets dans sa résidence de Mar-a-Lago s’amorce ce mardi en Floride, l’ex-président américain a indiqué la même journée avoir reçu du procureur spécial Jack Smith une lettre confirmant qu’il est bel et bien la cible d’une enquête judiciaire pour sa participation à l’attaque du Capitole, le 6 janvier 2021.

Sur son réseau social Truth Social, le populiste affirme avoir reçu cette lettre dimanche soir, réitérant au passage ses affirmations à l’effet qu’il est la victime d’une « chasse aux sorcières » visant à nuire à sa carrière politique. Le document lui offre la possibilité de témoigner devant un grand jury de Washington dont une rencontre est prévue plus tard cette semaine.

Ce genre de lettre précède généralement une mise en accusation et pourrait indiquer que Jack Smith serait sur le point de poursuivre l’ex-président pour sa contribution à l’émeute ciblant le dôme de la démocratie américaine. Haranguée par Donald Trump, la foule avait alors pris d’assaut violemment le bâtiment dans l’espoir de renverser le résultat de la présidentielle de 2020 ayant accordé la victoire au démocrate Joe Biden et ainsi maintenir illégalement le populiste au pouvoir.

La semaine dernière, un groupe d’experts américains en droit a établi qu’il existait suffisamment de preuves pour poursuivre devant les tribunaux l’ex-président américain pour cette tentative manquée de coup d’État. Mardi, sur son réseau social, Donald Trump s’est défendu en affirmant qu’il n’a rien fait de plus que de protester contre des élections qui, répète-t-il toujours sans fondement, ont été frauduleuses. Ce que la Constitution des États-Unis lui donne le droit de faire, a-t-il précisé. Cette fraude électorale n’a jamais été confirmée par des faits.

Depuis plusieurs semaines, l’étau judiciaire se resserre autour de l’ex-président américain arrêté et déféré devant la justice à deux reprises. À New York, il va devoir répondre à des accusations de falsification de documents dans une affaire de versement de pot-de-vin visant à faire taire un témoin pour une histoire de moeurs. En Floride, il a été accusé pour avoir conservé illégalement des documents secrets dans sa résidence privée de Mar-a-Lago et pour avoir refusé de coopérer afin de les restituer. Plusieurs de ces documents ont le potentiel de mettre à risque la sécurité du pays.

L’homme est également dans la mire de la justice de la Géorgie et de l’Arizona pour ses tentatives de renverser les résultats du scrutin en sa faveur, et ce, après sa défaite de 2020.

Jusqu’à maintenant, Donald Trump a plaidé non coupable à l’ensemble des chefs d’accusation retenu contre lui. Le républicain cherche pour la troisième fois à obtenir son ticket d’entrée à la Maison-Blanche en vue de la présidentielle de 2024. Parmi les candidats dans la course à l’investiture pour son parti, il est celui qui mène.