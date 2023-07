Deux enfants emportés par une crue soudaine après d'importantes averses aux États-Unis

Les secouristes de la banlieue de Philadelphie ont intensifié lundi les recherches pour retrouver un garçon de 9 mois et sa soeur de 2 ans, emportés par les pluies du week-end qui ont gonflé les berges d’un ruisseau alors qu’ils se rendaient à un barbecue avec leur famille.

Le chef des pompiers du canton d’Upper Makefield, Tim Brewer, a déclaré lundi qu’il s’agissait d’une « entreprise de grande envergure » et que 100 équipes de recherche et de nombreux drones se lançaient à la recherche des deux enfants le long du ruisseau qui se jette dans la rivière Delaware, dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie.

Les enfants font partie d’une famille de Charleston, en Caroline du Sud, qui rendait visite à des parents et à des amis lorsqu’elle a été prise dans une crue soudaine samedi, a déclaré M. Brewer.

« Alors qu’ils tentaient d’échapper aux eaux violentes, le père a pris son fils de 4 ans tandis que la mère et la grand-mère ont attrapé les deux autres enfants », a-t-il déclaré. Le père et le fils ont pu « miraculeusement » se mettre à l’abri. « Cependant, la grand-mère, la mère et les deux enfants ont été emportés par les eaux », a ajouté M. Brewer. La mère a été retrouvée morte.

La grand-mère a survécu, a indiqué la police d’Upper Makefield dans un message sur les réseaux sociaux. Quatre autres personnes sont mortes dans les inondations, mais leur identité n’a pas été précisée. Les noms des victimes n’ont pas été communiqués.

Une autre conférence de presse est prévue lundi après-midi.

Le Nord-Est, déjà saturé, a commencé à s’assécher lundi après les pluies torrentielles du week-end qui ont provoqué des inondations soudaines dans certaines parties du New Hampshire, du Massachusetts, du Connecticut, de l’État de New York et du New Jersey. Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré l’état d’urgence dimanche et a prévu de visiter les dégâts tôt lundi dans le nord-ouest de l’État.

Une tornade confirmée a touché le sol dimanche matin à North Brookfield, dans le Massachusetts, mais aucun blessé ni dégât matériel majeur n’a été signalé. Dans le New Hampshire, où des routes se sont effondrées dans plusieurs villes, les fortes pluies ont reporté d’une journée la course NASCAR de dimanche au New Hampshire Motor Speedway.

Le Vermont n’a signalé aucune menace immédiate pour la sécurité après les inondations historiques survenues il y a près d’une semaine, qui ont déversé en deux jours jusqu’à deux mois de pluie. Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a prévu de se rendre dans l’État plus tard dans la journée de lundi.

D’autres précipitations sont prévues pour mardi.

Les fortes tempêtes de dimanche ont entraîné l’annulation de centaines de vols dans les aéroports de la région de New York, et des centaines de vols ont été retardés.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que 13 centimètres de pluie étaient tombés en l’espace de deux heures dans le comté de Suffolk, sur l’île de Long Island. L’État a subi 50 millions $ US de dégâts à la suite des tempêtes de la semaine dernière.

En Caroline du Nord, les inondations ont causé la mort d’une femme de 49 ans dont la voiture a été emportée hors d’une route dans le comté d’Alexander tard samedi soir. Un homme qui se trouvait dans la voiture avec elle a été sauvé.