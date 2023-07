Donald Trump sur le point d’être rattrapé par le 6 janvier

Les jours se suivent et les tourments judiciaires aussi, pour Donald Trump. Jeudi, un groupe d’experts américains en droit a établi en effet qu’il existait suffisamment de preuves pour poursuivre devant les tribunaux l’ex-président américain, et ce, en raison de sa tentative de se maintenir illégalement au pouvoir après les élections de 2020.

Le populiste pourrait devoir répondre de ses crimes en vertu d’au moins trois lois américaines qu’il aurait violées, résume le groupe formé de procureurs fédéraux et d’avocats criminels dans un mémorandum de mise en accusation publié sur le site Web Just Security.

Il s’agit d’une évaluation des preuves accumulées lors des enquêtes menées entre autres par la commission d’enquête sur l’assaut du Capitole du 6 janvier, et qui s’apparente aux documents préparés par les procureurs avant une mise en accusation, aux États-Unis.

Concordance des temps : mardi, Donald Trump s’est rapproché d’une autre mise en accusation en Géorgie, où la justice a mis son destin entre les mains d’un nouveau grand jury. Le groupe de citoyens doit décider dans les prochaines semaines si des accusations méritent d’être portées contre l’ex-président pour avoir tenté de faire apparaître de faux électeurs en sa faveur lors du scrutin de 2020 dans cet État du Sud.

« Trump savait qu’il avait perdu les élections, mais ne voulait pas abandonner le pouvoir, peut-on lire dans le mémorandum. Il a alors cherché avec ses avocats et d’autres personnes à élaborer une grande variété de stratagèmes pour changer le résultat. »

« Ces stratagèmes comprenaient la création de certificats électoraux frauduleux qui ont été soumis au Congrès », en contravention avec la loi sur la conspiration qui « interdit les complots visant à frauder les États-Unis dans l’administration des élections ». Cette tactique pourrait aussi avoir contrevenu aux lois interdisant de faire obstruction à des procédures officielles.

Plusieurs émeutiers ayant participé aux émeutes du 6 janvier ciblant le Capitole à Washington ont été condamnés en vertu de ces lois, dont des membres des Oath Keepers et du groupe de suprémacistes et de paramilitaires Proud Boys.

Le groupe de juristes admet que Trump et son entourage, après avoir échoué dans leur tentative de faire annuler le vote par l’ex-vice-président Mike Pence, ont alors déclenché « une insurrection dans l’espoir qu’elle détournerait le Congrès de sa trajectoire ». La chose a retardé « le transfert de pouvoir pour la première fois dans l’histoire américaine », plaçant désormais le populiste face à des accusations possibles pour avoir incité à une insurrection et pour avoir « aidé ou soutenu les insurgés », écrivent-ils.

Ils ajoutent : « Une série de condamnations portées contre plusieurs des principaux insurgés pour complot séditieux ont jeté les bases pour des accusations d’insurrection contre Trump. […] Nous pensons qu’il existe suffisamment de preuves pour poursuivre [l’ex-président], comme l’a suggéré [la commission d’enquête], mais les procureurs peuvent en décider autrement. »

Ronde d’auditions

Ce mémorandum est dévoilé alors que l’avocat spécial Jack Smith, nommé par le département de la Justice pour instruire l’ingérence criminelle présumée de l’ex-président dans les élections de 2020, a rencontré dans les dernières semaines plusieurs témoins, législateurs, secrétaires d’État et alliés de Donald Trump. Jeudi, le New York Times a révélé que le gendre et ex-conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, a témoigné devant un grand jury à Washington le mois dernier.

Ces auditions laissent présager qu’une décision de poursuivre l’ex-président serait imminente.

Le groupe d’experts estime d’ailleurs qu’une « mise en accusation au cours de l’été », dans le cas de l’insurrection au Capitole, permettrait de ne pas trop interférer avec le calendrier électoral américain. « L’affaire [serait] jugée dans un délai d’un an, et ce, avant la Convention nationale républicaine de juillet 2024. » L’événement donne le coup d’envoi de la joute électorale finale entre démocrates et républicains en vue du scrutin de novembre.

Le républicain cherche pour la troisième fois à obtenir son billet d’entrée à la Maison-Blanche, lors des présidentielles de 2024.

Rappelons que la commission d’enquête sur les événements du 6 janvier a également recommandé que des accusations soient portées contre plusieurs autres proches de Donald Trump, dont John Eastman, l’avocat qui a cherché à forcer la main de Mike Pence pour qu’il rejette la certification des résultats de l’élection, et Kenneth Chesebro, un avocat peu connu, qui a contribué au développement d’un faux régime de certificats électoraux.

Jusqu’à maintenant, l’ex-président a été arrêté et déféré devant la justice à deux reprises. À New York, il fait face à des accusations de falsification de document dans une affaire de versement de pot-de-vin visant à faire taire un témoin pour une histoire de moeurs. En Floride, il a été accusé pour avoir conservé illégalement des documents secrets dans sa résidence privée de Mar-a-Lago et pour avoir refusé de coopérer afin de les restituer. Plusieurs de ces documents ont le potentiel de mettre à risque la sécurité du pays.

Le populiste a plaidé non coupable à l’ensemble des chefs d’accusation portés contre lui.

Depuis quelques mois, l’étau judiciaire se resserre de plus en plus autour de Donald Trump. Jeudi, le procureur général de l’Arizona a indiqué qu’il continuait à enquêter sur la possible tentative de renversement des élections de 2020 dans cet État du Sud par Donald Trump et ses proches.

Cette semaine, lors d’un rassemblement politique en Iowa, Donald Trump a réitéré ses accusations de fraudes électorales dont il se dit avoir été victime en 2020. Cette fraude n’a jamais été démontrée, y compris lors de recomptages menés dans des États contrôlés par les républicains.

Même si 56,3 % des Américains ont une opinion défavorable de l’ex-président, selon le dernier coup de sonde YouGov menée pour The Economist et dévoilé cette semaine, Donald Trump reste le favori dans la course à l’investiture républicaine, en avance d’environ 30 points dans les intentions de vote sur son plus proche rival, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis.