Trump se rapproche d’une troisième inculpation en Géorgie

Donald Trump s’avance-t-il doucement vers une troisième inculpation pour avoir, cette fois, tenté de renverser le vote de la présidentielle de 2020, en cherchant à faire « apparaître » des électeurs en sa faveur, après le scrutin, en Géorgie ?

Son sort a été placé mardi entre les mains d’un nouveau grand jury rassemblé par la justice de cet État du sud. Le groupe de citoyens pourrait décider de retenir un ou plusieurs chefs d’inculpation contre l’ex-président des États-Unis, allongeant ainsi la liste des mises en accusation qui accompagnent désormais la troisième tentative du populiste d’atteindre la Maison-Blanche.

Depuis le début de l’année, le politicien frayant régulièrement avec le mensonge, la démagogie et l’autoritarisme a été inculpé par un tribunal de New York pour le versement d’un pot-de-vin visant à faire taire une témoin dans une histoire de moeurs. Il a aussi été déféré devant un juge fédéral en Floride, et ce, pour avoir illégalement conservé des documents secrets dans sa résidence privée de Mar-a-Lago. Ces documents, pouvant compromettre la sécurité des États-Unis, ont également voyagé avec l’ex-président qui en a exhibé quelques-uns à des invités n’ayant pas la cote de sécurité requise, lors d’une rencontre tenue à son golf de Bedminster au New Jersey.

L’enquête menée depuis deux ans et demi sur les comportements antidémocratiques de Donald Trump en Géorgie par la procureure Fani Willis, du comté de Fulton, qui englobe la grande région d’Atlanta, pourrait également conduire à des arrestations dans le cercle rapproché de l’ex-vedette de la téléréalité.

Le clan républicain a été placé dans la ligne de mire de la justice géorgienne après que Donald Trump ait appelé au début de l’année 2021 le secrétaire d’État de la Géorgie, Brad Raffensperger, pour lui suggérer de « trouver 11 780 voix » afin d’aider le populiste à remporter les élections dans cet État. La conversation a été enregistrée. Après la victoire de Joe Biden, Donald Trump a maintenu à tort avoir été victime d’une fraude électorale massive, ce que plusieurs recomptages et enquêtes judiciaires n’ont jamais réussi à démontrer.

Fani Willis, une démocrate, a également étendu son enquête sur un projet orchestré par l’entourage de l’ex-président pour fabriquer des électeurs républicains au profit du populiste, ainsi que sur une série d’appels entre l’ex-président, son équipe et des élus ou fonctionnaires géorgiens dans les semaines suivant sa défaite.

Ironiquement, tout en ayant possiblement tenté de se faire élire illégalement en Géorgie, Donald Trump dénonce depuis 2020 une fraude électorale dont il aurait été victime, pour expliquer sa défaite. Samedi dernier, lors d’un rassemblement au Nevada, il a une énième fois accusé les démocrates d’avoir orchestré le vol du dernier scrutin présidentiel. Sans preuve.

Il y a quelques semaines, la procureure du comté de Fulton a indiqué que l’annonce possible d’une inculpation de l’ex-président ou de personnes de son entourage pourrait intervenir à partir d’août prochain. On sait que l’été dernier, Mme Willis a prévenu par lettre plusieurs « faux électeurs » qu’ils pourraient faire face à des poursuites dans le cadre de cette affaire. Dans les derniers mois, quelques-uns d’entre eux ont conclu des accords d’immunités avec la justice de l’État, en échange d’information ou de collaboration dans la suite des procédures. L’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, est également ciblé par la justice géorgienne.

En route vers la présidentielle

Donald Trump mène toujours dans la course à l'investiture du parti républicain, en vue de la prochaine élection, et ce, malgré les inculpations avec lesquelles il doit désormais composer. Mais il cherche aussi à les éloigner de sa route de campagne à en croire la demande que ses avocats viennent de faire cette semaine, dans l'affaire des documents secrets. Lundi, Donald Trump a réclamé au juge fédéral chargé du dossier de suspendre indéfiniment la fixation d'une date pour son procès, initialement prévu en décembre prochain. Le populiste espère ainsi repousser cette échéance après le scrutin de novembre 2024. En substance, ses avocats font valoir que la quantité des découvertes faites durant l'enquête sur la rétention et la conservation illégale de documents secrets à Mar-a-Lago nécessite plus de temps pour être traitée par l'équipe de défense de l'ex-président.

Rappelons qu’il a été accusé d’avoir conservé, après son départ dans la frustration et la rancoeur de la Maison-Blanche en janvier 2021, des informations sur la défense nationale, y compris des secrets nucléaires et des plans de représailles américaines en cas d’attaque.

Même s’il n’a jamais réussi à apporter la preuve évidente d’une fraude électorale, Donald Trump et son « grand mensonge », tout en faisant l’objet d’une enquête en Géorgie, semblent toujours bien imprégner le camp républicain. Un récent coup de sonde indique qu’à peine 22 % des électeurs de ce parti ont confiance dans le processus électoral des États-Unis en vue de la prochaine élection. Chez les démocrates, 71 % estiment que les bulletins de vote seront comptabilisés avec précision en novembre 2024, indique un sondage AP-NORC Center for Public Affairs Research dévoilé mardi.

À travers le monde, les attaques contre le processus électoral, sans fondement, sont largement utilisées par les populistes pour miner la confiance du public dans les institutions démocratiques, diviser la population et multiplier les réformes antidémocratiques par la suite, s’ils arrivent à obtenir le pouvoir. Les réseaux sociaux, dont Facebook, sont en grande partie mis à contribution pour la réalisation de leur plan.