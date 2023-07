Une canicule frappe le sud-ouest des États-Unis

Même les habitants du désert du sud-ouest des États-Unis habitués à des étés torrides ressentent les effets d’une vague de chaleur extrême qui frappe l’Arizona, le Nevada, le Nouveau-Mexique et le sud de la Californie cette semaine, avec des températures de plus de 38 °C et des alertes de chaleur excessive.

Pire encore, la région n’a pas connu de mousson, ce qui aurait pu atténuer les températures caniculaires. En Arizona, la saison des moussons commence officiellement le 15 juin et peut donner lieu à de puissantes tempêtes accompagnées de vents violents, d’éclairs et de fortes pluies.

En raison de la chaleur, certaines zones de la ville désertique ressemblent à des villes fantômes. Une série de concerts au coucher du soleil a été annulée et les terrasses couvertes des restaurants, équipées de brumisateurs, sont vides.

Mardi, Phoenix s’apprêtait à connaître une douzième journée consécutive de chaleur de 43 °C ou plus, selon le Service météorologique national. La plus longue période enregistrée jusqu’à présent a été de 18 jours en 1974.

Selon Erinanne Saffell, une climatologue de l’État, l’anticyclone nécessaire à la formation des tempêtes de mousson ne se trouve pas dans la bonne position, de sorte que la région métropolitaine de Phoenix se retrouve avec des précipitations inférieures à la normale et des conditions sèches qui favorisent l’augmentation des températures.

Par ailleurs, certains experts estiment que la fonte du manteau neigeux, plus abondant cette année dans l’Ouest, a nécessité plus d’énergie, ce qui a prolongé la progression d’un système anticyclonique estival.

« Cela a en quelque sorte tout retardé », a expliqué Mme Saffell.

Sortir de chez soi est comme entrer dans un séchoir à cheveux géant. En frôlant accidentellement le métal et d’autres surfaces, on a l’impression de toucher une cuisinière brûlante.

Tout le béton et le pavé de la ville tentaculaire de Phoenix contribuent à cette misère, car les trottoirs et les bâtiments cuisent toute la journée et libèrent lentement la chaleur accumulée pendant la nuit. Pendant la vague actuelle, les températures « basses » ne descendent pas en dessous de 32,2 °C.

« Au début des années 1900, Phoenix enregistrait en moyenne cinq jours par an où la température atteignait 43 °C. Aujourd’hui, si l’on compte les dix dernières années, on arrive à environ 27 jours par an. C’est cinq fois plus », a souligné Mme Saffell.

À Las Vegas, le mercure pourrait également atteindre entre 43 °C et 46 °C ce week-end, selon le Service météorologique national. À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, les températures devraient se situer entre 38 °C et 39 °C mardi, avec un avis de chaleur en vigueur toute la journée. Dans les régions intérieures de la Californie du Sud, les températures devraient culminer entre 38 °C et 45 °C de vendredi à dimanche.