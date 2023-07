Une douzaine de morts dans des fusillades lors des célébrations du 4 juillet aux États-Unis

Des fusillades ont éclaté lors de festivals, de fêtes de quartier et d’autres rassemblements dans une poignée de villes cette semaine, alors que les États-Unis célébraient le 4 juillet.

La violence armée qui a fait rage à Washington, en Louisiane, à Philadelphie, à Baltimore, au Texas et en Floride a fait plus d’une douzaine de morts et près de 60 blessés, dont des enfants âgés de deux ans à peine.

À Shreveport, en Louisiane, au moins trois personnes ont été tuées et dix autres blessées tard dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué Angie Willhite, une sergente de la police de Shreveport. L’un des blessés se trouvait dans un état critique mercredi, mais les autres devraient survivre.

Aucune arrestation n’a été effectuée.

« Nous avons du mal à obtenir des informations de la part des personnes présentes. Nous n’obtenons pas beaucoup de coopération », a déclaré Mme Willhite.

Un autre corps a été retrouvé dans le secteur mercredi matin, a dit le chef de la police locale, Wayne Smith, lors d’une conférence de presse.

« Il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’une conséquence de ce qui s’est passé ici la nuit dernière », a estimé M. Smith.

Neuf blessés à Washington

Neuf personnes qui se trouvaient à l’extérieur pour profiter des célébrations de la fête de l’Indépendance dans la capitale du pays ont été blessées par balle tôt mercredi, a indiqué la police.

Les agents qui sont intervenus vers 1 h du matin ont trouvé un enfant de 9 ans et un ado de 17 ans parmi les victimes, dans un quartier à environ 20 minutes en voiture à l’est de la Maison-Blanche, a indiqué le chef adjoint de la police métropolitaine, Leslie Parsons. Les victimes, qui n’ont pas été identifiées publiquement, ont été hospitalisées pour des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger, a précisé la police.

Les coups de feu ont été tirés à partir d’un VUS sombre qui circulait dans le quartier, a révélé M. Parsons, qui a qualifié la fusillade de ciblée. On ne sait pas s’il y avait plus d’un tireur dans le véhicule, et aucune arrestation n’a été effectuée, a indiqué la police.

Des enfants tués

Lundi soir, un tireur vêtu d’un gilet pare-balles a ouvert le feu dans les rues de Philadelphie, tuant cinq personnes et blessant deux garçons de 2 et 13 ans, avant de se rendre, a indiqué la police.

Trois personnes ont été tuées et huit autres ont été blessées lorsque plusieurs hommes ont tiré à l’aveugle sur une foule de plusieurs centaines de personnes qui s’étaient rassemblées dans un quartier du Fort Worth, au Texas, à la suite d’un festival organisé dans la région, ont indiqué les autorités. La fusillade dans le quartier de Como s’est produite tard dans la nuit de lundi à mardi, environ deux heures après la fin du festival annuel ComoFest.

Trente personnes ont été blessées par balle, dont deux mortellement, lors d’une fête de quartier à Baltimore, près de Washington, tôt dimanche. Selon les autorités, la plupart des victimes étaient des enfants.

En Floride, un enfant de 7 ans a été tué lors d’une altercation entre deux groupes rassemblés pour les célébrations du 4 juillet le long d’une chaussée qui traverse la baie de Tampa, selon la police. Un homme a également été touché par des tirs, mais devrait survivre. Le décès de l’enfant a été constaté à l’hôpital.