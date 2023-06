L’opinion favorable des Canadiens envers Joe Biden et les États-Unis faiblit

Les Canadiens ont toujours une opinion plus positive des États-Unis et de leur président qu’il y a trois ans, mais leur opinion favorable est en baisse, suggère un nouveau sondage.

Le sondage du Pew Research Center mené dans 23 pays révèle que 57 % des 1007 répondants canadiens ont actuellement une opinion favorable des États-Unis, une baisse de six points par rapport à 2022.

C’est peut-être bien loin du creux de la période Donald Trump, qui avait atteint 35 % en 2020, mais c’est aussi loin du sommet de 72 % enregistré en 2002, après les attentats terroristes aux États-Unis.

Mais ce sondage montre aussi des signes clairs – au Canada et ailleurs – que l’euphorie qui a accueilli la victoire électorale de Joe Biden en 2020 est passée de l’optimisme à l’appréhension, au début de sa troisième année à la Maison-Blanche.

« Cette année, nos recherches révèlent que les notes internationales des États-Unis sont généralement positives, mais les résidants des 23 pays interrogés critiquent les États-Unis sur certaines mesures », a déclaré Janell Fetterolf, chercheuse principale au Pew.

« Alors que beaucoup disent que la société américaine est semblable à d’autres pays riches, une portion notable estime que les États-Unis sont moins tolérants et un endroit plus dangereux pour y vivre. »

Le sondage a également révélé que les Canadiens font moins confiance au président Biden dans les dossiers d’affaires internationales : sa « note de confiance » est de 58 % cette année, comparativement à 61 % en 2022 — et 77 % en 2021, première année de sa présidence, ou dernière année du président Trump.

Plus du quart des répondants canadiens ont déclaré qu’ils n’avaient « absolument pas confiance » en lui dans sa gestion des affaires étrangères, contre 11 % après son arrivée à la Maison-Blanche, deux ans plus tôt.

Les intérêts des autres pays

Par ailleurs, 37 % des répondants ont estimé que les États-Unis tenaient compte des intérêts canadiens lors de la prise de décisions en matière de politiques étrangères, contre 34 % en 2021.

Il s’agit du pourcentage le plus élevé enregistré au Canada depuis que Pew mène ces sondages, en 2002. En effet, la réponse médiane des personnes interrogées dans le monde était presque également répartie à 50-50 sur cette question, un changement marqué de sentiment, a rapporté le centre de recherche Pew.

« La proportion de ceux qui estiment que les États-Unis tiennent compte au moins dans une bonne mesure des intérêts de leur pays respectif dans leurs décisions politiques a considérablement augmenté dans de nombreux pays depuis la dernière fois », a révélé l’enquête.

« La proportion des répondants qui sont de cet avis est plus importante aujourd’hui qu’elle l’a jamais été depuis 2002 dans 12 pays, dont la Pologne, l’Allemagne et le Royaume-Uni — trois alliés clés des États-Unis au sein de l’OTAN. »

Ces conclusions, entre autres, reflètent probablement l’influence énorme de M. Biden et des États-Unis à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, qui a commencé en février 2022. Rien qu’en Pologne voisine, les répondants ont donné aux États-Unis une cote d’approbation de 93 %.

« L’opinion de la Pologne sur les États-Unis s’est considérablement améliorée l’année dernière, après le début de la guerre en Ukraine, et demeure élevée cette année. »

Six répondants sur 10 au Canada ont déclaré que les États-Unis contribuaient à la paix et à la stabilité dans le monde, contre 39 % qui croyaient le contraire.

Et lorsqu’on leur a demandé d’identifier la première puissance économique mondiale, 44 % des répondants canadiens ont choisi les États-Unis, contre 40 % qui ont nommé la Chine — un renversement par rapport à 2020, alors que la Chine l’emportait 47 à 36 %.

Les sondeurs de Pew ont également demandé aux répondants d’évaluer les États-Unis sur une multitude de mesures institutionnelles, y compris les réalisations technologiques, le divertissement, les universités, l’armée et le niveau de vie.

Trois répondants canadiens sur quatre ont qualifié les divertissements américains — films, musique et télévision — de meilleurs dans le monde, ou de meilleurs que ceux d’autres pays riches. Par contre, seulement 25 % ont cette opinion favorable du niveau de vie au sud de la frontière.

Le segment canadien de ce sondage mené à partir de téléphones fixes et cellulaires a été réalisé du 21 février au 15 avril et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 3,6 points de pourcentage. Le sondage a donc été mené avant et après la visite de M. Biden à Ottawa, le 24 mars — sa première en tant que président américain.