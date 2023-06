Les républicains placés par Trump devant une unité fragilisée

Après la deuxième mise en accusation, le début de l’effritement. Même si les voix sont toujours nombreuses dans les rangs républicains pour soutenir l’ancien président Donald Trump et condamner la décision du ministère de la Justice de poursuivre le populiste pour sa mauvaise gestion de documents hautement confidentiels après son départ de la Maison-Blanche, des signes de division commencent aussi à apparaître au sein du parti de l’ex-président.

Et cet affaiblissement de l’unité, autour de Donald Trump, qui mène actuellement dans la course à l’investiture du parti en vue de la présidentielle de 2024, pourrait bien venir compliquer la reconquête du coeur des électeurs américains, dans plus d’un an, pour reprendre le contrôle de la Maison-Blanche et du Sénat.

« Si nous choisissons quelqu’un qui ne s’appelle pas Donald Trump [lors des primaires républicaines], nous allons pouvoir battre Joe Biden, a commenté mardi l’ex-président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan sur les ondes de CBS, en estimant que l’inculpation cette semaine de l’ex-président devant la justice fédérale le rendait désormais « inéligible ».

À écouter Balado | Les documents secrets, l’affaire de trop pour Trump?



« Oui, il dispose encore d’un grand nombre de soutiens. Dans une primaire, c’est important. Mais l’argument de son éligibilité va devenir plus important », a-t-il ajouté, et ce, après sa comparution mardi devant un juge de Miami. L’ancienne vedette de la téléréalité a plaidé non coupable aux 37 chefs d’accusation qui pèsent désormais contre lui.

La justice lui reproche d’avoir accumulé et refuser de rendre des documents secrets. « Il va nous coûter le Sénat à nouveau, il va nous coûter des sièges à la Chambre des représentants, alors que nous voulons gagner. Et il est plus facile désormais d’expliquer à ses partisans qu’il n’est plus présidentiable », a dit Paul Ryan.

Une « instrumentalisation sans précédent »

Devant cette inculpation d’un ex-président, exposé à des accusations criminelles pour la première fois en 247 ans d’histoire politique du pays, le régime de défense républicaine dont le populiste bénéficie malgré ses nombreuses frasques est désormais à géométrie variable.

« Le peuple américain est intelligent et comprend que c’est la quintessence d’une l’instrumentalisation sans précédent de l’appareil fédéral contre le principal adversaire de Joe Biden », a résumé il y a quelques jours la présidente du groupe républicain à la Chambre des représentants, Elise Stefanik. Le parti y tient une mince majorité prise en otage par une poignée d’élus ultraconservateurs partisans du trumpisme coûte que coûte.

Même son de cloche du président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui a dit que cette inculpation vient troubler « la nation » en attaquant « le principe d’équité face à la justice ».

Mardi matin, devant le palais de justice de Miami où Donald Trump a comparu, le candidat à l’investiture républicaine, et opposant du milliardaire dans cette course, Vivek Ramaswamy, est même allé plus loin, en promettant, s’il était élu président, d’offrir un pardon à Trump, si ce dernier devait être condamné. Et il a demandé à la dizaine de candidats actuellement dans la course de s’engager eux aussi sur cette voie.

Cela ne devrait pas être le cas pour l’ex-gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui cherche à décrocher lui aussi le ticket républicain en vue de la présidentielle de 2024 et qui, cette semaine, s’est surtout fait le porte-voix de la critique de la droite américaine contre l’ex-président et ses crimes.

« Il s’agit d’un acte d’accusation très précis, très détaillé, reposant sur des preuves solides et décrivant une conduite épouvantable », a-t-il dit lundi sur les ondes de CNN tout en indiquant que le procès risquait aussi de faire sortir encore plus d’informations.

Un point de vue qui s’étend désormais au sein même du Sénat où les membres de la minorité républicaine ont décidé, au mieux de se taire sur cette nouvelle inculpation et au pire d’admettre le sérieux et l’intégrité de l’instruction menée par le ministère de la Justice contre Trump.

« Les accusations dans cette affaire sont assez graves et ne peuvent être rejetées avec désinvolture », a résumé la sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska dans une déclaration écrite. « La mauvaise gestion de documents classifiés est un crime fédéral, car elle peut révéler des secrets nationaux, ainsi que les sources et les méthodes par lesquelles ils ont été obtenus. » Donald Trump est accusé, entre autres, d’avoir violé la loi sur l’espionnage aux États-Unis.

« Je suis de plus en plus en colère à mesure que j’y pense, a dit pour sa part le sénateur de l’Utah, Mitt Romney. Le pays va traverser encore une période angoissante et agitée et cela aurait pu être évité si le président Trump avait simplement remis les documents lorsqu’on lui avait demandé de le faire ».

Un « crime grave »

L’ambivalence dans le camp républicain, face à la défense ou le soutien à offrir désormais à l’ex-président, malgré le poids des accusations portées contre lui, s’explique sans doute par les appuis dont le candidat de la droite radicale jouit toujours au sein de l’électorat républicain. Selon un coup de sonde lancé par Reuters dans les deniers jours, 81 % des membres de son parti estiment que les accusations portées contre lui sont politiquement téléguidées. 61 % continuent à le considérer comme le meilleur candidat pour la prochaine présidentielle, contre 23 % qui lui préfèrent le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, selon un sondage CBS dévoilé dimanche.

Or, s’il reste le favori des républicains, les choses pourraient se corser pour le politicien, louangeant régulièrement les dirigeants autoritaires et antidémocratiques, dans sa tentative d’obtenir un deuxième mandat à la Maison-Blanche. Une élection générale risque en effet de lui être moins favorable.

C’est que 57 % des Américains, toutes couleurs politiques confondues, ont une opinion défavorable de lui, selon la firme Civiqs. Plus révélateur encore, 63 % qualifient de « crime grave » le fait de « prendre des documents secrets à la Maison-Blanche » et de comploter pour empêcher leur restitution aux archives nationales, comme l’impose la loi.

Et comme si cela n’était pas assez : Près des deux tiers estiment que Trump ne devrait pas être autorisé à occuper le bureau Ovale, s’il était reconnu coupable pour ce crime, précise YouGov.