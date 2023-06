Donald Trump plaide non coupable dans l’affaire des documents secrets de la Maison-Blanche

L’ex-président américain Donald Trump a été déféré mardi après-midi devant le juge Jonathan Goodman de la Cour fédérale de Miami, où il a été officiellement mis aux arrêts, puis inculpé pour avoir, entre autres choses, conservé illégalement des documents secrets à sa résidence privée de Mar-a-Lago après sa défaite électorale et son départ de la Maison-Blanche en 2021.

Par la voix de ses avocats, il a plaidé non coupable à 37 chefs d’accusation retenus contre lui, avant d’être remis en liberté.

Il s’agit de la deuxième inculpation en deux mois pour le populiste, après son passage devant un juge de la Cour de New York en avril dernier pour une histoire de pot-de-vin versé pour faire taire un témoin dans une histoire de moeurs. La nouvelle procédure judiciaire est aussi une première dans l’histoire des États-Unis, où jamais, en 247 ans, un président ou ex-président n’avait été exposé à des accusations criminelles.

« Les accusations portées contre Donald Trump ne sont pas à prendre à la légère puisqu’on lui reproche d’avoir intentionnellement, imprudemment et illégalement conservé à Mar-a-Lago des documents risquant de compromettre des plans militaires, des armes nucléaires, de menacer la sécurité nationale, de mettre en danger la vie du personnel militaire et des sources de renseignement humaines, mais aussi de briser des relations entre les États-Unis et d’autres pays, a indiqué en entrevue au Devoir le politicologue Alain Sanders, de l’Université Saint Peter, au New Jersey. Ce sont des accusations très graves pour quiconque, mais qui le deviennent encore plus lorsqu’elles ciblent le plus haut fonctionnaire des États-Unis, qui a l’obligation de protéger et de défendre le pays et la Constitution américaine. »

Aux États-Unis, une loi oblige les présidents à transmettre tous leurs courriels, toutes leurs lettres et tout autre document de travail aux Archives nationales une fois leur mandat terminé. Une autre loi leur interdit de conserver des documents secrets dans des lieux non autorisés et non sécurisés.

Or, l’avocat spécial du département de la Justice, Jack Smith, responsable du dossier, a établi que Donald Trump avait enfreint plusieurs lois, dont celle sur l’espionnage, en ayant conservé des informations secrètes après avoir quitté ses fonctions. Il a aussi partagé ces informations avec des personnes qui n’avaient pas les cotes de sécurité requises, ordonné à un assistant de déplacer des boîtes de documents pour les dissimuler et suggéré à son avocat de cacher ou de détruire des documents, ou encore de prétendre à tort qu’il avait remis tous les documents restants en sa possession.

« Les États-Unis n’ont jamais été confrontés à une telle situation, celle d’un ancien président accusé au pénal qui en plus est candidat à sa réélection », dit M. Sanders. Donald Trump a été le premier républicain à se lancer dans la course à l’investiture de son parti, en novembre dernier, en vue de la présidentielle de 2024. Il mène actuellement la course, face à une dizaine de candidats, toujours en avance sur son plus sérieux rival, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis.

« Le Parti républicain, mais aussi le Parti démocrate, se trouve donc désormais en terrain inconnu quant à la manière de réagir et surtout de faire campagne dans un tel contexte, puisqu’il n’y a pas de précédent politique à étudier ou à suivre en la matière », explique M. Sanders.

Une perte de popularité ?

L’inculpation de Donald Trump mardi s’est jouée dans un climat relativement calme autour du palais de justice Wilkie D. Ferguson Jr. du centre-ville de Miami, où une poignée d’opposants et de partisans de l’ex-président s’étaient réunis, a rapporté le New York Times. Malgré les appels à manifester lancés dans les derniers jours par l’ex-président et plusieurs membres de sa garde rapprochée, les autorités locales ont affirmé ne pas avoir eu à composer avec des actes violents.

Donald Trump reste encore et toujours très populaire auprès de l’électorat républicain, dont 81 % estime qu’il est la victime d’une campagne politique visant à le déstabiliser, selon un coup de sonde lancé par Ipsos pour le compte de Reuters et dont les résultats ont été dévoilés mardi. 43 % en font encore et toujours leur candidat préféré pour affronter Joe Biden en 2024, loin devant Ron DeSantis (22 %). Pour le moment.

« Aucun parti ne sait vraiment comment le public va réagir et, surtout, va voter dans plusieurs mois, lors des élections primaires [qui débutent en février prochain] et des élections générales [qui vont se tenir en novembre 2024] », dit Alain Sanders, joint à Jersey City. « Si les opposants de Trump parviennent à mettre l’accent sur la question de sa responsabilité, Trump pourrait toutefois faire face à des vents contraires importants. »

Mardi, sur les ondes de CNN, l’ex-attachée de presse de Donald Trump, Stephanie Grisham, a indiqué que son ancien patron devait être « abattu » par cette nouvelle inculpation. « Il est absolument découragé, a-t-elle dit. Il ne veut pas être arrêté… Il n’aime pas ça. Il pense que ce n’est pas élégant. Il pense que cela lui enlève une partie de son pouvoir. Mais Trump étant Trump, il va doubler, tripler la mise. Il va récolter des fonds pour cette affaire. Il va jouer la victime. »

Depuis la semaine dernière et l’annonce de son inculpation, Donald Trump et son équipe ont multiplié les appels aux dons pour contrer l’attaque de « l’État profond » contre lui — une référence à une théorie du complot dont le populiste abuse depuis 2016. Mardi soir, le milliardaire est retourné à son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il était au cours des derniers jours, pour y tenir un rassemblement politique. La soirée s’est poursuivie avec une collecte de fonds ciblant des donateurs versant plus de 100 000 dollars à sa campagne, lors d’un « souper aux chandelles ».

Donald Trump n’est toutefois pas au bout de ses peines après son inculpation à New York en avril et celle de mardi à Miami. Il est toujours dans la ligne de mire de la justice américaine après que le comité du Congrès chargé d’enquêter sur l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021 a recommandé de porter des accusations contre lui pour « appel à l’insurrection ». Ce jour-là, il avait lancé ses partisans contre le dôme de la démocratie américaine pour tenter de faire annuler les résultats de la présidentielle de 2020 accordant la victoire à Joe Biden.

La justice de la Géorgie pourrait également retenir des accusations contre lui après qu’il eut cherché en 2020 à truquer le résultat des élections en sa faveur dans cet état du Sud, tombé dans les mains des démocrates au terme du premier et unique mandat du milliardaire.

Avec l’Agence France-Presse