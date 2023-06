La tension monte à l’approche d’une nouvelle comparution de Trump

Le ton monte dans la garde rapprochée de l’ex-président Donald Trump où plusieurs voix appellent depuis quelques jours à la mobilisation, dans la rue, de ses partisans pour s’opposer à sa comparution mardi devant un tribunal de Miami. Le populiste doit y faire face à des accusations pour avoir illégalement conservé et surtout exposé des documents gouvernementaux secrets après sa défaite et son départ de la Maison-Blanche. Une mise en accusation historique.

La semaine dernière, la candidate déchue au poste de gouverneure de l’Arizona, Kari Lake — pressentie par plusieurs observateurs comme possible colistière de Donald Trump en vue de la présidentielle de 2024 —, est même allée plus loin, en mettant en garde les autorités, avec des mots à peine voilés, sur l’utilisation possible d’armes dans les manifestations qui pourraient se produire.

« Si vous voulez vous rendre jusqu’au président Trump, vous allez devoir me passer dessus et sur 75 millions d’Américains comme moi », a-t-elle dit vendredi devant la foule galvanisée d’un rassemblement politique républicain en Géorgie. « La plupart d’entre nous avons une carte de la NRA [la National Rifle Association, organisation majeure du lobby pro-arme à feu aux États-Unis]. » Et d’ajouter : « Ce n’est pas une menace, c’est une annonce de service public. »

Attaquer pour se défendre

Attaquer pour se défendre. Dimanche, c’est la stratégie que l’ex-président américain a une énième fois préconisée en qualifiant de « malade mental » l’avocat spécial du département de la Justice, Jack Smith, dont l’instruction des derniers mois a débouché sur le présent acte d’accusation. Il a aussi réduit l’équipe de juristes autour de M. Smith à un groupe de « voyous » alimentant une « persécution politique » dont l’ex-vedette de la téléréalité se dit régulièrement, sans preuve, être la victime.

Donald Trump a lui aussi appelé ses troupes à bomber le torse à l’approche de sa comparution. « Nous avons besoin de force dans notre pays maintenant », a-t-il dit samedi sur les ondes de WABC Radio, aux côtés de son ami et conseiller Roger Stone, qui y tient un des micros. « Et ils doivent sortir et ils doivent manifester pacifiquement. Ils doivent sortir », a ajouté l’ex-président en interpellant les personnes outrées par cette nouvelle affaire incriminante. « Écoutez, notre pays doit protester. […] Nous sommes en train de tout perdre. »

Lundi, les autorités fédérales, tout comme les services de police de la Floride, ont poursuivi les préparatifs en vue de sécuriser l’environnement autour de palais de justice de Miami, où Donald Trump doit se présenter mardi après-midi.

Droite radicale

L’ex-président, actuellement au New Jersey, se préparait à revenir lundi après-midi en Floride, où plusieurs groupes liés à la droite radicale américaine se préparaient à l’accueillir pour le soutenir.

Selon CNN, la cellule locale des Prouds Boys en Floride devrait tenir un rassemblement politique dans la soirée aux abords du Trump National Doral, le club de golf du milliardaire situé dans la banlieue ouest de Miami. Le groupuscule, nationaliste et suprémaciste, s’est fait remarquer pour sa violence lors de l’insurrection des partisans de Trump contre le Capitole, le 6 janvier 2021, pour tenter de maintenir le populiste en poste à la Maison-Blanche, contre la volonté des urnes. Début mai, l’ex-chef des Proud Boys, Henry « Enrique » Tarrio, a été condamné pour conspiration séditieuse devant un jury par un tribunal de Washington pour cette attaque contre le dôme de la démocratie américaine.

Kari Lake, pour sa part, a annoncé la tenue d’un rassemblement lundi soir dans un hôtel de Palm Spring, près de Mar-a-Lago, pour exprimer son soutien à l’ex-président.

Selon les documents juridiques dévoilés vendredi, Donald Trump va devoir faire face à 37 chefs d’accusation, dont 31 qui allèguent qu’il a délibérément gardé des documents classifiés en sa possession après avoir quitté la Maison-Blanche.

En avril dernier, la comparution de Donald Trump devant un tribunal de New York, pour y faire face à des accusations de versement de pot-de-vin, en vue de faire taire un témoin dans une affaire de moeurs, avait attisé les craintes de manifestations violentes qui ne se sont pas produites.

Malgré le concert d’appuis et les appels à la résistance lancés par les partisans de Donald Trump, quelques-uns de ses anciens alliés évitent d’alimenter le discours cherchant à « victimiser » le populiste pour attiser la colère de ses fidèles.

Pis, son ex-procureur général, William Barr, a qualifié dimanche sur les ondes de Fox News cette posture, tout comme les accusations de « chasse aux sorcières » portées par Trump contre le système de justice des États-Unis, de « ridicule ». Il a aussi rappelé que le milliardaire n’avait aucun droit de conserver des dossiers secrets pouvant compromettre la sécurité du pays dans sa résidence privée.

L’enquête a révélé, entre autres, que ces documents se sont retrouvés dans des espaces publics, dont une salle de bal, de la résidence privée de Trump, ainsi que dans des toilettes et une salle de bains. « Si seulement la moitié [des accusations] sont fondées, il est cuit », a-t-il dit parlant des documents dévoilés vendredi. « C’est un acte d’accusation très détaillé, et c’est très, très accablant. »