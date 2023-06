Le terroriste Ted Kaczynski, surnommé «Unabomber», est décédé

Theodore « Ted » Kaczynski, le mathématicien diplômé de Harvard qui s’était retiré dans une cabane dans la nature au Montana et avait mené pendant 17 ans une campagne d’attentats à la bombe qui a tué trois personnes et en a blessé 23 autres aux États-Unis, est décédé samedi. Il avait 81 ans.

Surnommé « Unabomber » par le FBI, Kaczynski est décédé au centre médical de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, a déclaré à l’Associated Press Kristie Breshears, porte-parole du Bureau fédéral des prisons. Il a été trouvé inconscient dans sa cellule tôt samedi matin et a été déclaré mort vers 8 h, a-t-elle ajouté. La cause du décès n’a pas été immédiatement connue.

Avant son transfert dans l’établissement médical de la prison, il était détenu dans la prison fédérale Supermax de Florence, au Colorado, depuis mai 1998, date à laquelle il a été condamné à quatre peines de prison à vie plus 30 ans pour une campagne de terreur qui a mis les universités de tout le pays en émoi. Il a reconnu avoir commis 16 attentats à la bombe entre 1978 et 1995, mutilant à vie plusieurs de ses victimes.

Des années avant les attentats du 11 septembre et l’envoi d’anthrax, les bombes artisanales mortelles de l’Unabomber ont modifié la façon dont les Américains expédiaient leurs colis et embarquaient dans les avions, jusqu’à pratiquement interrompre le trafic aérien sur la côte ouest en juillet 1995.

Il a contraint le Washington Post, conjointement avec le New York Times, à prendre la décision déchirante, en septembre 1995, de publier son manifeste de 35 000 mots intitulé « Industrial Society and Its Future » (« La société industrielle et son avenir »), dans lequel il affirmait que la société moderne et la technologie conduisaient à un sentiment d’impuissance et d’aliénation.

Mais cela l’a mené à sa perte. Le frère de Kaczynski, David, et la femme de David, Linda Patrik, ont reconnu le ton du traité et ont averti le FBI, qui recherchait l’Unabomber depuis des années dans le cadre de la chasse à l’homme la plus longue et la plus coûteuse du pays.

En avril 1996, les autorités l’ont trouvé dans une cabane en contreplaqué et en papier goudronné de 3 mètres sur 4, près de Lincoln, dans le Montana, remplie de journaux, d’un journal codé, d’ingrédients explosifs et de deux bombes terminées.

En tant que cerveau criminel insaisissable, l’Unabomber a gagné sa part de sympathisants et a été comparé à Daniel Boone, Edward Abbey et Henry David Thoreau.

Mais une fois révélé comme un ermite aux yeux sauvages, aux cheveux et à la barbe longs, qui affrontait les hivers du Montana dans une cabane d’une seule pièce, Kaczynski est apparu à beaucoup comme un solitaire pathétique plutôt que comme un antihéros romantique.