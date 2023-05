Joe Biden approuve une aide de 300 millions $US à l’Ukraine

Le président Joe Biden a approuvé mercredi un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine d’un montant total de 300 millions $US et comprenant des munitions supplémentaires pour les drones et une gamme d’autres armes. Cela survient alors que la Russie continue de frapper la capitale ukrainienne et que des avions sans pilote ont ciblé Moscou.

Les responsables américains ont déclaré que rien ne laissait croire que des drones ou des munitions fabriqués aux États-Unis aient été utilisés dans les frappes contre Moscou et la région — des frappes que le Kremlin a imputées à l’Ukraine, mais dont Kiev n’a pas revendiqué la responsabilité. L’administration Biden a déclaré avoir clairement indiqué à l’Ukraine que les armes fabriquées aux États-Unis ne devraient pas être utilisées pour des attaques en territoire russe.

« Nous ne leur disons pas où frapper. Nous ne leur disons pas où ne pas frapper. En fin de compte, le président Zelensky et ses commandants militaires décident de ce qu’ils vont faire d’un point de vue militaire », a affirmé mercredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Mais il a ajouté que les États-Unis avaient été « très clairs avec les Ukrainiens en privé, nous avons certainement été clairs publiquement, que nous ne soutenons pas les attaques à l’intérieur de la Russie ».

Il a déclaré que M. Zelensky avait donné aux États-Unis l’assurance que les Ukrainiens respecteraient ces préoccupations.

Le nouveau programme d’aide américaine prévoit des munitions pour renforcer les capacités de défense aérienne de l’Ukraine afin de repousser les assauts aériens de la Russie sur Kiev. Il fournit des munitions pour les batteries de missiles Patriot et les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), ainsi que les systèmes de défense aérienne Avenger et Stinger, l’équipement de déminage, les obus antiblindés, les roquettes d’avion Zuni non guidées, les lunettes de vision nocturne et environ 30 millions d’obus pour armes légères et une quantité non divulguée d’autres obus d’artillerie.

Moscou a été la cible mardi d’une rare attaque de drones, qui a légèrement endommagé des bâtiments résidentiels. Les responsables russes estiment que l’Occident, qui tout au long de la guerre a cherché à empêcher le conflit de s’étendre au-delà de l’Ukraine, n’a pas suffisamment condamné l’attaque en sol russe.

Interrogé sur les critiques de Moscou selon lesquelles l’Occident soutient discrètement les attaques à l’intérieur du territoire russe, M. Kirby s’est moqué du fait que les Russes, de toute façon, « ne croiront rien de ce qu [’il a] à dire » à ce sujet.

Il a déclaré que les États-Unis avaient clairement indiqué qu’ils ne modifieraient pas leur politique consistant à ne pas autoriser ou encourager les frappes à l’intérieur de la Russie, mais il a ajouté : « Je ne pense pas que nous allons prendre sur nous comme un fardeau de communiquer cela en privé aux Russes ».

Les responsables ukrainiens se sont réjouis de l’attaque de drones de mardi, mais ont évité d’en revendiquer la responsabilité, une réponse similaire à ce qu’ils avaient dit après de précédentes attaques en territoire russe.

En incluant le dernier programme d’aide, les États-Unis ont fourni jusqu’ici plus de 37,6 milliards $US d’armes et d’autres équipements à l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie le 24 février 2022. Ce dernier segment sera effectué sous l’autorité présidentielle, qui permet au Pentagone de prendre des armes de ses propres stocks et de les expédier rapidement en Ukraine, ont déclaré des responsables.