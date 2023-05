Les États-Unis redoutent un afflux de migrants au retrait de restrictions liées à la pandémie

Les autorités américaines redoutent un appel d’air à la frontière sud des États-Unis cette semaine avec la fin programmée d’une mesure prise pendant la pandémie, qui permettait d’expulser sans délai les migrants vers le Mexique au nom de la lutte contre le COVID-19.

Sauf ultime rebondissement, ce dispositif connu sous le nom de « Titre 42 » doit prendre fin jeudi à 23 h 59. Il rendait quasi-impossible le dépôt d’une demande d’asile aux États-Unis.

Le gouvernement de Joe Biden redoute un afflux de milliers de migrants. Les villes frontalières sont sous pression.

Le président américain a discuté pendant plus d’une heure mardi avec son homologue mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

« Nous avons réaffirmé l’accord pour continuer à travailler ensemble sur des problématiques comme la migration avec une dimension humaniste, le trafic de stupéfiants et d’armes et, surtout, sur la coopération pour le bien-être des populations les plus pauvres de notre continent », a tweeté le président mexicain.

Au Texas, les municipalités d’El Paso, Brownsville et Laredo ont déclaré l’état d’urgence pour fluidifier la prise en charge des nombreux candidats à l’exil – venus principalement d’Amérique latine mais aussi de Chine, de Russie ou de Turquie – déjà sur place.

À El Paso, des centaines de personnes dorment dans les rues, protégées du soleil par des draps ou allongées sur des cartons, pendant que des enfants mendient.

Photo: John Moore Getty Images via Agence France-Presse

Le maire Oscar Leeser s’attend à devoir faire face à une vague de « 12 000 à 15 000 personnes » en fin de semaine : jusqu’à 10 000 migrants patientent dans la ville mexicaine voisine de Ciudad Juarez, selon un récent comptage de ses services, et d’autres doivent encore gagner la frontière dans les prochains jours.

Le « Titre 42 » a été activé en 2020 par l’administration de l’ex-président Donald Trump au nom de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Son successeur en avait prolongé la validité.

Système d’asile réactivé

Dans la pratique, cette mesure a surtout empêché l’accès au système d’asile américain : les migrants dépourvus de visa étaient refoulés, sans pouvoir déposer de demande.

À partir de vendredi, cela sera de nouveau possible et les candidats à l’exil pourront voir leur dossier traité par la justice. Un processus qui peut prendre plusieurs années.

La fin de ce dispositif d’exception suscite l’ire des conservateurs, dont certains considèrent que les États-Unis sont désormais en « état de siège ».

« Ce chaos n’est pas seulement une crise de sécurité nationale, c’est une crise humanitaire », a tweeté le sénateur Ted Cruz, tandis que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé mobiliser la garde nationale de son État pour surveiller la frontière.

Photo: Patrick T. Fallon Agence France-Presse

Le dossier est épineux pour Joe Biden, qui vient d’annoncer sa candidature pour un second mandat en 2024. Si la droite lui fait un procès en laxisme, les associations de défense des migrants l’accusent de mener une politique migratoire pas si différente de celle de Donald Trump.

Entre message d’humanité et discours ferme, le président livre un numéro d’équilibriste.

Avec l’expiration du « Titre 42 », son administration a décidé d’envoyer 1500 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique, pour épauler les 2500 soldats assistant déjà la police aux frontières.

Durcissement des expulsions

Le gouvernement insiste sur les voies légales d’immigration.

Selon les nouvelles règles qui s’appliqueront à partir de vendredi, les migrants entrés clandestinement aux États-Unis pourront demander l’asile, mais il leur sera plus difficile de prouver le bien-fondé de leur demande.

Les personnes déboutées seront expulsées vers leur pays d’origine ou vers le Mexique, et il leur sera interdit de déposer une nouvelle demande pendant plusieurs années.

Les candidats doivent aussi se soumettre à un système de rendez-vous aux postes-frontières, via une application de la police aux frontières. Mais les dysfonctionnements répétés du système frustrent de nombreux demandeurs d’asile, dont certains tentent simplement leur chance en attendant à la frontière.

« Ils nous disent de rester calmes, d’attendre ici mais ils ne viennent jamais. Nous ne savons pas pourquoi », s’agaçait lundi Marjorie, une Vénézuélienne mère de deux enfants, à Ciudad Juarez, et qui ne souhaite pas donner son patronyme.

La tension a encore augmenté au Texas depuis que huit migrants ont été tués dimanche à Brownsville par un conducteur qui les a fauchés à un arrêt de bus, devant un centre d’accueil d’immigrants. Le suspect a, selon la police, brûlé un feu rouge et a été inculpé d’homicide involontaire.

Un autre automobiliste s’est présenté lundi devant ce même centre et a montré une arme de poing à l’un des gardes, ont indiqué les forces de l’ordre.

Avec Paula Ramon à El Paso et Herika Martinez à Ciudad Juarez