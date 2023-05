Joe Biden est prêt à faire des compromis sur le plafond de la dette

Les désaccords sont profonds entre démocrates et républicains sur le plafond de la dette des États-Unis, a dit lundi la secrétaire américaine au Trésor, insistant sur la nécessité de trouver un « compromis », à la veille d’une rencontre à la Maison Blanche entre Joe Biden et l’opposition républicaine.

« Clairement, l’écart est immense entre la position du président et celle des républicains », a souligné la ministre de l’Économie et des Finances de Joe Biden, interrogée sur la chaîne CNBC.

Malgré ces désaccords, « nous devons avoir des discussions et des compromis sur la politique budgétaire, le total des dépenses et à quoi servent les dépenses », a-t-elle souligné.

« C’est dans le processus budgétaire normal et le président espère établir un processus de discussion et de compromis sur ces questions », a ajouté Janet Yellen.

Elle a toutefois indiqué que Joe Biden, n’était « pas disposé à le faire avec un pistolet sur la tempe, et encore moins […] sur la tempe du peuple américain », faisant référence à la pression des républicains qui veulent des coupes drastiques dans les dépenses.

Joe Biden recevra mardi à la Maison Blanche les responsables démocrates et républicains du Congrès, pour tenter de trouver un accord pour relever le plafond de la dette, et ainsi éviter le scénario catastrophe et inédit d’un défaut de paiement des États-Unis.

Un plafond est légalement fixé à la dette publique du pays et ne peut être relevé que par un vote au Congrès. Sans cela, le pays ne peut plus faire face à ses engagements financiers, ce qui pourrait arriver dès le 1er juin.

La Chambre des représentants, à majorité républicaine, a adopté, fin avril, une proposition de loi prévoyant un encadrement strict des dépenses publiques en échange d’un relèvement du plafond.

Mais le texte n’a aucune chance d’être adopté en l’état au Sénat, à majorité démocrate et le président américain Joe Biden avait jusqu’ici refusé de négocier.

« Si le Congrès ne relève pas le plafond de la dette, le président devra prendre des décisions sur l’usage des ressources disponibles. Et il existe une variété d’options différentes, mais il n’y a pas de bonne option […] autre que de relever le plafond de la dette », a martelé la ministre.