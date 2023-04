Le président philippin est parti pour Washington en pleines tensions avec la Chine

Le président des Philippines Ferdinand Marcos Junior est parti dimanche pour une visite aux États-Unis, où il va rencontrer son homologue Joe Biden, afin de renforcer l’alliance entre les deux pays en pleine période de tensions avec la Chine.

La veille, Washington a appelé Pékin à cesser son action « provocatrice et dangereuse » dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale, où une collision a été récemment évitée de justesse entre deux vaisseaux de gardes-côtes chinois et philippin.

L’avion de M. Marcos a décollé de Manille en début d’après-midi, selon la présidence philippine.

« Nous allons réaffirmer notre engagement à promouvoir notre alliance de longue date en tant qu’instrument de paix et en tant que catalyseur du développement dans la région Asie-Pacifique », a déclaré avant son départ le chef de l’État philippin.

Il doit rencontrer Joe Biden lundi, un entretien qualifié par M. Marcos d’« essentiel pour faire avancer nos intérêts nationaux et renforcer cette alliance très importante ».

Le 23 avril, des bateaux chinois et philippin ont failli entrer en collision à environ 200 km de l’île philippine de Palawan et à plus de mille kilomètres de celle de Hainan, la terre chinoise la plus proche.

Cet incident, dont a été témoin une équipe de l’AFP à bord d’un autre bateau philippin, est le dernier en date d’une longue série.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, faisant fi d’un jugement international de 2016 en vertu duquel ses prétentions n’ont pas de fondement légal.

Présence militaire américaine accrue

La Chine y a réaménagé et militarisé, ces dix dernières années, des milliers d’hectares de récifs où ont poussé des pistes d’atterrissage, des ports et des systèmes radar.

Depuis son arrivée à la présidence philippine en juin dernier, Ferdinand Marcos Junior a juré qu’il ne laisserait pas la Chine empiéter sur les droits maritimes de son pays.

Dans ce contexte, il cherche à améliorer les relations avec Washington, un allié de longue date de Manille, mises à mal par son prédécesseur Rodrigo Duterte.

Les Philippines et les États-Unis ont achevé en milieu de semaine leurs plus grandes manoeuvres militaires communes en mer de Chine méridionale.

Ces derniers mois, ces deux pays ont relancé leurs patrouilles maritimes conjointes dans cette zone maritime et ont conclu un accord visant à accroître la présence militaire américaine sur le sol philippin.

En vertu de cet accord, l’armée américaine sera autorisée à utiliser quatre bases militaires philippines supplémentaires, dont des installations navales situées non loin de Taïwan, île que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.