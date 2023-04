Qui sont les candidats à la présidentielle américaine ?

Le doute est désormais levé. Mardi, le président américain, Joe Biden, a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, par l’entremise d’une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter. Ce geste attendu, mais pas surprenant, le place au coeur d’un scrutin à venir dans plus de 18 mois et dans lequel déjà plusieurs candidats, autant chez les démocrates que les républicains, l’attendent pour croiser le fer. Panorama.

Les candidats démocrates

Joe Biden : À 80 ans, l’actuel occupant du Bureau ovale se présente à sa propre succession en affirmant vouloir finir « le travail » commencé depuis son arrivée à la Maison-Blanche au début de 2021. Dans sa vidéo, le président a ciblé les partisans du MAGA [Make America Great Again] de Donald Trump contre lesquels il dit se battre depuis 2019 pour préserver la démocratie et la liberté aux États-Unis. « Lorsque je me suis présenté à la présidence il y a quatre ans, j’ai dit que nous étions entrés dans une bataille pour sauver l’âme de l’Amérique. Et nous le sommes toujours. »

Marianne Williamson : Connue dans les cercles médiatiques spécialisés comme l’ex-conseillère en spiritualité de l’animatrice vedette américaine Oprah Winfrey, cette autrice versée dans la croissance personnelle se lance pour une deuxième fois dans la course à l’investiture démocrate. En 2014, elle a fondé The Peace Alliance, un organisme appelant à la création d’un ministère de la paix aux États-Unis. « C’est notre travail de promouvoir une vision de la justice et de l’amour qui soit si puissante qu’elle l’emportera sur les forces de la haine, de l’injustice et de la peur », a-t-elle dit en lançant sa candidature.

Robert F. Kennedy Jr. : Avec un nom de famille dense et chargé dans le paysage politique américain, cet avocat en environnement, neveu de l’ancien président John F. Kennedy, s’est lancé dans la campagne, mi-avril, en s’attaquant aux mesures prises par le gouvernement Biden pour contenir la pandémie de COVID-19, en jetant le doute sur la vaccination obligatoire et en titillant le scepticisme d’une frange des États-Unis face à la science. Par le passé, il a déjà porté publiquement la croyance erronée liant vaccination et autisme et comparé les politiques anti-COVID à celles de l’Allemagne hitlérienne, soulevant l’ire de plusieurs membres de sa prestigieuse famille, plus souvent associée au camp démocrate qu’à celui du populisme-obscurantiste.

Les candidats républicains

Donald Trump : L’ex-président a fait une entrée hâtive dans la course en novembre dernier, et ce, dans l’espoir de retrouver le siège à la Maison-Blanche qu’il prétend, à tort, depuis sa défaite en 2020, s’être fait voler par des élections frauduleuses. Malgré ce « grand mensonge », le pouvoir d’attraction du populiste est toujours très fort au sein d’une frange de l’électorat républicain qui semble l’excuser autant pour sa contribution à l’insurrection du Capitole le 6 janvier 2021 — condamnée par une commission d’enquête parlementaire — que pour plusieurs autres gestes illégaux scrutés par la justice. Ironiquement, son inculpation à New York au début du mois d’avril, dans une histoire de pot-de-vin, loin d’être une tâche sur sa candidature, a attisé ses appuis et fait augmenter ses collectes de fonds.

Nikki Haley : Longtemps considérée comme une étoile montante au sein des républicains, l’ex-gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations unies sous Donald Trump se présente comme la candidate capable de faire entrer « une nouvelle génération de dirigeants » à la Maison-Blanche. Mais à 51 ans, l’ex-diplomate, républicaine modérée qui aime rappeler ses origines indiennes, pourrait surtout contribuer à diviser le vote anti-Trump lors des primaires à venir, et ainsi, favoriser la candidature du milliardaire.

Asa Hutchinson : Comme ancien gouverneur de l’Arkansas durant deux mandats, membre de la Chambre des représentants, directeur de la Drug Enforcement Administration et sous-secrétaire à la sécurité des frontières et du transport au sein du Department of Homeland Security, le politicien de 72 ans est certainement le plus expérimenté dans la course à l’investiture républicaine. Il est aussi le seul, pour le moment, à être ouvertement critique de Donald Trump, une posture toujours délicate dans un parti tiraillé, malgré ses défaites, entre le populiste maladivement accroché au passé et une autre perspective d’avenir.

Vivek Ramaswamy : Républicain pure laine issu de la frange radicale, cet entrepreneur, qui a fondé la biopharmaceutique Roivant Science, a lancé sa campagne lors de son passage à l’émission de Tucker Carlson sur les ondes de Fox News, en février dernier. Le milliardaire s’est fait un nom dans les cercles républicains en se posant en pourfendeur de « woke » et surtout en s’opposant à toutes politiques sociales et environnementales au sein des entreprises américaines. « La foi, le patriotisme et le travail acharné ont disparu, pour être remplacés par de nouvelles religions laïques comme le covidisme, le climatisme et l’idéologie du genre », dit-il dans la vidéo lançant sa campagne.

Et les autres candidats à la porte…

Ron DeSantis : Les ambitions présidentielles du gouverneur républicain de la Floride sont connues depuis plusieurs mois, même s’il n’a toujours pas lancé officiellement sa campagne pour affronter le toujours bien en selle Donald Trump lors d’une primaire forcément déchirante pour le parti. L’homme a bâti son succès dans l’État du Sud en inscrivant le trumpisme dans ses politiques locales et en se posant en candidat « anti-woke » faisant barrage, selon lui, à la montée d’une gauche radicale aux États-Unis.

Mike Pence : L’ex-gouverneur de l’Indiana et ex-vice-président américain pourrait annoncer sa candidature d’ici la fin du mois de juin, a-t-il laissé entendre dans une récente entrevue accordée à CBS News. Une telle décision viendrait donner une tonalité particulière à la primaire républicaine en le plaçant face à son ancien patron, Donald Trump, qui a lancé ses partisans contre lui le 6 janvier, pour l’empêcher de symboliquement certifier le vote en faveur de Joe Biden. Une insurrection à laquelle Pence a refusé de participer, déclenchant ainsi les insultes et les déclarations méprisantes du populiste à son endroit.

Tim Scott : Minorité au sein de sa minorité en tant que seul sénateur républicain du quatuor de sénateurs afro-américains siégeant au Capitole, le politicien de la Caroline du Sud ne cache plus ses aspirations présidentielles, mais semble encore attendre le bon moment avant de se lancer. Il est perçu par une poignée de donateurs du parti comme une alternative potentielle entre les radicalismes très semblables de Trump et DeSantis et comme celui capable de « parler » aux républicains plus modérés.

Joe Manchin : Du côté démocrate, le sénateur trouble-fête de la Virginie-Occidentale pourrait faire le saut dans la primaire de son parti, et ce, afin de transporter dans la course à l’investiture l’opposition aux politiques de Joe Biden, qu’il articule avec fougue et passion au sein du Sénat depuis le début de l’actuellement présidence. L’élu, difficilement classable, a dénoncé, il y a quelques jours, le « manque de leadership » de son patron et salué au passage celui du chef républicain à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, sur la question épineuse de la gestion de dette américaine.