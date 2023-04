Joe Biden repart en campagne

C’est un secret de polichinelle. Ce mardi, le président américain, Joe Biden, pourrait officialiser sa candidature pour sa réélection en vue de la présidentielle de 2024, et ce, par l’entremise d’une courte vidéo, ont indiqué plusieurs grands réseaux et médias américains lundi. Un exercice formel, que le démocrate aurait choisi de placer symboliquement le jour anniversaire du lancement de sa campagne pour les primaires de son parti, un 25 avril, il y a quatre ans, mais qui désormais, s’inscrit dans une autre réalité pour lui : la majorité des Américains ne souhaitent pas qu’il se représente et anticipent même avec exaspération la perspective d’un autre duel entre Biden et Donald Trump, candidat pour le camp républicain toujours bien en selle, malgré une récente mise en accusation par la justice.

Lundi, devant les questions pressantes des journalistes, Joe Biden a confirmé qu’il lancerait sa campagne « bientôt ». « Je vous ai dit que je prévoyais me lancer dans la course et je vous le ferai savoir bientôt », a-t-il dit sans précision sur le choix de la date. Ni le parti démocrate ni la Maison-Blanche n’ont révélé le moment exact et le format de cette annonce.

Le plus récent coup de sonde lancé par NBC News dans la population indique que 70 % des Américains ne veulent pas que Joe Biden brigue un second mandat. À l’inverse, 60 % des personnes sondées croient également que Donald Trump ne devrait pas chercher à regagner la Maison-Blanche, indique le même sondage.

Ce portrait de l’opinion suit celui dressé par plusieurs sondages conduits dans les derniers mois, et ce, alors que la cote de popularité du président démocrate est en chute libre depuis un an. Vendredi dernier, 52,8 % des électeurs désapprouvaient le travail de l’actuel président, contre 42,5 % affirmant le contraire, selon l’analyse en continu menée par le site FiveThirtyEight.

Seul lot de consolation pour l’occupant du bureau ovale : depuis janvier dernier, le nombre de démocrates qui aimeraient voir Joe Biden se représenter a grimpé de 10 points, passant de 37 à 47 %, selon un sondage mené par Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Mais une majorité de 51 % reste toutefois opposée à cette candidature.

À un an et demi du prochain scrutin présidentiel aux États-Unis, plus du tiers des Américains affirment même être déjà « épuisés » à l’idée de revivre sur leurs écrans le match revanche entre Donald Trump et Joe Biden, selon YouGov.

« Joe Biden reste la meilleure option pour assurer une victoire des démocrates », estime toutefois le politicologue Allan Lichtman joint lundi par Le Devoir à l’American University, à Washington. Fin observateur de la politique américaine, l’universitaire a développé un système de prédiction en « 13 clefs » qui a correctement prédit le résultat de chaque élection présidentielle américaine depuis 1984, y compris la victoire de Trump en 2016. « Au cours des 100 dernières années, le parti au pouvoir a presque toujours perdu les élections », lorsque le président en poste a laissé un siège libre à la tête du parti, forçant une course à l’investiture après un premier mandat, explique-t-il.

En se représentant, Joe Biden augmente donc les chances de victoire de son parti. « Et au final, peu importe qui va être le candidat des républicains, il est sûr que, les démocrates vont s’unir derrière Joe Biden », poursuit M. Lichtman.

Même si l’âge du président, 80 ans, est souvent évoqué comme un handicap, il ne semble pas être menacé au sein de sa formation politique. Son annonce va le faire entrer dans des primaires démocrates à l’enjeu limité, et ce, en le plaçant contre deux seuls candidats inscrits à ce jour : l’essayiste Marianne Williamson, fondatrice de la banque alimentaire Project Angel Food, en Californie et l’avocat en environnement, Robert F. Kennedy Jr., neveu de l’ex-président américain.

S’il est réélu, le démocrate, actuellement le président américain en poste le plus âgé dans l’histoire du pays, arriverait à la fin de son deuxième mandat à la Maison-Blanche à 86 ans.

« Nous avons besoin de stabilité et c’est ce que Biden offre », a commenté le député démocrate progressiste Jamaal Bowman, cité par le New York Times.

En 2020, « les gens ont reconnu qu’il était le seul candidat qui pouvait vaincre Donald Trump et protéger la démocratie américaine », a renchéri le représentant du Rhode Island David Cicilline, dans les pages du même quotidien. « C’est toujours le cas ».

Selon le réseau CBS, Joe Biden se préparerait également à nommer Julie Chavez Rodriguez, actuelle directrice des relations intergouvernementales à la Maison-Blanche, comme directrice de sa campagne à sa réélection. Mme Chavez Rodriguez est une des rares Hispano-américaines à avoir de hautes responsabilités dans le cercle proche du président à la Maison-Blanche.

Même s’il a profité d’une majorité de 59 % du vote hispanique en 2020, Joe Biden doit composer avec une frange de cet électorat — particulièrement chez les hommes, avec peu de diplômes — qui se tourne de plus en plus vers le camp républicain, et particulièrement Donald Trump.