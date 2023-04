Fox News rompt avec son animateur vedette Tucker Carlson

Une semaine à peine après l’entente hors cour signée entre Fox News et la Dominion Voting Systems dans une poursuite historique en diffamation, le réseau d’information en continu de la droite américaine a annoncé lundi qu’il rompait ses liens avec son animateur vedette, Tucker Carlson, ciblé par Dominion comme un des porte-voix de Donald Trump et de son grand mensonge sur le vol des élections.

« Fox News Media et Tucker Carlson ont convenu de se séparer. Nous le remercions pour son service au réseau en tant qu’animateur et avant cela, en tant que collaborateur », a déclaré la chaîne, une des composantes de l’empire médiatique de Rupert Murdoch, dans un communiqué de presse laconique.

M. Carlson a fait sa dernière apparition à l’antenne, vendredi soir dernier, sans y avoir mentionné son départ à venir.

Dans la foulée, Fox News a indiqué qu’elle allait mettre à l’horaire, en lieu et place de la case horaire occupée jusque-là par la figure de proue de la droite radicale américaine, une nouvelle émission intitulée Fox News Tonight à 20 heures, et ce, dès lundi soir. L’émission mettra en vedette plusieurs personnalités de Fox News jusqu’à ce que le remplaçant de Tucker Carlson ait été trouvé.

M. Carlson était un des commentateurs politiques phares du réseau capable d’attirer plus de 3 millions de téléspectateurs aux heures de grande écoute, ce qui en faisait l’animateur le plus suivi de Fox News.

« Ennemi juré du mensonge »

Depuis 2016, le Tucker Carlson Tonight s’est fait la caisse de résonance des angoisses de l’homme blanc américain tout comme des théories complotistes promues par la droite républicaine dans l’espoir de renforcer son pouvoir en divisant la société.

En se posant en « ennemi juré du mensonge », Tucker Carlson a surtout contribué à normaliser dans l’espace public des discours racistes et haineux, tout en se faisant le défenseur du droit à posséder des armes à feu et le porte-voix de l’opposition à l’avortement et à la diversité sociale.

Dans la foulée de l’insurrection menée par les partisans de Donald Trump contre le Capitole, le 6 janvier 2021, l’animateur s’était fait remarquer par la production d’un documentaire présentant la tragédie comme une simple manifestation pacifique de patriotes manipulée par les démocrates pour faire mal paraître les républicains. Une commission d’enquête du Congrès a conclu au début de l’année que cette attaque avait été orchestrée par Donald Trump pour tenter de voler le résultat des élections et se maintenir au pouvoir en contradiction avec le résultat des urnes.

Il y a quelques jours, Tucker Carlson a dévoilé la bande-annonce d’un nouveau documentaire ciblant le Canada et Justin Trudeau, accusé par l’ex-animateur de Fox News de faire émerger « la tyrannie » à la porte des États-Unis. « Allons-nous libérer des personnes vivant sous un régime autoritaire [au Canada], comme nous l’avons fait dans le monde entier ? », demandait-il.

Le réseau n’a donné aucune raison pour expliquer la rupture avec son animateur vedette.

La semaine dernière, Fox News s’est entendu avec Dominion Voting Systems en lui versant 787,5 millions de dollars. Le montant visait à mettre fin à un procès dans lequel Dominion accusait Fox de l’avoir diffamé en faisant la promotion à plusieurs reprises des mensonges sans fondement de Donald Trump sur le vol des élections de 2020.

Au total, plus de 7000 pièces à conviction avaient été déposées devant la cour par la compagnie spécialisée dans les machines à voter, cibles des complotistes. La majorité de ces éléments de preuve pointaient directement du doigt Tucker Carlson tout comme d’autres grosses pointures du réseau telles que Sean Hannity, Jeanine Pirro, l’ex-animateur vedette Lou Dobbs et le propriétaire de l’empire médiatique, Rupert Murdoch. Tous étaient accusés d’avoir promu ou autorisé la promotion en onde de réalité alternative inventée par Trump pour enflammer sa base électorale, en reconnaissant dans des échanges privés le ridicule, l’absurde, le danger et le non-fondement de ces accusations