Aux États-Unis, une victoire pour Dominion, mais pas pour la démocratie

Le supplice de la goutte d’un procès de six semaines, faisant défiler à la barre les figures de proue de Fox News tout comme le détail gênant de leurs contributions malicieuses à la diffusion du « grand mensonge » de Donald Trump, vient d’être évité pour le magnat des médias, Rupert Murdoch.

Mardi soir, alors que le jury venait à peine d’être assermenté par le tribunal de Wilmington, au Delaware, dans le procès opposant son réseau porte-voix de la droite ultraconservatrice américaine à la compagnie Dominion Voting Systems, les deux parties sont arrivées à une entente à l’amiable. Le document met ainsi fin abruptement à un procès attendu, censé marquer l’histoire de la lutte contre la désinformation, avant même que l’événement n’ait eu la chance de prendre réellement son envol.

Or, si cette entente à l’amiable représente une victoire pour Dominion, dont la réputation a été traînée dans la boue du radicalisme et des accusations sans fondement de fraude électorale portées par l’ex-président républicain Donald Trump en 2020, elle peut aussi représenter une défaite pour la démocratie : les 7021 pièces à conviction, dont la liste a été déposée mardi devant le juge Eric Davis par Dominion pour soutenir sa poursuite en diffamation, venant d’être soustraites au regard de la Justice et du public, et ce, en échange d’un chèque de 787,5 millions de dollars versés à Dominion par Fox News pour inconvénients et dommages.

La majorité de ces éléments de preuve ciblait directement les grosses pointures du réseau, Tucker Carlson, Sean Hannity, Jeanine Pirro, l’ex-animateur vedette Lou Dobbs et le propriétaire de l’empire médiatique Fox, Rupert Murdoch. Des pièces exposant l’hypocrisie avec laquelle ils ont promu en ondes une réalité alternative censée enflammer la base électorale du populiste Trump, tout en reconnaissant dans des échanges privés le ridicule, l’absurde, le danger et le non-fondement de ces accusations.

Rappelons que ces accusations, en fabulant un récit de fraude soi-disant alimentée par les machines à voter de Dominion, ont contribué à miner la confiance du public envers le système électoral des États-Unis. Et continue à le faire.

« Déception »

« Pour de nombreux observateurs qui espéraient voir Fox mise sur le gril d’un tribunal pour ses mensonges électoraux, l’annonce de cette entente de gré à gré est reçue avec déception », a résumé mercredi Quinta Jurecic, spécialiste en étude de la gouvernance à la Brookings Institution, en détaillant sur le blogue LawFare la complexité d’un procès en diffamation qui a certainement incité Dominion à « accepter un règlement, même si un procès aurait pu remplir une fonction [sociale et démocratique] plus importante ».

Déception ! Le sentiment semblait partagé en effet par plusieurs défenseurs de la démocratie face à une entente qui évite au réseau de l’ultradroite de faire face à ses responsabilités journalistiques et sociales lors d’un procès que tout prédestinait à une médiatisation de haut niveau.

Ce à quoi nous assistons en ce moment, c’est à une bataille entre l’autoritarisme et la démocratie. Or, nous ne pouvons pas avoir une démocratie qui fonctionne si nous n’avons pas une compréhension commune des faits.

Pis, les termes de l’accord, même s’ils n’ont pas été rendus publics, ne semblent pas chercher à contraindre Fox News à des excuses publiques, forcément gênantes, qui auraient pu incarner l’admission par le réseau de sa contribution au clivage du climat social américain et à la pollution de l’espace du débat public par sa désinformation, souvent haineuse, et ce, en toute connaissance de cause.

« Nous sommes heureux d’être parvenus à un règlement de notre différend avec Dominion Voting Systems », a simplement mentionné mardi la chaîne par voie de communiqué, tout en reconnaissant timidement « certaines allégations concernant Dominion » comme étant « fausses ». Et d’ajouter : « Ce règlement reflète l’engagement continu de Fox envers les normes journalistiques les plus élevées [sic]. Nous espérons que notre décision de résoudre ce différend avec Dominion à l’amiable, plutôt que dans l’acrimonie d’un procès qui divise, va permettre au pays d’avancer sur ces questions. »

« Qui va se faire virer ? »

« Ce qu’il m’intéresse de voir maintenant, c’est ce à quoi vont ressembler les excuses. Qui va se faire virer ? Quelles vont être les conséquences à l’intérieur de l’entreprise ? » a résumé dans la foulée de l’annonce de l’entente à l’amiable Chris Stirewalt, cité par le site Semafor. Il s’agit de l’ex-responsable politique chez Fox News, licencié pour avoir permis l’annonce, pourtant soutenue par les faits, de la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle de 2020.

On s’en souvient : la décision avait soulevé l’ire de l’ex-président et populiste, qui aurait préféré que Fox annonce sa victoire, en contradiction avec la réalité des urnes. Elle avait aussi lancé le bal des animateurs du réseau contre Dominion et le système électoral américain, pour délégitimer la victoire des démocrates et raconter la défaite du républicain.

Un commerce du « grand mensonge » qui cette semaine a forcé Fox à sortir quelques millions de dollars de ses coffres, sans avoir toutefois à exposer combien il en a fait entrer à l’époque avec cette campagne de désinformation institutionnalisée.

Or, si le prix a été jugé équitable par les deux parties, il résout un litige, mais certainement pas le grand problème du présent soulevé en 2022 sur les ondes de NPR, la radio publique américaine, par l’avocat du groupe de défense Protect Democracy, John Langford.

« Ce à quoi nous assistons en ce moment, c’est à une bataille entre l’autoritarisme et la démocratie », a-t-il dit au micro de David Folkenflik. « Or, nous ne pouvons pas avoir une démocratie qui fonctionne si nous n’avons pas une compréhension commune des faits. Et nous ne pouvons pas avoir une compréhension commune des faits s’il existe une constellation de groupes qui répandent intentionnellement, volontairement ou imprudemment des mensonges sur des choses comme la légitimité des élections ou des faits publics importants qui sont essentiels au débat. »