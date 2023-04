Grand flou autour de tirs lors d’une fête tragique d’adolescents aux États-Unis

La police américaine cherchait lundi à comprendre comment, et pourquoi, la fête d’anniversaire d’une adolescente a tourné au drame ce week-end dans le sud des États-Unis, avec quatre tués et une vingtaine de blessés après des tirs.

Depuis les faits samedi soir dans l’État de l’Alabama, les autorités ont conservé un mutisme inhabituel dans un pays où les forces de l’ordre sont rompues à communiquer sur les fusillades, tragédies qui rythment la vie quotidienne des Américains.

La police a limité ses prises de parole et n’a laissé filtrer que très peu de détails sur les circonstances. Aucune arrestation n’a été annoncée et on ignore le mobile de l’auteur présumé des tirs.

Tout juste sait-on que des tirs ont interrompu la fête d’une adolescente, qui célébrait son seizième anniversaire dans une salle de danse de Dadeville.

Quatre personnes sont mortes dont, selon les médias, le frère de la jeune fille, et 28 autres ont été blessées, dont certaines grièvement.

« Je vous assure que vous faisons tout ce que nous pouvons », a déclaré lundi à l’AFP un responsable des autorités de l’État, Jeremy Burkett.

La veille, il avait indiqué que les enquêteurs suivaient un processus de récolte d’informations « méthodique » pour comprendre qui se trouvait dans cette salle.

« Nous n’allons pas nous précipiter en prenant le risque d’échouer », a-t-il dit.

La police a expliqué à de multiples reprises avoir besoin de l’aide de la population pour comprendre ce qu’il s’est passé.

« Nous devons recevoir des informations des habitants », a insisté M. Burkett lors d’une conférence de presse dimanche. « Je n’insisterai jamais assez sur ce point. Même si vous pensez que c’est mineur, vous devez absolument nous en parler. »

« Avenir radieux »

De premières informations ont néanmoins été diffusées sur le profil des victimes, qui semblent être majoritairement des adolescents.

Le grand frère de l’adolescente qui fêtait son anniversaire, Philstavious Dowdell, était un jeune athlète accompli.

L’entraîneur de football de l’université où il devait aller a déclaré dimanche qu’il était « un jeune homme formidable à l’avenir radieux ».

Une lycéenne fait aussi partie des personnes tuées, selon la chaîne CNN.

La fête semble avoir dégénéré quand la mère de la jeune fille qui fêtait son anniversaire a annoncé aux invités avoir appris que des personnes étaient armées, leur demandant de partir, selon des médias.

Des témoins ont dit avoir entendu des premiers coups de feu quelques minutes après.

Une des personnes blessées samedi soir a participé dès le lendemain après-midi à un rassemblement en hommage aux victimes, encore dans sa tenue d’hôpital, selon le journal Montgomery Advertiser.

« J’ai vu un groupe de filles qui dansaient, et c’est là que les coups de feu ont retenti », a relaté Taniya Cox.

La jeune femme a dit avoir vu « d’autres tireurs » en traversant la pièce, un détail qui n’a pas été confirmé par la police. « Ils m’ont dit de dégager, sinon je me ferais tirer dessus. »

Taniya Cox a dit avoir reçu deux balles au bras droit.

Malgré le jeune âge des victimes et les circonstances tragiques, cette fusillade n’a pas fait les gros titres aux États-Unis et provoqué relativement peu de réactions politiques, même si le président Joe Biden s’est ému que l’Amérique soit « une nouvelle fois endeuillée » par des tirs.

La répétition des drames de ce type — quelques jours plus tôt, un homme avait tué cinq personnes dans une banque du Kentucky — renforce un certain fatalisme dans l’opinion publique.

Le pays, qui compte plus d’armes individuelles que d’habitants, paie un lourd tribut à leur dissémination.

Le taux de décès par arme à feu, très élevé, est sans comparaison avec celui des autres pays développés.