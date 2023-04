Fox News et la post-vérité à la barre

C’est un procès qui pourrait marquer un moment décisif dans l’histoire de la diffamation et dans les réalités « alternatives »inventées depuis des années par Donald Trump.

Un tribunal du Delaware se prépare en effet à accueillir mardi le procès devant jury qui oppose le réseau de télévision de la droite radicale américaine Fox News à la compagnie Dominion Voting Systems, devenue instantanément la cible de l’ex-président et de ses partisans dans la foulée de la défaite électorale du populiste en 2020. Le réseau d’information s’était fait le promoteur et l’amplificateur de théories complotistes affirmant que la Dominion avait truqué les résultats du scrutin en transférant en douce des votes exprimés en faveur de Donald Trump dans le camp de Joe Biden. Des accusations formulées en contradiction avec les faits, menaçantes pour la démocratie et qui, désormais, se retrouvent au coeur d’un des procès en diffamation les plus suivis aux États-Unis.

Le « grand mensonge » a-t-il été diffusé à dessein ?

C’est la question que pose Dominion dans ce procès tout en ne réclamant pas moins de 1,6 milliard de dollars en dommage, pour atteinte à sa réputation et pertes de contrats qui ont suivi la campagne de dénigrement dont elle se dit avoir été victime. Et plusieurs éléments versés au dossier dans les dernières semaines tendent d’ailleurs à apporter de l’eau à son moulin.

En février dernier, des documents déposés devant le tribunal ont mis en lumière le fait que plusieurs animateurs de Fox News reconnaissaient en privé tout l’absurde des accusations de fraudes électorales formulées par Trump et ses partisans, tout en continuant pourtant à en faire la promotion en ondes, à des heures de grande écoute. Les icônes du commentaire politique de l’extrême droite, Tucker Carlson, Sean Hannity et Laura Ingraham, vedettes du réseau, font partie de ces porte-voix.

Dans leurs communications internes, entre eux ou avec les patrons de Fox News, plusieurs animateurs n’hésitaient pas à qualifier la campagne de dénigrement du processus électoral par le populiste « d’époustouflante », de « complètement sautée » et de « totale bullshit ».

« Il se comporte comme un fou », aurait écrit Sean Hannity à propos de Donald Trump, dans les semaines suivant sa défaite électorale, tout en alimentant lui-même son « grand mensonge » sur le vol des élections.

« Sidney Powell ment », a écrit à un producteur Tucker Carlson, promoteur du trumpisme sur Fox News, à propos de cette avocate à la solde de Trump venue porter régulièrement le message de l’ex-président contre la Dominion sur les ondes du réseau. Selon lui, Trump était alors perçu en privé comme une « force démoniaque » avec du talent pour « détruire les choses », alors qu’en ondes, ce même Tucker Carlson répétait ad nauseam que les républicains s’étaient fait voler le scrutin présidentiel.

Même le propriétaire de Fox News, Rupert Murdoch, a alimenté ce double discours en rejetant les accusations de fraudes électorales de l’ex-président dans une note adressée à un dirigeant de son réseau. Il est « très difficile de prétendre, de manière crédible, qu’il y a eu des erreurs généralisées [du système électoral] », a-t-il écrit, tout en parlant de l’obsession de Trump comme d’« une chose terrible qui fait du tort à tout le monde ».

Le procès peut-il éroder l’influence du réseau de la droite radicale ?

Dans les pages du quotidien britannique The Guardian, le professeur de droit à Harvard Laurence Tribe a indiqué, il y a quelques jours, qu’il n’avait « jamais vu une affaire de diffamation avec des preuves aussi accablantes » contre un accusé ayant admis par écrit « qu’il fabriquait de fausses informations afin d’augmenter ses cotes d’écoute et ses revenus ».

Dans sa déposition sous serment, Rupert Murdoch a reconnu en effet que les animateurs de son réseau ont « appuyé » le mensonge de l’ex-président sur un vol d’élection qui ne s’est jamais produit et dit, qu’« avec le recul », il aurait « aimé que [son réseau] ait été plus fort pour le dénoncer ». Le milliardaire de 92 ans a aussi admis qu’il aurait pu ordonner à Fox News de ne pas faire rayonner les avocats de Trump, dont Sidney Powell et Rudy Giuliani, tout comme leurs théories complotistes, dans la foulée du scrutin. « J’aurais pu. Mais je ne l’ai pas fait », a-t-il déclaré.

Malgré tout, les avocats du réseau estiment que la couverture par la chaîne de ces théories reste protégée par la liberté d’expression et que la Dominion Voting Systems a fait une « sélection partiale » dans les échanges de courriels et de textos des grandes figures de Fox News pour nourrir son argumentaire d’un mensonge diffusé en toute connaissance de cause. Selon l’empire de Murdoch, les journalistes n’ont rien fait de plus que de rapporter des « informations d’intérêt public ».

Lundi, l’ex-président s’est invité dans ce procès en appelant M. Murdoch à adhérer à ses allégations de fraude électorale si le magnat des médias devait témoigner devant la justice. « Fox News va avoir de gros problèmes s’il ne révèle pas la vérité sur la tricherie lors des élections de 2020 », a écrit Trump sur Truth Social. « Quand Rupert Murdoch dit qu’il n’y a pas eu de fraude, à la lumière de preuves massives, c’est ridicule et très préjudiciable [au réseau dans l’affaire en cours]. »

Dominion, pour sa part, affirme que cette campagne lancée contre elle a entraîné la résiliation et le non-renouvellement de 20 contrats en plus d’avoir compromis des perspectives d’affaires dans 39 autres juridictions électorales. Un climat délétère, qui aurait fait chuter la valeur de l’entreprise de 921 millions de dollars.

Le réseau Fox News peut-il encore éviter un procès ?

Initialement prévu lundi, le début de l’audience devant le tribunal du Delaware a été reporté de 24 heures, tard dans la soirée de dimanche, et ce, afin de permettre aux partis de s’asseoir à nouveau pour tenter d’arriver à une entente à l’amiable, a rapporté le Washington Post. La procédure engagée par Fox News cherche à éviter un procès hautement médiatisé, dont le déballage de preuves et le défilé de grosses vedettes à la barre durant les cinq prochaines semaines pourraient porter atteinte à la réputation du réseau. Outre Tucker Carlson, Sean Hannity et Laura Ingraham, Rupert Murdoch devrait faire partie des personnes appelées à témoigner par la partie adverse.

En décembre dernier, Fox News et Dominion ont déjà tenté de conclure une telle entente, mais sans succès. Le Washington Post relatait à l’époque que le montant des dommages réclamé par l’opérateur des machines à voter, tout comme l’exigence d’excuses publiques par Fox News, avait conduit les discussions dans l’impasse.

La semaine dernière, l’empire de Murdoch a toutefois réglé à l’amiable une autre poursuite en diffamation intentée par l’homme d’affaires vénézuélien Majed Khalil contre un ex-animateur vedette du réseau Fox Business, Lou Dobbs, qui l’avait accusé d’avoir joué un rôle prédominant dans le vol des élections faussement allégué par Trump. Le contenu de l’entente reste secret