37 projets de loi pour réduire des livres au silence au Texas

Quand il pense à la bibliothèque publique où il travaillait avant de devenir professeur, Kerol Harrod, qui enseigne aujourd’hui aux futurs bibliothécaires à la Texas Woman’s University, se laisse soudainement emporter par la passion.

« C’était juste en bas de la rue », ici, dit l’homme tout en pointant du doigt en direction de l’établissement situé plus loin sur la rue Oakland. Le Devoir l’a rencontré il y a quelques jours dans un parc de la petite ville universitaire de Denton, au nord de Dallas. « Ce que j’aimais le plus dans ce milieu de travail, c’était de me promener dans les allées pour contempler les étagères et prendre conscience de toute l’utopie qui s’en dégage. »

Il poursuit : « Dans une bibliothèque, il y a une diversité de voix, d’existences, de points de vue et d’histoires, dont certains peuvent s’opposer à l’extérieur, mais qui ici ont tous une occasion unique d’exister, pacifiquement, dans le même espace, pour se faire raconter. Et c’est ce qu’il faut protéger. »

La belle utopie émeut encore et toujours l’ex-bibliothécaire, même s’il la voit de plus en plus vaciller sous l’effet du vent conservateur et radical qui souffle désormais sur le monde des livres dans son pays, avec des rafales de plus en plus fortes frappant le Texas.

Avec 801 livres mis au ban dans 22 districts scolaires par la majorité républicaine de cet État du Sud, pour des contenus portant sur l’identité de genre, les tensions raciales ou encore la diversité, qu’elle juge problématique, le Texas est désormais en tête de liste du palmarès de la censure littéraire politiquement téléguidée aux États-Unis, établi par l’organisme PEN America. Loin devant la Floride, la Pennsylvanie ou même le Tennessee, partis eux aussi dans une guerre culturelle intense contre les livres.

La beauté de la liberté d’expression, c’est que, si un livre ne vous plaît pas, vous pouvez en choisir un autre, ou même décider d’en écrire un vous-même. Mais si vous cherchez à limiter l’accès à ces idées, c’est cette liberté d’expression que vous perdez.

Pis, sur les tables à dessin, la législature locale planche actuellement sur pas moins de 37 projets de loi cherchant à réduire l’accès à des centaines de livres dans les bibliothèques scolaires et publiques en facilitant la contestation ou le retrait préventif de titres présents sur les étagères. D’autres veulent établir de nouveau système d’étiquetage du contenu pour mieux contraindre les acquisitions. Dix-sept de ces lois vont également plus loin, en proposant de retirer une protection juridique qui permet aux bibliothécaires de ne pas être accusés pour incitation à des crimes, et ce, à cause de livres et de leur contenu dont ils permettent la circulation à des fins éducatives. Un changement de cap majeur qui pourrait, si ces lois devaient être adoptées, venir criminaliser la pratique de ces professionnels dans le contexte de guerre culturelle en cours.

D’amis à ennemis

« Cela dépasse l’entendement, résume depuis son bureau d’Austin, la capitale, Shirley Robinson, directrice générale de la Texas Library Association. Beaucoup de choses que l’on croyait impensables se produisent dans notre pays. Nous en sommes là : des bibliothécaires, personnes jusque-là aimées et appréciées dans leur communauté, sont désormais insultés, traités de pédophiles et d’exploiteurs d’enfants dans la rue ou sur les réseaux sociaux. C’est une tragédie. »

Son premier acte s’est joué en Virginie au début de novembre 2021, avec la victoire du républicain Glenn Youngkin au poste de gouverneur, portée en partie par une stratégie finale de campagne qui a cherché à démoniser certains livres des bibliothèques scolaires de son État et surtout à mobiliser les parents pour en promouvoir la censure. Les livres explorant le thème de l’identité sexuelle ou éclairant le racisme au sein de la société américaine étaient dans sa ligne de mire.

Sa victoire, quelques mois à peine après le retour des démocrates à Washington, a inspiré d’autres républicains qui lui ont emboîté le pas dans plusieurs autres États, lors des élections de mi-mandat de 2022. Et ils comptent encore sur cette « guerre » pour mobiliser leur base à l’approche de la présidentielle de 2024, comme au Texas, où le gouverneur républicain, Greg Abbott, a fait monter un peu plus la température en promettant dès décembre 2021 de redonner aux parents le contrôle sur l’éducation de leurs enfants, en leur permettant d’avoir un mot à dire sur les livres que le réseau scolaire leur met dans les mains.

Il a aussi appelé à des poursuites pénales contre les membres du personnel scolaire qui exposerait les enfants à des romans jeunesse que les membres radicaux de son parti qualifient de « pornographique ». Des accusations à l’emporte-pièce qui ont frappé All Boys Aren’t Blue, de George M. Johnson, relatant la jeunesse d’un jeune afro-américain queer dans le New Jersey, un des plus ciblés par les campagnes de censure républicaines. Le livre est entré, peu après sa sortie en 2020, dans la liste des livres à succès du New York Times.

Ce mouvement est aussi alimenté par l’élu républicain du 93e district du Texas, Matt Krausse, qui, dans une lettre envoyée aux gestionnaires de bibliothèques de l’État il y a quelques mois, a demandé d’enquêter sur la présence sur leurs étagères de 850 titres dans lesquels la présence de sexualité ou de racisme mettrait les « étudiants mal à l’aise », selon lui. Sa liste contient entre autres la traduction en anglais signée David Homel du premier roman de la Québécoise Sophie Labelle, intitulé Ciel (Hurtubise). Le livre raconte la vie d’une adolescence transgenre.

On y trouve aussi l’adaptation en roman graphique, par Renée Nault, de La servante écarlate de Margaret Atwood, de deux romans de Ta-Nehisi Coates, plume forte du mouvement d’affirmation des droits civiques ou encore d’un rapport d’Amnesty International datant de 2011 intitulé, We are all Born Free (Nous naissons tous libres). Pour ne citer qu’eux.

Simplisme dommageable

« Il suffit de parcourir cette liste pour comprendre que leur intention n’est finalement pas de bannir des livres, mais de faire disparaître les idées qu’ils contiennent, et c’est ce qui est sans doute le plus troublant, dit Kerol Harrod. Vous ne pouvez pas vous débarrasser des idées qui circulent dans une société en vous débarrassant des objets qui contiennent ces idées. C’est une vision vraiment simpliste des choses. »

Simpliste, mais en fin de compte dommageable pour la profession de bibliothécaire au Texas, dont plusieurs, sous l’effet de cette guerre jugée absurde, préfèrent quitter le champ de bataille avant même de prendre les armes pour riposter. « Les bibliothèques sont déjà des endroits sous-financés où les salaires sont très bas. Quand en plus, vous devez faire face à ce genre de surveillance, de suspicion, de rupture de confiance et de dégradation du climat de votre travail, vous ne restez pas », dit Shirley Robinson.

Dans les dernières semaines, des plaintes ont conduit des policiers à perquisitionner dans les bibliothèques publiques de Kerrville et Huntsville, mais aussi les bibliothèques scolaires de Katy, Leander et Granbury, dans le Texas rural, afin de vérifier si le contenu de certains livres violait les lois américaines sur l’obscénité, rapportait récemment le Houston Chronicle. Aucun bibliothécaire n’a été arrêté.

Today in Granbury ISD, at the High School library, they came with a hand cart and carried away multiple boxes of books tagged with "Krause's List".



They can do this because the board voted 7-0 on Monday to change district policy allowing books to be removed prior to a review. pic.twitter.com/7ZDhOONnjd — Christopher Tackett @cjtackett@mastodon.social (@cjtackett) January 27, 2022 Dans la petite ville texane de Granbury, des activistes ont récemment investi une bibliothèque scolaire pour en retirer des livres présents sur une liste controversée établie par le député républicain Matt Krausse, dont le nom apparait sur les cartons. Dans ce coin de Texas, la commission scolaire permet désormais le retrait des livres des étagères avant même leur évaluation par un comité aviseur, en cas de contestation.

Shirley Robinson dit aussi : « On voit des gens prendre leur retraite plus tôt que prévu, d’autres questionner leur intention d’étudier dans ce domaine. Et puis, il y a l’autocensure qui devient de plus en plus importante. Des bibliothécaires décident de retirer des livres des étagères eux-mêmes, simplement pour éviter les histoires et les confrontations. Ce n’est pas très sain. »

« La beauté de la liberté d’expression, c’est que, si un livre ne vous plaît pas, vous pouvez en choisir un autre, ou même décider d’en écrire un vous-même, dit Kerol Harrod. Mais si vous cherchez à limiter l’accès à ces idées, c’est cette liberté d’expression que vous perdez, celle qui donne la chance d’exercer son sens critique, qui forme des citoyens informés dans une société démocratique. Sans ça, il n’y a plus de société libre, et c’est la menace, c’est l’enjeu fondamental que les promoteurs de ce mouvement de censure ne semblent pas totalement saisir. »

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

« Ce n’est pas la première fois que les États-Unis font face à un tel mouvement. Dans les années 1950, un livre racontant le mariage d’un lapin blanc et d’un lapin noir avait fait scandale en Alabama et nourri des vagues de censure, ajoute-t-il. Il est possible que les livres ciblés par la censure aujourd’hui deviennent mainstream dans le futur. Comme Elvis Presley, qui était considéré comme scandaleux à ses débuts. Mais ce n’est pas une raison non plus pour attendre que cela se produise en restant les bras croisés. »

À plusieurs kilomètres de Dallas, à New York, la bibliothèque publique de Brooklyn donne déjà le ton de l’offensive avec son projet « Book Unbanned » qui offre aux adolescents et jeunes adultes de 13 à 21 ans un accès aux versions numériques des livres condamnés par les campagnes conservatrices.

« Ce n’est pas généralisé, dit Shirley Robinson. Le militantisme des groupes de censure s’est amplifié dangereusement, mais celui qui vient en soutien aux bibliothécaires reste encore très timide, et c’est la tendance qu’il va nous falloir très vite renverser. »

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.