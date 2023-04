L’image de Trump égratignée par la ville qui en a fait une icône

« C’est le début d’une nouvelle ère que nous attendions depuis longtemps : Trump vient finalement de frapper un mur. Il est désormais tenu responsable de ses crimes et il va devoir y répondre », a laissé tomber mardi, Lisa Estienne, militante démocrate rencontrée au pied du tribunal de la ville ou l’ex-président a été mis en état d’arrestation et accusé officiellement de falsification de document par la justice de Manhattan.

Pendant plusieurs décennies, New York a contribué à donner du lustre aux lettres TRUMP et à l’empire de l’enfant terrible du Queens, qui est devenu une figure forte, quasi symbolique du développement immobilier de la métropole. Mais depuis mardi, la ville, par son district judiciaire de Manhattan, vient surtout de porter une première charge contre l’apparente invincibilité de l’ex-vedette de la téléréalité que la politique spectacle a fait muter en chef de file d’une droite américaine radicale à tendance autoritaire et antidémocratique. Un changement d’habits et de trajectoire, moins divertissant pour la majorité des New-Yorkais, plus libéraux, plus progressistes, plus démocrates, qui ont confirmé un détachement d’avec le personnage. Détachement que plusieurs, mardi, sont venus célébrer une fois de plus.

« La relation d’amour entre Trump et New York est terminée depuis longtemps, poursuit Lisa Estienne, parce que nous savions avant le reste du pays que ses mensonges allaient finir par le rattraper ».

« En 2016, le divorce a été consommé, ajoute Bill Gabriel, 62 ans, un travailleur de la construction de Long Island qui a pris congé, mardi, spécialement pour assister à la comparution de Donald Trump devant la justice pénale de New York. Son image s’est effondrée ici, le jour de son investiture [en janvier 2017] quand des milliers de femmes ont envahi les rues de la ville pour dénoncer l’arrivée à la Maison-Blanche de cet escroc, raciste et misogyne. Oui, il a encore des partisans qui se font entendre. Mais il faut voir cette mise en accusation comme la première d’une série qui vont finir par avoir raison de lui. C’est du moins ce que j’espère. »

Des procédures politiques ?

Dans les jours qui ont précédé la reddition du populiste au 15e étage de la Cour pénale de Manhattan pour se plier à la prise de ses empreintes digitales et à sa comparution formelle devant le juge Juan Merchan, près de 60 % des Américains approuvaient la mise en accusation de l’ex-président, selon un sondage mené par le réseau CNN. Mais, dans une plus grande majorité (76 %), ces mêmes Américains semblent également persuadés que les procédures juridiques amorcées contre le populiste sont teintées par la politique, un peu ou beaucoup, plus que par un réel sentiment de justice.

Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour ses détracteurs, nombreux à New York, qui attendent de le voir tomber, estime le politicologue Timothy Hagle, joint par Le Devoir à la University of Iowa. « Les théories juridiques tenues qui sous-tendent l’acte d’accusation donnent l’impression qu’il s’agit d’un geste politiquement motivé, dit-il. Et pour le moment, cela va surtout attiser un sentiment de ralliement autour de Trump, plutôt que l’inverse ».

Dans les jours qui ont suivi la mise en accusation de l’ex-président, jeudi dernier, les responsables de sa campagne ont indiqué avoir perçu pas moins de 4 millions de dollars en dons provenant de militants cherchant à soutenir leur candidat face à cette nouvelle adversité. Pis, alors que le tribunal de Manhattan donnait son ordre d’arrestation du populiste, un coup de sonde YouGov confirmait l’avance de Donald Trump sur son adversaire pressenti, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis avec 57 % des intentions de vote, contre 31 %, en vue de la primaire républicaine à venir. C’est 10 points de plus qu’un mois plus tôt.

Équilibre précaire

« La comparution de Donald Trump l’aide autant qu’elle lui nuit, résume en entrevue Mark Jones, spécialiste de la politique américaine à la Rice University de Houston au Texas. Oui, elle lui fournit un autre moyen de mobiliser sa base de partisans contre ce qu’il qualifie de persécution politique ». C’est d’ailleurs le message qu’il a tenté de porter depuis Mar-a-Lago mardi soir, lors de la conférence qu’il a livrée dans la foulée de son passage devant la justice de New York. « Cela renforce son message populiste sous-jacent qui prétend qu’il se bat pour “le peuple» contre « l’élite », et qui prétend que lorsque la justice vient pour Trump, c’est aussi tous ses partisans qu’elle menace », ajoute-t-il.

« Mais cette posture vient aussi l’affaiblir dans la perspective d’une élection générale où Trump risque alors de perdre dans un match revanche contre Joe Biden, sans doute avec une marge encore plus grande qu’en 2020, poursuit M. Jones. Et cela contribue à saper les efforts du Parti républicain pour conserver et renforcer sa majorité à la Chambre et prendre le contrôle du Sénat américain ».

L’équation est forcément complexe pour les républicains, placés désormais face à un véhicule qui les a conduits au pouvoir en 2016, mais dont la récente mise en accusation et les images de populiste à l’air sombre qu’elle a produit marque une première historique.

«Monstre de film d’horreur»

« Trump pourrait être accusé pour avoir tenté de falsifier le résultat des élections en Georgie, dit en entrevue Allan Lichtman, historien de la politique américaine à l’American University de Washington. Et puis, il semble que l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, dispose de preuves solides contre Donald Trump dans la conservation illégale de documents secrets à sa résidence privée de Mar-a-Lago et dans ses obstructions à la justice, une affaire qui pourrait affecter davantage ses partisans les plus inconditionnels », moins enclins alors à se laisser convaincre de l’insignifiance d’une affaire impliquant la sécurité nationale, ajoute l’universitaire.

Pour David Niven, politicologue spécialiste de la communication à la University of Cincinnati, Donald Trump reste malgré tout, dans la tempête en cours, avec le même statut de « monstre de film d’horreur qui ne va partir de sitôt », dit-il. « Quand on le croit mort, il finit par revenir, par faire énormément de dégâts, et ce, même si, à la fin, il ne gagne pas ».

Et il n’est pas le seul à perdre, ajoute Mark Jones. « En renforçant son image de persécuté, Donald Trump continue d’aggraver la polarisation politique aux États-Unis, dit-il. Après les accusations portées contre lui cette semaine, s’il devait remporter la nomination républicaine en vue de la présidentielle de 2024, cela va nuire davantage au système politique américain et à la démocratie », conclut-il.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.