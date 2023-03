La campagne de Trump court-circuitée par la justice américaine

La mise en accusation de l’ex-président Donald Trump est une première dans l’histoire des États-Unis, mais elle pourrait être bien plus que le point final de plusieurs mois d’enquête pilotée par le procureur de Manhattan Alvin Brigg.

Le geste, sans précédent, pourrait surtout marquer le commencement d’une série d’autres inculpations au pénal visant le populiste. Pour retrouver un siège à la Maison-Blanche, il devra désormais composer avec la présence de la justice américaine dans sa campagne électorale, lancée en grande pompe samedi dernier à Waco, au Texas, que le grand jury de New York vient de faire entrer soudainement dans une plus grande incertitude.

« Nous assistons à un événement historique : c’est la première fois qu’un ex-président américain est accusé d’un crime », a résumé en entrevue au Devoir Eric Orts, professeur de droit et spécialiste de l’éthique en politique à la Wharton School de la University of Pennsylvania.

« Cela va forcément compromettre sa candidature [en vue de la présidentielle de 2024]. Il va être difficile pour lui de faire campagne, avec un possible emprisonnement ! ajoute M. Orts. Et même s’il est libéré sous caution, après son arrestation officielle, pour la prise de photo et la prise d’empreintes digitales [qui pourrait survenir au début de la semaine prochaine], se défendre dans une affaire pénale va certainement monopoliser son temps et son attention durant les semaines et mois à venir. »

L’annonce de la mise en accusation de l’ex-président, tard en soirée jeudi, a été reçue avec surprise par l’équipe de campagne de Donald Trump qui, depuis le début de la semaine laissait entendre qu’Alvin Brigg avait finalement décidé de relâcher l’étau qu’il avait mis autour du populiste, dans l’affaire de versement d’argent pour faire taire en 2016 l’actrice porno Stormy Daniels. Le pot-de-vin visait à étouffer une histoire d’adultère. La justice de New York enquête depuis des mois pour savoir si ce versement de 130 000 dollars US, orchestré par l’ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a contrevenu aux règles de financement de la campagne électorale du républicain à l’époque, en plus d’avoir entraîné une falsification de documents de sa part.

Rappelons que le 18 mars dernier, Donald Trump a laissé entendre à tort que son inculpation était prévue trois jours plus tard. Une mise en accusation anticipée qui, en ne se produisant pas, a attisé le comportement défiant puis frondeur de l’ex-président et surtout fait se multiplier ses accusations et ses menaces à peine voilées à l’endroit du procureur de Manhattan.

Jeudi matin, des sources pourtant proches du grand jury chargé d’évaluer la solidité de cette cause évoquaient un report vers la fin du mois d’avril de la décision d’inculper ou non l’ex-président dans cette affaire, ledit jury ayant d’autres affaires à traiter, ont rapporté plusieurs médias.

« Donald Trump, qui est déjà le seul président à avoir fait face à deux reprises à une procédure en destitution [une pour sa tentative de manipulation de la présidence ukrainienne de Volodymyr Zelensky afin d’attaquer Joe Biden et une autre dans la foulée de l’insurrection du 6 janvier 2021], devient désormais le seul ex-président de l’histoire américaine à être inculpé au pénal », résume en entrevue James Sample, professeur de droit à la University Hofstra, de New York, « ce qui le place sur la même lignée que Aaron Burr et même Richard Nixon ».

Burr était le vice-président de Thomas Jefferson entre 1801 et 1804. Il a été accusé de trahison, avant d’être acquitté. Quant à Nixon, il aurait pu faire face à des accusations criminelles, dans la foulée du Watergate, mais son successeur, Gerald Ford, a préféré le pardonner, pour préserver la paix sociale.

« D’un point de vue constitutionnel, rien n’empêche un accusé ou un inculpé, ni même un individu condamné et incarcéré de se présenter ou d’exercer les fonctions de président, poursuit M. Sample. Bien sûr, plusieurs croient que le noyau de ses partisans les plus fidèles pourrait être galvanisé par cet acte d’accusation. Mais, même si cette mise en accusation ne l’exclut pas forcément de la course, ses problèmes criminels vont poser certainement des défis pratiques à sa campagne, en particulier s’il est soumis à des restrictions de voyages. »

« Ils ont porté cette accusation fausse, corrompue et honteuse contre moi uniquement parce que je suis du côté du peuple américain et qu’ils savent que je ne peux pas obtenir un procès équitable à New York », a dénoncé Donald Trump sur son réseau social dans les minutes suivant l’annonce de son inculpation au pénal. Un premier pas de la justice contre le populiste estime Eric Orts, qui pourrait toutefois faire débouler plusieurs autres accusations.

« Plusieurs affaires planent au-dessus de lui en Géorgie entre autres, où sa tentative d’ingérence illégale dans les résultats des élections pourrait lui valoir une autre mise en accusation, rappelle M. Orts. Le ministère américain de la Justice pourrait également en porter pour le non-respect des demandes répétées de restitution de documents hautement classifiés qu’il a volés et entreposé dans sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride. Et puis, il y a le 6 janvier 2021 et sa tentative de diriger un coup d’État diffusée en direct à la télévision ». Au terme de ses travaux, la commission d’enquête du Congrès sur cette attaque du dôme de la démocratie par les partisans du milliardaire a recommandé à la justice américaine en décembre dernier de tenir Donald Trump criminellement responsable pour incitation à l’insurrection et d’obstruction à une procédure officielle. Entre autres.

« L’arrestation de Trump pour avoir commis tous ces crimes pourrait certainement mettre fin à sa carrière politique, et elle devrait aboutir à cela, espère Eric Orts. Car comment un président américain peut-il prêter serment et assurer qu’il va faire respecter les lois alors qu’il est lui-même accusé d’activités criminelles graves ? »

« Bien sûr, lui-même et ses partisans vont tenter de présenter la chose comme la preuve que le système judiciaire oeuvre de manière politique, plutôt qu’avec neutralité », poursuit-il. « Cette affirmation, comme plusieurs venants de lui, n’a aucun fondement et la seule crainte d’une réaction politique à une mise en accusation ne devrait jamais être une bonne raison pour refuser d’intenter des poursuites au pénal. Car seule l’application de la loi peut être désormais la contre-force nécessaire pour dissuader Donald Trump de tenter à nouveau de renverser l’ordre constitutionnel du pays », conclut le professeur.