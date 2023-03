Donald Trump formellement accusé d’avoir acheté le silence d’une actrice porno

Un grand jury d’un tribunal de New York a voté l’inculpation au pénal de Donald Trump dans une affaire d’achat du silence d’une actrice de films pornographiques en 2016, un fait sans précédent pour un ancien président, rapportent jeudi des médias américains.

Malgré les multiples scandales et soupçons de crimes qui jalonnent le parcours de Donald Trump à la tête des États-Unis, c’est une affaire qui précède son élection qui se retrouve formellement devant les tribunaux.

L’ancien locataire de la Maison-Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, devrait être formellement inculpé dans les prochains jours par la justice de l’État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, pour le versement de 130 000 $ à l’actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels, affirment notamment le New York Times et CNN, citant des sources proches du dossier.

Après avoir tenu en haleine les États-Unis pendant 10 jours, cette hypothétique inculpation au pénal de Donald Trump semblait encore ce jeudi peu probable.

Il avait réussi un coup d’éclat politique le 18 mars en affirmant sans la moindre preuve sur son réseau Truth Social qu’il serait « arrêté » et comparaîtrait devant un tribunal new-yorkais trois jours plus tard pour y être inculpé. Mais rien ne s’était passé. Et le pays a attendu 10 jours cette possible mise en examen.

Cette mise en accusation risque de galvaniser la base républicaine. La « chasse aux sorcières » de la part de « l’État profond » est une ritournelle utilisée depuis des années par l’ancien président pour se poser en victime des « élites corrompues ».

Donald Trump a rapidement réagi à la nouvelle par un très long communiqué et en reprenant le thème de la « persécution politique » et de l’« ingérence » dans l’élection présidentielle de 2024. « Je suis certain que cette chasse aux sorcières se retournera violemment contre Joe Biden », a-t-il assuré tout en accusant en retour des « voyous et monstres de gauche radicale » d’être derrière ce procès.

Procureur contesté

Le Washington Post, Politico et le New York Daily News affirmaient encore mercredi, citant des sources proches du dossier, que la justice ne devrait pas se prononcer avant le 24 avril.

Depuis le 20 mars, un grand jury — un panel de citoyens aux pouvoirs d’enquête qui travaille de concert avec des procureurs et vote des inculpations — ne s’est réuni qu’à deux reprises et aucune autre convocation n’était prévue.

De son côté, Donald Trump, qui nie « tout délit » et toute liaison avec Stormy Daniels, avait estimé dimanche et lundi que l’enquête était « morte », une « escroquerie » et une « ingérence électorale » orchestrées par des « voyous » avant la présidentielle de 2024.

Depuis des années, la justice cherche à déterminer si l’ex-président républicain de 76 ans s’est rendu coupable de fausses déclarations, une infraction mineure, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal, en ayant versé de l’argent à l’actrice de films pornographiques Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, juste avant sa victoire à la présidentielle de novembre 2016. Le but de la transaction but était de taire une supposée relation extraconjugale 10 ans plus tôt.

Accusé par M. Trump d’être un « animal », un « raciste », d’être « appuyé par George Soros » et par des républicains d’avoir un « mobile politique », le procureur Bragg, un élu démocrate afro-américain, avait répondu que le milliardaire avait « créé une fausse attente » médiatique sur son inculpation et dénoncé une « ingérence » dans l’enquête.

Encore éligible aux élections

Cette accusation — et même un potentiel verdict de culpabilité — ne devrait pas empêcher Donald Trump de se présenter en tant que candidat aux élections présidentielles.

La constitution américaine ne pose que quelques « limites » à une candidature : être citoyen américain, résider dans le pays durant 14 ans, avoir plus de 35 ans et ne pas avoir déjà été élu deux fois président. La Cour suprême a déjà confirmé dans les années 1990 que les États ne peuvent pas empêcher un citoyen de se présenter devant les électeurs.

Mener campagne derrière des barreaux relèverait ainsi d’un problème pratique plutôt que juridique pour Trump. Ce dernier a précédemment réaffirmé sa volonté de se porter candidat peu importe les problèmes judiciaires qui pèsent contre lui. « Je ne penserais même pas à abandonner », a-t-il lancé il y a quelques semaines, questionné par des journalistes sur une possible inculpation. « Cela améliorera probablement mes chiffres [de sondage]. »

Sans avoir été personnellement reconnu coupable, l’étau se resserre de plus en plus autour de Donald Trump. Son entreprise, la Trump Organization, a été condamnée en décembre dernier pour fraudes financières et fiscales au terme d’un procès à New York. Le même procureur de Manhattan que dans les accusations de jeudi, Alvin Bragg, a mené la charge dans cette autre affaire.

Le groupe familial de l’ancien président républicain, qui regroupe clubs de golf, hôtels de luxe et propriétés immobilières, a été condamné au pénal à une pénalité de 1,5 million de dollars.

Et d’autres poursuites menacent Donald Trump, notamment à Washington et dans l’État de la Géorgie.

Avec l’Agence France-Presse