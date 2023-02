Ron DeSantis prend le contrôle du district de Walt Disney World

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé lundi un projet de loi qui lui donne le contrôle du district autonome de Walt Disney World, punissant l’entreprise pour son opposition à une loi jugée discriminatoire envers les homosexuels.

Le projet de loi donne le pouvoir au gouverneur DeSantis, un républicain, de nommer un conseil de cinq membres pour superviser les services gouvernementaux que le district de Disney fournit dans ses vastes parcs à thème en Floride.

En signant la loi à Lake Buena Vista, M. DeSantis a déclaré qu’il y avait un « nouveau shérif en ville », ajoutant que l’entreprise aurait des comptes à rendre.

Cette nouvelle survient alors que le gouverneur se prépare à une éventuelle course présidentielle avec la sortie d’un livre, prévue mardi.

La prise de contrôle du quartier Disney a commencé l’année dernière lorsque le géant du divertissement s’est publiquement opposé à la loi surnommée Don’t Say Gay, qui interdit les enseignements sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre de la maternelle à la troisième année, ainsi que toutes les leçons jugées non adaptées à l’âge.

M. DeSantis a agi rapidement pour pénaliser la société, ordonnant aux législateurs de l’assemblée dominée par les républicains de dissoudre le district autonome de Disney lors d’une session législative spéciale l’année dernière, entamant un processus de restructuration étroitement surveillé.

En février, le gouverneur DeSantis a appelé les législateurs à finaliser le contrôle de l’État sur le district lors d’une autre session extraordinaire convoquée à la hâte qui a signalé la volonté du gouverneur d’exercer le pouvoir du gouvernement de l’État pour atteindre des objectifs politiques – une stratégie qui devrait continuer dans les mois à venir avant sa course potentielle à la Maison-Blanche.

La nouvelle loi soumet le district à diverses couches de surveillance de l’État. Les membres du conseil d’administration sont actuellement nommés par des entités contrôlées par Disney.