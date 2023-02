Nikki Haley, la candidature qui pourrait aider Donald Trump

Une menace ? Ou bien un soutien pour Donald Trump ?

En faisant son entrée cette semaine dans la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024, l’ex-ambassadrice des États-Unis à l’ONU Nikki Haley est devenue officiellement la première candidate à s’opposer à l’ex-président qui, en novembre dernier, a annoncé ses intentions de revenir à la Maison-Blanche lors du prochain cycle électoral américain.

Mais ce qui se présente comme le début d’une joute pourrait paradoxalement très vite se transformer en contribution de Mme Haley à la campagne du populiste, en l’aidant à assurer sa victoire face à des opposants comme le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui pourrait lui aussi annoncer prochainement sa candidature.

« Chaque républicain qui entre dans la course ne se présente pas contre Donald Trump, il se présente contre Ron DeSantis », a résumé une source proche de l’équipe de campagne de l’ex-président, citée par le réseau ABC cette semaine. « Le meilleur scénario pour [Nikki] Haley est qu’elle quitte la course comme la dauphine de Donald Trump, mais ce sera aux dépens » de DeSantis, le républicain actuellement le mieux placé pour remplacer l’ex-président déchu à la tête du parti.

Mardi, Nikki Haley a mis fin aux spéculations sur sa candidature en se lançant dans la primaire républicaine, et ce, même s’il y a un an, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud avait assuré ne pas vouloir entraver la candidature de Donald Trump. Dans un message vidéo officialisant le lancement de sa campagne, 20 mois avant la prochaine présidentielle, la femme de 51 ans, aux origines indiennes, a appelé à « une nouvelle génération de dirigeants » pour porter les couleurs républicaines en 2024, et ce, après la défaite du parti en 2020, puis les résultats mitigés lors des élections de mi-mandat de 2022, alors que le populiste est toujours bien en selle au sommet du Grand Old Party (GOP).

« Je ne vois tout simplement pas la nécessité de Nikki Haley [dans la course], a commenté John Stipanovich, un organisateur politique républicain de la Floride et voix critique forte contre Donald Trump, cité mercredi par le quotidien politique The Hill. « Si vous voulez Trump, vous avez Trump. Si vous voulez Trump sans l’énorme quantité de bagages [qui vient avec], vous avez DeSantis. Et si vous voulez ce que j’appellerais la ligne principale, républicaine traditionnelle, il y a de meilleurs candidats pour cela que Nikki Haley, qui, à mon avis, est contaminée par ses années de service sous la présidence de Donald Trump. »

Mardi, l’ex-président a souhaité « bonne chance » à la candidate tout en évitant de la dénigrer, chose qu’il n’hésite pourtant pas à faire envers l’ensemble de ses adversaires.

Peu d’intentions de vote

Selon le dernier coup de sonde de Morning Consult, dont les résultats ont été diffusés mardi, l’ex-vedette de la téléréalité mène toujours dans la course, avec 47 % des intentions de vote dans cette primaire, contre 31 % pour Ron DeSantis, 7 % pour l’ex-vice-président Mike Pence et… 3 % pour Nikki Haley, en quatrième place.

Le mois dernier, une mesure de l’opinion publique menée par le très républicain institut de sondage North Star Opinion Research (NSOR) a toutefois révélé que la majorité des électeurs qui pourraient prendre part aux primaires et aux caucus républicains à l’approche de la présidentielle de 2024 sont prêts à se détacher de Donald Trump, jugeant qu’il n’est plus en mesure de remporter une élection ou qu’il est trop obsédé par le passé plutôt que par l’avenir du parti et du pays.

Cette tendance s’illustre dans le cas d’une course hypothétique à 10 candidats où le gouverneur de la Floride arriverait en tête à 39 %, suivi par Trump (28 %), Pence (9 %) et Haley (4 %), selon NSOR.

Un scénario également confirmé par une enquête conduite par YouGov au début du mois, mais qui indique pour sa part que Nikki Haley pourrait venir troubler les choses en participant à la division du vote qui pourrait jouer en faveur de l’ex-président, et ce, dans l’hypothèse d’une course finale à trois entre Trump, DeSantis et l’ex-diplomate américaine. En attirant 11 % du vote, elle viendrait en effet réduire la part accordée au gouverneur de la Floride à 35 %, laissant à Trump les devant avec 38 % des intentions de vote.

Rappelons qu’en 2016, Trump est entré dans des primaires face à 17 candidats et qu’il a remporté l’investiture républicaine sans obtenir la majorité des voix, 55 % des électeurs républicains ayant voté pour un autre candidat que lui.

« Je ne pense pas que [Nikki Haley] entre dans la course pour attaquer Donald Trump, a dit l’ex-stratège en chef de Mitt Romney durant sa campagne pour accéder à la Maison-Blanche en 2012, Stuart Stevens, cité par Business Insider. « Pourquoi Nikki Haley se présente-t-elle ? Pas parce qu’elle pense qu’elle va vraiment être élue présidente des États-Unis, mais parce qu’elle n’a rien d’autre à faire. Elle se présente surtout pour être vice-présidente », au côté de Donald Trump, et ce, dans l’éventualité de la victoire du populiste et instigateur de l’insurrection du 6 janvier contre le dôme de la démocratie américaine, lors des primaires.

Mardi, Mme Haley a indiqué « ne pas avoir peur des intimidateurs », sans toutefois attribuer ce qualificatif directement à Donald Trump. Depuis son départ de l’ONU, en 2018, l’ex-diplomate a pris ses distances de l’ex-président, en le critiquant parfois, mais en atténuant toujours par la suite ses propos. En octobre 2021, en entrevue au Wall Street Journal, elle a appuyé les accusations fallacieuses de fraude électorale criées par l’ex-président depuis sa défaite, sans croire toutefois « que les chiffres étaient à ce point importants pour faire basculer le vote dans la mauvaise direction », a-t-elle dit. Puis elle a ajouté, près de neuf mois après l’attaque du Capitole : « Nous avons besoin de [Donald Trump] dans le Parti républicain. Je ne veux pas que nous revenions à l’époque d’avant Trump. »