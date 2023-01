Joe Biden accuse les républicains de «démence budgétaire»

Les plus hauts responsables économiques des deux premières puissances mondiales, soit la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et le vice-premier ministre chinois Liu He, doivent se rencontrer mercredi à Zurich.

L’échange prévu dans la ville suisse, durant la semaine du Forum de Davos, sera la première rencontre physique entre ces deux hauts responsables depuis leurs prises de fonction. Ils « échangeront leurs points de vue sur les développements macroéconomiques […] et intensifieront la communication » entre les deux pays, a précisé un responsable américain.

Dans les trois dernières années, la rivalité entre les deux plus grandes économies mondiales s’est intensifiée à mesure que la Chine gagnait en puissance et en assurance et ainsi suscitait des craintes grandissantes aux États-Unis.