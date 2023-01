L’équipe du président Biden trouve d’autres documents classifiés

L’équipe juridique du président Joe Biden a découvert des documents supplémentaires contenant des côtes de classification, a indiqué mercredi à l’Associated Press (AP) une personne proche du dossier. La révélation survient quelques jours après qu’un avocat du président a annoncé que les avocats de M. Biden avaient découvert un «petit nombre» de documents classifiés dans son ancien bureau à Washington.

Plus tôt cette semaine, la Maison-Blanche a confirmé que le département de la Justice examinait «un petit nombre de documents avec des notes classifiées» trouvées au bureau. Les avocats de M. Biden avaient découvert les documents dans les bureaux du Penn Biden Center, puis avaient immédiatement appelé les Archives nationales au sujet de la découverte, a précisé la Maison-Blanche. M. Biden y a conservé un bureau après avoir quitté la vice-présidence en 2017 jusqu’à peu de temps avant de lancer sa campagne présidentielle démocrate en 2019.

La personne qui s’est entretenue avec l’AP mercredi a déclaré que l’équipe juridique du président avait trouvé des documents classifiés supplémentaires à un deuxième endroit. La personne n’était pas autorisée à discuter publiquement des détails de la question sensible et a parlé sous couvert d’anonymat. La personne n’a pas dit quand ni où le matériel a été trouvé ni de détails précis sur le niveau de classification des documents.

La révélation que des documents classifiés supplémentaires ont été découverts par les avocats de M. Biden est survenue quelques heures après que l’attachée de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a esquivé les questions sur le traitement par M. Biden des informations classifiées et la gestion de la découverte par l’aile ouest. Elle a dit que la Maison-Blanche s’était engagée à traiter l’affaire de la «bonne manière», soulignant la notification immédiate des avocats personnels de M. Biden aux Archives nationales.

Cependant, elle a refusé de dire quand M. Biden lui-même avait été informé, s’il y avait d’autres documents classifiés potentiellement situés dans d’autres endroits non autorisés, et pourquoi la Maison-Blanche a attendu plus de deux mois pour révéler la découverte du premier lot de documents retrouvés le 2 novembre, quelques jours avant les élections de mi-mandat.

La Maison-Blanche et le département de la Justice ont refusé de commenter mercredi.

La deuxième série de documents classifiés a été rapportée pour la première fois par NBC News.