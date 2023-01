Le film d’une semaine délirante à Washington

On se croirait au cinéma. Le Congrès américain a vécu une semaine folle qui a débuté en comédie, avant de prendre des accents burlesques, puis de film à suspense dont le dénouement restait encore en suspens tard vendredi soir.

Le scénario fonctionne sur un ressort assez classique : une procédure routinière — l’élection du président de la Chambre des représentants — déraille après l’introduction d’un grain de sel — une vingtaine d’élus ultraconservateurs. Mais il est original : jamais, au cours des 160 dernières années, n’est-il arrivé que les élus de la Chambre basse votent 13 fois de suite sans parvenir à élire le speaker of the House.

Tout a débuté mardi dans une ambiance festive : les représentants élus en novembre doivent prendre leurs fonctions pour la première fois. Ils ont convié leurs proches qui, du balcon, applaudiront quand ils prêteront serment.

Mais le règlement prévoit qu’avant toute chose, ils choisissent le président de la Chambre. Le républicain Kevin McCarthy est censé décrocher le rôle, son parti ayant regagné de peu la majorité dans l’enceinte. Sauf qu’une poignée d’irréductibles, représentant la droite de la droite, refusent de lui donner leurs voix, lui reprochant pêle-mêle d’être trop timoré, pas assez solidaire de Donald Trump, d’incarner le « système » ou de ne pas avoir de convictions.

Les votes s’enchaînent, mais personne ne décroche la majorité nécessaire. Les familles en profitent pour visiter Washington. Certains enfants descendent dans l’hémicycle, mais semblent s’ennuyer ferme.

Le démocrate Jimmy Gomez garde son bébé de quatre mois avec lui. Il déclenche des rires complices en votant avec le petit Hodge cinglé sur son ventre. Jeudi, la républicaine Nancy Mace vota quant à elle avec son chien Libby sous le bras.

Du rire à l’exaspération

Entre-temps, l’ambiance a viré à l’absurde. D’ordinaire, les séances à la Chambre des représentants sont régies par des règles strictes qui interdisent évidemment les chiens, mais aussi de critiquer nommément un autre élu, de conjecturer sur ses motivations, de le huer… Mais ces règles doivent être adoptées après l’élection du président de la Chambre.

Profitant de ce vide, les élus s’en donnent à coeur joie. La républicaine Kat Cammack décroche la palme en accusant les démocrates d’avoir apporté « du maïs soufflé, des couvertures et de l’alcool » pour profiter du spectacle. Au milieu de cette agitation, la greffière, Cheryl Johnson, s’évertue à rappeler que son rôle est de faire respecter « l’ordre et le décorum jusqu’à l’élection du speaker ». Sans grand impact sur les plus turbulents.

« J’adore ça ! » lâche la républicaine rebelle Lauren Boebert, pour qui ce chaos est la marque d’une démocratie saine.

Pas convaincus, un nombre croissant d’élus manifestent leur exaspération face aux votes qui s’enchaînent mécaniquement : la démocrate Maxine Waters souffle éhontément, des républicains quittent la séance lors d’un discours du trublion Matt Gaetz…

Tractations et tribulations

Dans cette confusion, des tractations s’engagent peu à peu, alimentant toutes les conjectures.

Les caméras de la chaîne parlementaire C-Span, exceptionnellement autorisées à filmer dans les moindres recoins, captent l’élue de gauche Alexandria Ocasio-Cortez en grande discussion avec le républicain Paul Gosar. En 2021, il avait pourtant posté une vidéo d’animation le montrant en train de la tuer. Elle confiera ensuite à la presse qu’il cherchait à savoir si les démocrates envisageaient d’aider McCarthy.

Le républicain George Santos, snobé mardi par ses pairs parce qu’il a menti sur son CV pendant sa campagne, profite de ce climat de palabres pour sortir de son isolement.

Vendredi, après une nuit de tractations, des élus républicains prient au pied du perchoir dans l’espoir que la situation se débloque. À la reprise de séance, Kevin McCarthy s’agite en coulisses. Il ne cesse de quitter son siège pour aller discuter dans les galeries adjacentes à l’hémicycle. Ses efforts semblent porter de premiers fruits, puisqu’une quinzaine d’élus rentrent dans le rang. En milieu d’après-midi, quand la séance est levée, il ne lui manque qu’une poignée de voix.

L’exercice devait reprendre tard en soirée vendredi. Un quatorzième vote était prévu à 22 h, dans l’espoir de mettre un terme à une situation jamais vue depuis 1860, lorsque les États-Unis étaient au bord de la guerre civile.