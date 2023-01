Le Parti républicain soumis à la tyrannie de sa minorité

Les votes se suivent et se ressemblent depuis trois jours à la Chambre des représentants des États-Unis. Aucun consensus n’émerge autour du favori, Kevin McCarthy. Les failles dans l’unité des républicains éclatent au grand jour. La crédibilité du « Grand Old Party » en prend un coup, tout comme celle de Donald Trump. Analyse.

« C’est vraiment fou », lâche tout de go au téléphone Douglas Heye, ancien directeur des communications à la Chambre des représentants sous le gouvernement Bush. « À peu près 5 % des républicains s’opposent et tout s’arrête. »

« Fou », peut-être, mais pas surprenant pour cet ancien stratège républicain qui voit le visage politique américain se métamorphoser depuis des années. « On a un leadership qui est récompensé pour de mauvais comportements. [La frange extrémiste] est capable de lever de l’argent, de capter l’attention des médias, de la télévision, et ainsi de suite. Il y a un écosystème conservateur qui va soutenir ça d’une façon qui n’existait pas il y a 10 ans. »

Le ténor de ces électrons libres, Matt Gaetz, s’égosille sur toutes les tribunes depuis une semaine pour attaquer la crédibilité du favori de la majorité républicaine à la Chambre. « Kevin McCarthy n’a aucune idéologie. C’est un navire à travers lequel les lobbyistes et les intérêts spéciaux opèrent », raillait-il encore dans un récent tweet.

Plus forte est la gueule, plus forte est la poche : tel pourrait être le leitmotiv des républicains, voire des élus américains en général.

« Il y a une raison pourquoi on connaît Matt Gaetz et pas Gus Bilirakis. Ou on sait qui est Alexandria Ocasio-Cortez, mais on ne sait pas qui est Peter Welch », donne Douglas Heye en exemple. « Ce sont pourtant ces gens-là qui font le vrai, le bon, le dur travail de législateur. Mais ils ne captent pas l’attention. Si on sonde les Américains, ils connaissent Matt Gaetz bien plus que le prochain responsable du comité des crédits de la Chambre [qui réglemente toutes les dépenses du gouvernement]. On est pris avec une structure incitative inversée. »

Qui dirige le Parti républicain ? Pas Donald Trump, en tout cas, qui, malgré un soutien explicite à Kevin McCarthy, ne réussit pas à contrôler plus radical que lui. « Ce que Trump a fait, ce n’est pas ce que Trump fait de mieux. Il n’est pas allé personnellement contre ceux qui étaient contre lui. Il n’a pas créé de surnom pour attaquer Matt Gaetz ou les autres. Il n’a pas mis de pression sur eux. Il a seulement dit : “Kevin est bon, il devrait être le président.” Et ils ont été capables d’ignorer ça », note M. Heye.

Compromis et conflitde personnalités

Les négociations, on le devine, sont intenses en coulisses. Kevin McCarthy jette du lest pour décrocher le poste qu’il désire ardemment.

Selon le site Politico, plusieurs concessions auraient été accordées aux rebelles : un vote sur les limites de mandat des membres, plus de sièges pour les membres du nébuleux « caucus de la liberté » ultraconservateur au sein du puissant comité du règlement intérieur, ainsi que l’autorisation qu’un seul membre puisse forcer un vote sur l’éviction du président. Cette dernière concession fragilise énormément les assises du président, quel qu’il soit.

« La plupart des gens qu’on entend, surtout Matt Gaetz, sont motivés par un conflit de personnalités. Kevin [McCarthy] essaie de négocier, il trouve un accord sur quelque chose, mais ce n’est pas suffisant. On veut plus. “OK, je vais vous donner ça”, qu’il répond. Mais ce n’est pas encore suffisant. Et tout ça continue à cause d’un conflit de personnalités. » Ces attaques personnelles laisseront derrière elles des divisions saillantes pour le reste du mandat du Congrès, et entacheront sans aucun doute l’image du « Grand Old Party ».

Il y a tout juste deux mois, les électeurs américains ont refusé d’élire plusieurs candidats extrémistes du Parti républicain. La zizanie actuelle ne fait que cimenter l’idée que les républicains ont véritablement un problème dans leur marge. Et surtout, le GOP ne profite pas de sa majorité à la Chambre des représentants. Sans président, impossible de déclencher des enquêtes sur le gouvernement Biden comme le parti promettait de le faire.

Qui d’autre que McCarthy ?

Le nom de Steve Scalise circule comme autre option possible. Numéro 2 des républicains en Chambre, il est réputé solide conservateur. Il s’est présenté aux élections dans le district le plus conservateur de l’État de la Louisiane avant de se désister à la dernière minute. Sa « loyauté » a aussi été remarquée, selon Pearson Cross, politologue à l’Université de la Louisiane à Lafayette, qui le connaît bien.

« Il se porte à la défense du Parti [républicain] dans son ensemble, essaie de trouver une façon de faire travailler les gens ensemble. Il n’est pas une personne qui attire autant la couverture médiatique que d’autres personnalités du Congrès qui se gargarisent de controverses. Il n’est pas controversé. Il est très mainstream. »

Si mainstream qu’il verse dans le complotisme à la Trump. « Il a voté pour ne pas certifier l’élection de 2020. Il fait partie du “caucus de la liberté”. Je crois même qu’il est l’un des membres les plus conservateurs du Congrès, tout en ayant du leadership », observe le professeur Cross. « Je pense vraiment qu’il a une chance de devenir président [de la Chambre] s’il est clair que McCarthy ne le sera pas. »

Tout ce cirque politique pourrait durer encore longtemps. Le Sénat revient en chambre le 23 janvier, ce qui pourrait rendre le dysfonctionnement de la Chambre des représentants encore plus concret aux yeux du public. Personne ne sait comment tout ça va se terminer : après tout, une telle situation ne s’est pas produite depuis plus de 100 ans.

Onze votes et toujours pas d’élu Grimaces, soupirs et exaspérations ont ponctué cette troisième journée de vote pour doter la Chambre des représentants d’un président. Sans succès. Le candidat républicain Kevin McCarthy a échoué une nouvelle fois à se faire élire à la tête de la chambre basse du Congrès américain en dépit d’intenses négociations. L’immense majorité des élus souhaite passer à autre chose et commencer les travaux législatifs, mais une vingtaine d’élus s’opposent bec et ongles à la nomination de M. McCarthy en prétextant qu’il n’est pas suffisamment conservateur. Ce noyau dur propose un autre candidat, Byron Donalds, qui est loin de faire l’unanimité. Le nom de Donald Trump a aussi été proposé ce jeudi comme « speaker of the House » par Matt Gaetz, l’une des voix les plus fortes de ce mouvement de contestation. Pourtant, ce dernier a donné son aval explicite au candidat McCarthy. Au terme de 11 votes en trois jours, rien ne bouge. Et rien ne laisse croire qu’une solution soit à portée de main. Jean-Louis Bordeleau