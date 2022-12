Le sud du Nevada serein au chevet de son lac malade

C’était midi, un mercredi, et Bill Whaley, ex-chef des pompiers de Las Vegas, s’approchait doucement de la rive en kayak après sa balade presque quotidienne sur le lac Mead, ce réservoir d’eau formé par le barrage Hoover, le long de la rivière Colorado, dans le sud du Nevada.

« J’essaie de venir ici le plus souvent possible », a dit le jeune retraité, à peine essoufflé par sa balade de plus d’une heure sur ce plan d’eau singulier posé au milieu d’un paysage aride. « J’en profite pendant que le lac est toujours là », a-t-il ajouté en souriant, malgré les circonstances. « De mon vivant, je ne devrais pas le voir disparaître, du moins je l’espère. Mais pour les générations d’après, j’en suis moins sûr. »

En août dernier, le lac Mead a une fois de plus attiré tous les regards en atteignant son niveau le plus bas depuis 1937, confirmant ainsi une tendance à la baisse qui lui a fait perdre pas moins de 53 mètres de hauteur dans les 40 dernières années. Une réalité qui se lit désormais dans le blanc de la roche apparu sur les parois des rives montagneuses du lac après le retrait des eaux.

Le lac Mead n’est désormais plus qu’à quelques mètres de son niveau critique dit du « bassin mort » — « dead pool », disent les Américains —, ce point où la quantité d’eau en amont ne sera plus suffisante pour passer de l’autre côté du barrage. Une perspective qui inquiète l’Arizona, la Californie ou encore le Mexique, plus loin au sud, qui dépendent de cette source d’eau, mais qui, étrangement, est envisagée avec calme et sérénité au Nevada, pourtant aux premières loges de la catastrophe annoncée.

« Les changements climatiques sont une préoccupation pour tout le monde, mais là où certains développent de l’anxiété, nous, on préfère regarder l’avenir avec un peu plus d’optimisme en se demandant comment on peut s’y adapter, résume le jeune Moe Alame, responsable du marketing au Casino Park MGM, rencontré il y a quelques semaines sur la célèbre “Strip” de Las Vegas. Les gens qui vivent dans le sud du Nevada ne se plaignent jamais du climat, mais plutôt du nombre croissant de personnes qui viennent ici pour en profiter. »

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

Alors que la sécheresse et les changements climatiques ne cessent de marquer depuis des décennies le sud de l’un des États les plus arides des États-Unis, la démographie, elle, est loin de témoigner de l’angoisse qui, ailleurs dans le monde, s’exprime face aux dérèglements du climat : depuis 1999, la population a en effet doublé dans le comté de Clark — qui englobe la grande région de Las Vegas —, passant de 1,16 million à 2,33 millions d’habitants aujourd’hui. Et la tendance n’est pas près de s’inverser, estime la plus récente étude du Center for Business and Economic de l’University of Nevada, qui voit venir le cap des trois millions d’habitants en 2040. Il assure au passage qu’en 2023, 2024 et 2025, la croissance démographique va continuer d’être soutenue, à plus de 2 %. Et ce, dans la foulée d’une succession d’épisodes climatiques aux caractères extrêmes qui ont frappé pourtant le Nevada dans les derniers mois. La baisse du lac Mead en fait partie.

L’attrait du chaud

« Il y a chaque année beaucoup de déménagements à Las Vegas, raconte Timea Szepesi, Américaine d’origine hongroise qui s’est installée dans la ville il y a 10 ans pour y travailler dans le domaine de l’immobilier. Mais la balance des arrivées et des départs est toujours positive. Puis, les gens qui s’en vont le font surtout pour des raisons de travail ou pour aller rejoindre de la famille ailleurs, et jamais à cause de la sécheresse ou de la hausse des températures », assure-t-elle.

C’est que le chaud, le sec, l’aride attirent plus qu’ils ne repoussent dans le sud du Nevada, y compris dans leurs extrêmes, constate Maha Madanat, qui depuis 20 ans a aidé des milliers d’Américains et d’étrangers à trouver une maison dans la région. « Les gens viennent surtout de la Californie, où ils fuient les feux de forêt. Ils trouvent ici un coût de la vie moins élevé, un climat similaire et des offres d’emplois intéressantes, dit-elle assise à la terrasse d’un café dans un quartier résidentiel non touristique du sud de la métropole. Il y a aussi des gens qui viennent de Washington, du Michigan, de l’Illinois, de New York, attirés par la chaleur, puis quelques Européens qui cherchent à vivre ici le rêve américain. Mais dans tous les cas la chaleur n’est pas une préoccupation, plutôt une des raisons qui motivent leur migration. »

Depuis la fin d’août, au lendemain des grandes chaleurs estivales couplées à des épisodes de déluge qui ont fait les manchettes au Nevada, le marché immobilier, qui carburait à l’excès depuis le début de la pandémie, a quelque peu ralenti, ajoute-t-elle. « Mais c’est la hausse des taux d’intérêt qui en est responsable, pas le climat. Ici, la question de l’environnement ne nous arrête pas. Elle continue à nous faire avancer, en nous forçant toutefois à faire en sorte que les choses ne s’aggravent pas. »

L’adaptation à l’environnement n’est pas chose nouvelle au Nevada et à Las Vegas, métropole foisonnante improbable au coeur du désert où, le 16 août dernier, l’annonce faite par le gouvernement fédéral de réduire l’allocation d’eau du sud de l’État provenant du fleuve Colorado et, de facto, du lac Mead n’a pas été reçue avec peur et consternation.

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

Pourtant, à partir du 1er janvier prochain, la région de Las Vegas va devoir se passer de 1,1 milliard de gallons d’eau provenant de ce bassin par rapport à l’année qui s’achève. C’est à peine 1,6 % de sa consommation totale. Les coupes touchent aussi la Californie, le Colorado, l’Arizona, l’Utah, le Wyoming et le Nouveau-Mexique, qui en sont plus tributaires que le Nevada.

Or, en 2021, la vaste région de Las Vegas n’avait déjà utilisé que 86 % du volume d’eau qu’elle était pourtant autorisée à prendre, grâce à des mesures de conservation amorcées au cours des dernières années et qui, selon les autorités municipales, vont permettre au sud du Nevada d’avoir « suffisamment d’eau pour accompagner la croissance de sa population dans les années à venir », peut-on lire sur le blogue de la Ville. « Les programmes de conservation ont entraîné une baisse de 48 % de la consommation d’eau par personne et par jour depuis 2002, malgré l’ajout de plus de 750 000 nouveaux résidents ».

Nouvelle normalité

« Le sud du Nevada se porte beaucoup mieux que l’Arizona ou la Californie face à la sécheresse, parce que nous avons apporté de sérieux changements à la consommation d’eau afin de faire face à la nouvelle normalité des changements climatiques », explique en entrevue au Devoir le biologiste Stanley Smith, spécialiste des écosystèmes désertiques à l’University of Nevada, tout en évoquant la prévisibilité de la baisse du niveau d’eau de la rivière Colorado en raison de la diminution constante du manteau neigeux des « Rocky Mountains » au nord-ouest des États-Unis.

Dans les quartiers résidentiels de Las Vegas, ces changements s’incarnent dans l’aménagement des terrains, qui mettent désormais de plus en plus en valeur le caractère désertique du territoire, plutôt que de chercher, comme cela a été longtemps le cas, à faire pousser de la verdure à grands coups d’irrigation et d’arrosage. « Il y a des subventions offertes pour la conversion des arrière-cours et des aménagements paysagers en façade, dit Timea Szepesi. Cela a pris des années pour changer les habitudes, mais les campagnes de promotion portent aujourd’hui leurs fruits. Le gazon artificiel est plus présent et, depuis septembre, la taille des piscines ne peut plus dépasser 55 m2 dans les nouvelles constructions, alors que leur taille était illimitée auparavant. »

La perspective d’une rupture de l’approvisionnement en électricité que la baisse d’eau dans le lac Mead pourrait provoquer a aussi incité les habitants de ce Sud aride à adopter de plus en plus massivement l’énergie solaire, dont les panneaux se louent désormais sur une période de 30 ans, pour répartir les coûts de transition sur une résidence. Le soleil compte désormais pour plus de 15 % de l’énergie servant en partie à rafraîchir l’intérieur des maisons du Nevada durant les mois chauds et secs. L’État vise à doubler ce taux d’ici huit ans. Il obtient actuellement 23 % de l’électricité produite par le barrage Hoover.

« Il y a un esprit à venir chercher ici », ajoute Moe Alame en vantant le « potentiel de divertissement, de sport et de climat qui existe » là-bas et qui, selon lui, a un attrait qui surpasse tout le reste. « Les médias parlent beaucoup du problème de l’eau, de la sécheresse, mais nous faisons ici la démonstration quotidienne qu’il y a des solutions à ces problèmes et qu’il suffit de les mettre en place pour faire face à l’avenir. »

Un point de vue que semble partager Stanley Smith, qui estime que la population du sud du Nevada aurait d’ailleurs davantage pris conscience du problème des changements climatiques que plusieurs politiciens de l’État et du reste du pays, « particulièrement dans l’environnement politique polarisé qui est le nôtre », dit-il. « Le lac Mead pourrait continuer à décliner, mais cela nous laisse encore plusieurs décennies devant nous pour continuer à vivre ici et à poursuivre notre adaptation », conclut-il.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.